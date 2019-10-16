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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "Единственный путь к прекращению войны", - горсовет Харькова поддержал "формулу Штайнмайера"

Городской совет Харькова принял обращение к президенту Украины, Верховной Раде и депутатам местных советов о поддержке "формулы Штайнмайера" и позиции президента Украины.

За соответствующее обращение, которое сегодня на сессии зачитал городской голова Геннадий Кернес, проголосовали 53 депутата горсовета, 12 - против. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Медиапорт".

Единственный путь к прекращению войны, - горсовет Харькова поддержал формулу Штайнмайера 01

Городской совет требует от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг "формулы Штайнмайера" и прекратить акции "Нет капитуляции". Горсовет своим обращением свидетельствует об уважении к президенту и поддерживает усилия по возвращению в Украину мира.

По словам председателя фракции "Самопомощь" в Харьковском горсовете Тараса Ситенко, обращение не обсуждалось во время комиссий или совместной комиссии.

Читайте на Цензор.НЕТ: Даем власти 10 дней, - Билецкий о требованиях участников акции "Ні капітуляції"

"Я так понимаю, оно появилось ночью", - сказал Ситенко, отметив, что хотя бы поэтому фракция будет голосовать против.

"Это заявление, которое я зачитал, чтобы было понятно, и мы могли обсудить, то это обращение обусловлено обострением внутренней ситуации в Украине. Мы видим, что было в Харькове, Киеве, других областях Украины. Есть обращение депутатов Львовской, Тернопольской областей совсем иного порядка, и к нам также выходили с предложениями принять ... Так как мы поддерживаем президента Украины ..., поэтому мы вынесли данное обращение на сессию горсовета, я прошу его поддержать", - сказал Кернес и поставил вопрос на голосование.

Также на Цензор.НЕТ: В акции "Ні капітуляції" приняли участие до 12 тысяч человек, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3154121
 
 
 Топ комментарии
 
как обрадовались зебилы.. их поддержал любитель рузького мира - Гэпа!
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вонючие предатели и сепаратисты!!!
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Нежданчик для петиных боевиков)
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как обрадовались зебилы.. их поддержал любитель рузького мира - Гэпа!
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А уж как Бойко ратует за мир! Вся мразь "за Зе"..
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У сєпарів Бойко, Допи Гєпи (імя їм легіон...) конфікскувати квартири за держзраду і поселити українців із окупованих територій, що ділами довели свою патріотиччну позицію.
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и зелена шмаркля доволен - обнимашками с гэпой..
А уж после публичной поддержки гэпы....
Теперь Гэпа для зебилов - свой, идейно и духовно близкий чувак, верно?))
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09.10.2019 г

Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

Порошенко... что ты делаешь!?)))
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Так это что получается - Зеленский с квартальными воры,мародеры и свинарчуки?
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то всё "Порох виноват".. заставил вовочку красть на свои квартальные офшоры"Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9948...
И деньги из рашки получать.. во время войны.
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.

И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
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процедурну частину привітання з обраним громадою міста головою під час перебування Президента Україні в місті вважаєш за зраду?
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Порошенко здоровается с тем , кого выбрали харьковчане на выборах , гепа -официальное лицо благодаря глупым и наивным харьковчанам
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гэпа как бы в одной лодке с парашенкой, не так ли ?
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и поэтому поддерживает зеленую шмарклю?))
"логика" зебилов как у их ватных близнецов в расеи...
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А где ты уже зе-билов видел? Их нет уже у зё. Бобик здох и народ это уже понял.
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Единомышленники теперь с зебобиками,но следующий шаг,если формула прокатает в Лугандонии то будет ХНР Харьковская Народная Республика - это толко что проклюнулось с властью прокацапской и этим голосованием,скажут почему им можна а Харькову нет-вы сделали это вместе допа,гепа ваши чуваки уже
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и лучший друг Пеци. "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7212
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зебил, мало того что ты голосовал за зеленую шмарклю..
так сейчас еще и одобряешь поддержку гэпой СДАЧУ Украины.. который поддерживает шмарклю - твой "выбор" в мае.
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Они даже пуйла и гитлера так не ненавидят как пороха
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В чем нежданчик? В том, что такой ******* как ты хоть в интернет-сраче первый?
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Ну якщо хочуть харків'яни жити в ХНР,то будь ласка
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их не спутаеш!!(не обольщайся!!один другого стоит)самому слабо догададаться??что звучать будет одинаково хоть :,,допу в дупу" хоть ,,гепу в дупу"как вариант:,,хепу в # # # # пу" "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 6308 "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 8769 "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 26
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ну и допа тоже....но в данном случае гепа!
гепа туда тоже!!!
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Руки бы пообломать тому снайперу недоделанному...
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Сельсовет поддержал мнение мировых лидеров "Единственный путь к прекращению войны", - горсовет Харькова поддержал "формулу Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 7003
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И Порошенко удавалось лавировать в стране, чтобы не устроить ещё и противостояние в стране во время отражения агрессии паРаши...
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И успешно он это делал. При Шмаркле сепарня духом воспряла.
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Вот потому Кернес и остался, с условием, - утихомирь своих сепаров и мы тебя не будем трогать и в Одессе тоже самое...
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При ком медведчук появился в серьезном русле украинской политики и купил ряд каналов?
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Це не українці,тому в країні такий ппц. Я не закликаю,але ЗУНР це єдина можливість зберегти національну ідентичність,а це все лайно до бісу !
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Когда граждане Украины поймут роль ЮВТ, Нац корпуса и жен, которые приватизировали "праведные" лозунги, тогда они и станут украинцами...
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Так зразу б за новоросію проголосували, що тут гратись.
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так вони, фактично, за неї й проголосували. отак розпочинається справжня громадянська війна.
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Зелені хочуть пов'язати якомога більше людей відповідальністю.
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там більшість депутатів в міськраді дупоблок, дупоблок підтримує миролюбство Зеленського. Тільки до чого приведе особливий статус ОРДЛО? Федералізація і інших регіонів.
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кто бы сомневался гепа с дупой всегда на высоте))
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"Недомножений на ноль" він же колеса-в-сраці хоче отримати медальку від Х...ла.
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Если бы им предложили вернуть страну в CCCР голосование было бы идентичным, таких уродов нужно лишать гражданства, как это сделали в начале 90 в странах Балтии...
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та гепе хоть перед кем...лишь бы остаться у руля...с рулем (можно одним словом)))))
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Ну оно и понятно. Кто бы сомневался что организатор террористической группировки *оплот* поддержит капитуляцию Украины. Где там тот стрелок который не доделал свою работу?"Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 6183
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Харьковской народной республикой запахло.
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свиночрлые, ваш выход
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так вроде мольфары говорили что все будет хорошо, а они не лгут ибо очень добрые(можид даже православные)
че вы "каркаешь" то? "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 322
я лично - спокоен как Ленин под стеклом(в панике бросается паковать "кравчучку")
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лжепатріот - потрох так нічого і не зробив із гепою і дупою за всю каденцію. це його люди.
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зебилы харькова выбирали гэпу в 2014 - с 70%... Потом выбирали зелю в 2019 - с 73% поддержкой...
А "виноват" у зебилов ВСЕГДА кто-то другой
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придур в 2014 зєбілов не було, були шоколадоголові придурки
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Петины иницативы использовать свои кармнные горсоветы в политике закончатся очень плохо. Уже очевидно на кого он работает.
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Кернеса ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ. Уже и так инвалид, но нарывается на неприятности не перестает😀😀😀
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устроим в харькове хахлам ЛУГАНДОНИЮ
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Вся эта мразь уже пять лет ждет у себя "зЕленых чилавечькоф". Как они расстроились, что у них не получилось свободной ХНР!
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Никто толком не ведает, что это...Но все протестуют или поддерживают.)) "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 7035
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В отличие от вас, я ни тогда ни ныне, не бьюсь в истерике. Что за субьект этот самый "Харьковский горсовет" и чем он отличается от пука на эту тему Кропивницкого облсовета? Что заявит завтра сельсовет хутора Три Хаты?
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А вот тут бы у Зеленского очко должно быть жим жим......
Когда тебя начинают поддерживать такие уроды как Кернес, Труха и др. подобные - это сигнальчик, что ты прешь явно куда то не туда!
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Ничего удивительного... В этом сепарском кубле, под названием "горсовет лудшего" ничего не меняется, а гепа ночал новый круг манцев. Ну, жукова схавали? Давай еще... "Єдиний шлях до припинення війни", - міськрада Харкова підтримала "формулу Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 4367
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И вот тут то всплывает весь идиотизм ситуации, которую начал раскручивать ПЭС, дав команду своим фракциям в облсоветах и горсоветах "выступать против капитуляции".

Какой хутор завтра выступит за или против этой самой "формулы"?
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Приятно, что нашлись 12 против - для Харькова не так уж и плохо.
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Реально большая часть населения с удовольствием сдалась бы кацапам и еще лет на сто подписали бы детей и внуков жить в дерьме. И тут дело даже не в "прекратить стрелять", а в самой сути "русского мира", когда можно ни за что не отвечать, за взятку решать любые вопросы, ездить бухим за рулем, зная что отмажешься, потихоньку воровать и комфортно похрюкивать по шею в говне.
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Место всех проголосовавших ЗА на нарах ,это враги Украины !
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Почему то многие считают, что истерика и бессмысленные вопли - непременный атрибут настоящего патриота....
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