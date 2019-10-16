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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2908) власть (2621) Луценко (7635) злоупотребление (51)

 НАБУ открыло дело против Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины по решению суда открыло против бывшего главы Генпрокуратуры Юрия Луценко дело о злоупотреблении властью.

Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

В пресс-службе бюро сообщили, что к ним поступило постановление Соломенского районного суда г. Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением. - Ред.).

"13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, в начале октября Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство в отношении Луценко. Дело также открыли по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором.

Источник: https://censor.net.ua/n3154127
 
 
 Топ комментарии
 
У Югика появился шанс выучить английский язык за три года.НАБУ открыло дело против Луценко, - РБК-Украина - Цензор.НЕТ 5820
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Отлично! Следом за Пашинским пойдет.
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У Портнова буде нервовий зрив в кращому випадку... Запрацювався бідошка! Цікаво чи кусає собі лікті Луценко, що не взяв його за шкварник кілька місяців тому?
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У Югика появился шанс выучить английский язык за три года.НАБУ открыло дело против Луценко, - РБК-Украина - Цензор.НЕТ 5820
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Пока он в Лондоне , его можно даже расстрелять ...
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деніс - ти з Зебілами чепчики кидаєте вверх ??
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Нет, просто доволен тем, что взялись за свынячу банду. Это радует.
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Вчера приняли закон сокращения судей ВС с 200 до 100 чел.
Если вчера на одного судью приходилось 7000 дел + ежемесячно появляется еще +300 новых дел. То теперь эти 100 судей вообще не смогут успевать рассматривать поступающие к ним дела.
Ждать их решения по делу придется лет 10-15.
Т.е. судебная власть в Украине полностью парализована. Все будут подавать друг на друга в суд, но на уровне Верховного Суда все эти делал встанут.
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тоді судді нехай звільняються і ідуть працювати в школу вчителем чи в садочок дитячий вихователем
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Сцитники,рябошапки,труби-то неважливо.Портнов що каже ?
І дарма вони таку справу Ситнику доручили.Профукає,як і решту .
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Це НАБУ хоч когось посадило,чи воно тільки справи відкриває,щоб закрити?
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Вы знаете в чём заключается принцип спортивной рыбалки?
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Чому досі панамський мародер не в тюрмі?
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Тому що він презедент і в нього недоторканість.
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тобто у кожного із президентів є індульгенція на всі можливі злочини?
Один розікрав усе!
Другий розвалив і порізав на метал, убив неугодного журналіста!
Третій тупо сів на схеми від злодіїв-олгірахів!
Четвертий тупо все собі хотів украсти і від жадібності луснув!
А п"ятий пришло щоб виграти АТО за 15 хвилин а 5 років грабувало все як зек!
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зебілізм невиліковний. Чи навіть лікуватися не пробував?
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дали возможность изучить языки и открыли дело....
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Отут цікаво: проблеми зловживання владою, якщо вони не стосуються хабарів і бабла - до відання НАБУ не належать. Це парафія ДБР.
Що там такого Луценку інкримінує прокуратор Портнов пр лінії НАБУ?
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а может всё таки сначала врача ...возомнил себя прокурором , на фоне отсутствия как либо знаний и способностей в этой области , олигофрен в чистом виде
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