 Погибшим в авиакатастрофе во время учений украинскому и американскому летчикам Петренко и Нерингу открыли памятник на Виннитчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Прошел почти год, как во время международных учений "Чистое небо - 2018" произошла авиационная катастрофа, в результате которой погибли двое высококлассных пилотов: украинец, заместитель командира - начальник авиации Воздушного командования "Восток" полковник Иван Петренко и американец, летчик 194-й эскадрильи ВВС национальной гвардии Калифорнции подполковник Сет Неринг. На месте падения самолета Су-27УБ, которым они управляли, вблизи села Уланов Хмельницкого района Винницкой области, открыт памятник погибшим летчикам", - сказано в сообщении.

По случаю открытия памятника к месту прошлогодней катастрофы прибыли командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, командующий ВВС национальной гвардии Калифорнии генерал-майор Грегори Джонс, председатель Винницкой областной государственной администрации Владислав Скальский, представители духовенства, делегация американских военнослужащих, генералы и офицеры Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, военнослужащие авиационных бригад и частей обеспечения, а также жители улановской териториальнои общины.

Обращаясь к родным и близким погибших, командующий Воздушными Силами вспомнил, какими профессионалами и патриотами своих стран они были.

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"Полковник Иван Петренко принимал участие в антитеррористической операции и был среди лучших летчиков в этих международных учениях. Подполковник Сет Неринг также прилетел на нашу землю и летал над ней как один из лучших пилотов. И здесь, над этими полями, в момент катастрофы эти летчики не думали о себе, они прежде всего спасали жизни людей, ведь совсем близко - населенный пункт. Они вместе взлетели, вместе сделали все от них зависящее и вместе полетели в Вечность ...", - сказал он.

Американский генерал вспомнил, что год назад стоял такой же солнечный осенний день, когда экипаж в составе украинского и американского пилотов вылетел в свой последний полет.

"Я помню этих прекрасных летчиков, - сказал генерал-майор Грегори Джонс. - Сет с позывным "Джетро" очень любил летать здесь, над украинской землей ... Я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших, а также передаю слова соболезнования от имени командующего национальной гвардией штата Калифорния генерала Дэвида Болдуина".

Также перед собравшимися выступили председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский и председатель улановской территориальной общины.



Фото: пресс-служба Минобороны

Священнослужители Православной Церкви Украины под руководством Митрополита Винницкого и Барского Симеона освятили памятник и помолились за упокой погибших героев.

Напомним, 16 октября около 17:00 недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области упал военный истребитель Су-27УБ. Оба пилота - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США Сет Неринг - погибли. Неринг впервые участвовал в зарубежных учениях и впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ.

Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).