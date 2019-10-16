 Если это официальная позиция, мирному урегулированию на Донбассе конец, - член Совфеда РФ Клинцевич о требовании роспуска "Л/ДНР"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую Газету".

"Крайне странное заявление", - заявил член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. Он назвал подобное требование "грубейшим нарушением" Минских соглашений.

Если же Олифер, "озвучила официальную позицию Киева, на процессе мирного урегулирования в Донбассе можно ставить точку", полагает член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений роспуск ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву этих соглашений", - заключил он.

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Напомним, вчера пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам работы ТКГ в Минске заявила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно, кроме прочего, только при условии роспуска квазигруппировок "Л/ДНР".