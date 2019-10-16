 Если это официальная позиция, мирному урегулированию на Донбассе конец, - член Совфеда РФ Клинцевич о требовании роспуска "Л/ДНР"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Российскую Газету".
"Крайне странное заявление", - заявил член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. Он назвал подобное требование "грубейшим нарушением" Минских соглашений.
Если же Олифер, "озвучила официальную позицию Киева, на процессе мирного урегулирования в Донбассе можно ставить точку", полагает член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Выдвижение украинской стороной в качестве обязательного предварительного условия выполнения ею Минских соглашений роспуск ДНР и ЛНР неизбежно приведет к срыву этих соглашений", - заключил он.
Напомним, вчера пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам работы ТКГ в Минске заявила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно, кроме прочего, только при условии роспуска квазигруппировок "Л/ДНР".
Газпромовская подстилка шахер-махер проталкивает проект уничтожения НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ.,
Так в чем ваш интерес, кацапы?
Пусть ' цука, из своего кармана заплатит.
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І що на це відповість Зеленський?
Во-вторых, клинцевич - это еще что за чучело?
В-третьих, хороший россиянин - дохлый россиянин.
В-четвертых, ДНР и ЛНР - это что? Даже террористами не назвать. Оккупированная территория.
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Всегда стеснялся спросить. А на фига днр и лнр? Между ними там еще и таможни есть. Что это за цирк?
Впрочем, все, связанное с ращистами - и есть цирк. Во всем без исключения.
Гигантское сборище идиотов.
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Нам чертовски повезло с такими врагами. Их помню по Советской Армии.. Шариковы. Поголовно.