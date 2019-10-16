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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9387) прокуратура (3695) прокурор (917) Касько (185) Переаттестация (103)

 94,6% прокуроров подали заявления на переаттестацию. Первый этап начнется уже на этой неделе, - Касько

В комиссии на собеседованиях войдут представители как прокуратуры, так и общественных организаций.

Первый этап аттестация прокуроров начнется уже на этой неделе. Об этом рассказал первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, заявления на переаттестацию подали почти 94,6% прокуроров (последний день приема заявлений был вчера, 15 октября).

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Процедура переаттестации будет состоять из трех этапов. На первом будут проверяться профессиональные знания, предполагается, что компьютерный тест прокуроры пройдут в короткие сроки. К следующему этапу аттестации будут допущены те, кто наберет проходной балл.

После этого прокуроры пройдут проверку общих знаний, она, по словам Касько, будет "менее суровой".

Третьим этапом станет собеседование, до конца года его пройдут прокуроры, которые претендуют на должности в Офисе генпрокурора. Начало его работы планируется на 1 января 2020 года, туда будут определять победителей конкурса.

Собеседование будет включать проверку профессиональных способностей и доброчестности прокурора. Касько сообщил, что ГПУ договорилась с НАБУ о проверке кандидатов, также он предлагает общественным организациям и гражданам сообщать о наличии проблем с доброчестностью у прокуроров.

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В состав комиссий будут входить шесть человек, троих будет делегировать генпрокурор, троих - общественные и международные организации.

"Генеральный прокурор будет определять этих людей (представителей прокуратуры. - Ред.), и я думаю, что их фамилии вас приятно удивят. В общем комиссии будут состоять из шести человек, трех делегирует Генпрокурор, других - гражданское общество и международные организации. Если какой-то кандидат не пройдет собеседование по критериям доброчнстности, он не будет назначен в обновленную прокуратуру", - сообщил чиновник. В то же время он выразил мнение, что у общества будет высокий уровень доверия к таким комиссий.

После реформирования ведомства основная нагрузка ляжет на плечи работников местных прокуратур, которые станут окружными. Их зарплаты также должны вырасти, обещает первый заместитель Генпрокурора.

"Мы хотим прекратить эту странную практику, когда в Генеральной прокуратуре работает более 2000 человек, а в регионах не хватает прокуроров для того, чтобы осуществлять процессуальное руководство". - резюмировал Касько.

Источник: https://censor.net.ua/n3154126
 
 
 Топ комментарии
 
Они уже столько раз переатестовывались и люстрировались , что им как-то пох ...
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Кров у них всіх перевірте на наркотики.
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Это мне напоминает проведение аттестации/собеседования среди закоренелых бандитов и уголовников на предмет высокой морали и честности.
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Кров у них всіх перевірте на наркотики.
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Больше интересно - сколько будет стоить пройти аттестацию?
$50000? $100000?
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Это мне напоминает проведение аттестации/собеседования среди закоренелых бандитов и уголовников на предмет высокой морали и честности.
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А вот югий пышается своею голлю в гефагмуванни пгагугатугы!
А вы вси згадники и агенты кгемля!
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Они уже столько раз переатестовывались и люстрировались , что им как-то пох ...
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ой...та невже не пройдуть переатестацію 94,6% прокурорів подали заяви на переатестацію. Перший етап розпочнеться вже цього тижня, - Касько - Цензор.НЕТ 1886
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знов по крупному будуть за атестацію гребти бабло
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А я так хотел ,чтоб подали на увольнение(,пиявки на шее у народа.
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не заявления а конверты)))). Интересно, сколько стоит остаться\стать "честным" прокурором?
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