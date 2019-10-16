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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (17838) Портнов (456) Панама (40)

 В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко

В Панаме по заявлению адвокатов пятого президента Украины Петра Порошенко зарегистрировано производство против экс-заместителя главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков на пресс-конференции 16 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу "Европейской Солидарности".

"13 октября было зарегистрировано производство по заявлению адвокатов Порошенко против Портнова о совершении им преступления, предусмотренного статьей № 384 УК Украины "за представление заведомо ложного заявления о совершении уголовного преступления", - сообщил адвокат.

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Адвокат Порошенко Игорь Головань, в свою очередь, отметил, что правоохранительные органы другой страны гораздо быстрее смогли разобраться в том, что господин Портнов подает заведомо ложную информацию.

"Далекая Панама довольно быстро дала надлежащую оценку тем россказням, которые пишет господин Портнов. Мы очень надеемся, что наши панамские коллеги, скорее даже чем мы здесь, справятся с тем, чтобы привлечь к установленной панамским законом ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении, за клевету, за распространение фейк-ньюз так называемых. Насколько мы поняли наших коллег - эти вещи являются уголовно наказуемыми в Панаме", - сказал он.

В то же время Головань отметил, что в Украине на эти вещи смотрят иначе.

"Мы тоже, здесь в Украине, поставили вопрос о привлечении господина Портнова к ответственности за заведомо ложное сообщение о преступлении. Было соответствующее производство возбуждено, было молниеносно оно закрыто следователями Нацполиции. Украинская правоохранительная система из причин политических, по причинам предвзятости и неправового характера, выглядит не красиво по сравнению с правоохранительной системой Панамы", - подчеркнул адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/n3154125
 
   
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Итоги двух дней:
1. Хозяина Зеленского судят в Британии за мошенничество и отмывание денег.
2. дело против Порошенко , инспирированное рыгом, закрывают в Панаме.

Зебилы, почему вы прячете от иностранных судов свои неопровержимые доказательства???!!! В Панаме открыли дело против Портнова, - адвокат Порошенко - Цензор.НЕТ 3028
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Ну да, вчера Коломойшу опустили в Лондонграде,
а сегодня их нового кумира в Панаме судить будут...
У Панамі відкрили справу проти Портнова, - адвокат Порошенка - Цензор.НЕТ 6344
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Это что же получается?
Это получается, что у Портнова общак конфискуют, который он в Панаме хранит?
Мало того, что Портнов с Украины будет невыездной, так еще и нищий?
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