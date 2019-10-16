 НАБУ открыло дело против Луценко

Об этом НАБУ сообщило в ответ на запрос "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
В пресс-службе бюро сообщили, что к ним поступило постановление Соломенского районного суда г. Киева от 5 августа 2019 года, которое заключается в невнесении в Единый реестр досудебных расследований сведений об уголовном правонарушении относительно возможного совершения Луценко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением. - Ред.).
"13.08.2019, на выполнение требований постановления детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины", - сообщили в пресс-службе.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рябошапка вынес выговор Луценко. ДОКУМЕНТ
Напомним, в начале октября Государственное бюро расследований также открыло уголовное производство в отношении Луценко. Дело также открыли по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором.
Если вчера на одного судью приходилось 7000 дел + ежемесячно появляется еще +300 новых дел. То теперь эти 100 судей вообще не смогут успевать рассматривать поступающие к ним дела.
Ждать их решения по делу придется лет 10-15.
Т.е. судебная власть в Украине полностью парализована. Все будут подавать друг на друга в суд, но на уровне Верховного Суда все эти делал встанут.
І дарма вони таку справу Ситнику доручили.Профукає,як і решту .
бутылки успеет сдать ?...
Один розікрав усе!
Другий розвалив і порізав на метал, убив неугодного журналіста!
Третій тупо сів на схеми від злодіїв-олгірахів!
Четвертий тупо все собі хотів украсти і від жадібності луснув!
А п"ятий пришло щоб виграти АТО за 15 хвилин а 5 років грабувало все як зек!
Що там такого Луценку інкримінує прокуратор Портнов пр лінії НАБУ?