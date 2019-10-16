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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Донбасс (19669) Клинцевич Франц (8) Совфед России (18)

 Если это официальная позиция, мирному урегулированию на Донбассе конец, - член Совфеда РФ Клинцевич о требовании роспуска "Л/ДНР"

В Совете Федерации РФ считают, что озвученное украинской стороной условие роспуска террористических группировок "Л/ДНР" является "грубейшим нарушением" Минских соглашений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую Газету".

"Крайне странное заявление", - заявил член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. Он назвал подобное требование "грубейшим нарушением" Минских соглашений.

Если же Олифер, "озвучила официальную позицию Киева, на процессе мирного урегулирования в Донбассе можно ставить точку", полагает член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений роспуск ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву этих соглашений", - заключил он.

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Напомним, вчера пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам работы ТКГ в Минске заявила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно, кроме прочего, только при условии роспуска квазигруппировок "Л/ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3154123
 
 
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"ЛНР-ДНР" - террористические органиции! О чем оно мелет?
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Ну что Зештанмаер и его поклонники, дошло вам наконец или нет, что Рашка и не собиралась выполнять условие по разоружению и выводу своих боевиков из дамбаса ни перед выборами ни после?
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соевый,это к твоему шефу претензии к Верующему Кондитеру
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они хотели занять очередные километры в готовых блиндажах, а ВСУ отправить на зиму в чистое поле, но зеленая сопля не справилась с поставленной задачей.
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Вы не на Цензоре митингуйте, а изложите эти очевидные мысли в письме мировым лидерам. Может они прозреют и изменят свое мнение
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баньдюков нужно не распускать, баньдюков нужно утилизировать, привет моторыле с мавпой гиви.
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Дык, определитесь уже - раисяя при делах или в перде.
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Ні, ну якщо москальнота відведе своїх гоблінів з Дебальцево, то тоді я визнаю, що Зелені мають рацію зі своєю формулою Шайземайера.
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Перше щось розумне при новій владі. Сподіваюсь, що це не помилка.
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Правильно - КОНЕЦ- Зеленский МОЛОДЕЦ и мы молодцы ,что помогли ему сделать правильный выбор !
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Вот , что и требовалось доказать! Не успела Украина сделать пол шага по "Минску", как в Кремле уже истерика ! Ну , что , критики и паникерьі , про формулу Штайнмаєра волать продолжаем ?
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НИ КАПИТУЛЯЦИИ. Выходим на митинг. Зе выставляет не выполнимые требования. ЗРАДА.
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Еврейские кацапы - дуйте в Израиль и общайтесь с палестинцами. Хватит мутить воду с ШАХЕР-МАХЕРОМ.
Газпромовская подстилка шахер-махер проталкивает проект уничтожения НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ.,
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ну вот и момент истины, так что все карты раскрыты на расии ни кто ни когда не собирался признавать Украину как государство и все эти договоренности это пустые слова.
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а, ведь, следят русские сукины дети за сказанным по теме денно и нощно, хоть "их там нет", они "не являются стороной переговоров и минских соглашений", на отвод боевиков "повлиять не могут".
Так в чем ваш интерес, кацапы?
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на домбасі ще 5 років взад треба було ставити крапку, так як і на кримі. можливо гірко, але це правда
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***! Шо характєрна, тільки-но Гепа с дресированими міськдепутанами підтримав Штайнмаєра, а тут така халепа від РєФє!
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Какие исконно "русские" хвамилии: клинцевич, цеков...
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Снова ПОРОХОИДИОТИКИ в Ж.......е. КЛАЦАЙТЕ- ЭТО ЗРАДА. Любители навоза ФЕОДАЛЬНОГО.
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А это чмо Клинцевич ВЕРНЕТ СЕИЯМ ТИПА МЕТРО, ЭПИЦЕНТР - разграбленное имущество сепаратистами?
Пусть ' цука, из своего кармана заплатит.
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В Совете Федерации РФ считают, что озвученное украинской стороной условие роспуска террористических группировок "Л/ДНР" является "грубейшим нарушением" Минских соглашений. Источник: https://censor.net.ua/n3154123
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І що на це відповість Зеленський?
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Во-первых, не Дарья, а Дарка.
Во-вторых, клинцевич - это еще что за чучело?
В-третьих, хороший россиянин - дохлый россиянин.
В-четвертых, ДНР и ЛНР - это что? Даже террористами не назвать. Оккупированная территория.
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Всегда стеснялся спросить. А на фига днр и лнр? Между ними там еще и таможни есть. Что это за цирк?
Впрочем, все, связанное с ращистами - и есть цирк. Во всем без исключения.
Гигантское сборище идиотов.
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Нам чертовски повезло с такими врагами. Их помню по Советской Армии.. Шариковы. Поголовно.
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