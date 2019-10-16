 "Единственный путь к прекращению войны", - горсовет Харькова поддержал "формулу Штайнмайера"

За соответствующее обращение, которое сегодня на сессии зачитал городской голова Геннадий Кернес, проголосовали 53 депутата горсовета, 12 - против. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Медиапорт".
Городской совет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг "формулы Штайнмайера" и прекратить акции "Нет капитуляции". Горсовет своим обращением свидетельствует об уважении к президенту и поддерживает усилия по возвращению в Украину мира.
По словам председателя фракции "Самопомощь" в Харьковском горсовете Тараса Ситенко, обращение не обсуждалось во время комиссий или совместной комиссии.
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"Я так понимаю, оно появилось ночью", - сказал Ситенко, отметив, что хотя бы поэтому фракция будет голосовать против.
"Это заявление, которое я зачитал, чтобы было понятно, и мы могли обсудить, то это обращение обусловлено обострением внутренней ситуации в Украине. Мы видим, что было в Харькове, Киеве, других областях Украины. Есть обращение депутатов Львовской, Тернопольской областей совсем иного порядка, и к нам также выходили с предложениями принять ... Так как мы поддерживаем президента Украины ..., поэтому мы вынесли данное обращение на сессию горсовета, я прошу его поддержать", - сказал Кернес и поставил вопрос на голосование.
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А уж после публичной поддержки гэпы....
Теперь Гэпа для зебилов - свой, идейно и духовно близкий чувак, верно?))
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Порошенко... что ты делаешь!?)))
И деньги из рашки получать.. во время войны.
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
"логика" зебилов как у их ватных близнецов в расеи...
так сейчас еще и одобряешь поддержку гэпой СДАЧУ Украины.. который поддерживает шмарклю - твой "выбор" в мае.
гепа туда тоже!!!
че вы "каркаешь" то?
я лично - спокоен как Ленин под стеклом(в панике бросается паковать "кравчучку")
А "виноват" у зебилов ВСЕГДА кто-то другой
Когда тебя начинают поддерживать такие уроды как Кернес, Труха и др. подобные - это сигнальчик, что ты прешь явно куда то не туда!
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Какой хутор завтра выступит за или против этой самой "формулы"?