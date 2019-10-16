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 Заявление ОП по ФОПами не соответствует действительности: мы требовали встречи с Зеленским, - глава "Союза захисту підприємництва" Доротич

Офис президента Владимира Зеленского и замглавы Офиса президента Юлия Ковалив прибегают к манипуляциям в переговорах с представителями ФЛП относительно упрощенной системы налогообложения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке глава "Союза захисту підприємництва" Сергей Доротич, передает Цензор.НЕТ.

"ЗАЯВЛЕНИЕ НА САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

1. Мы не консультировались и не консультировали в Офисе Президента Украины. Мы шли на обещанную встречу с Президентом Владимиром Зеленским, а состоялась встреча с Юлией Ковалив.

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2. Представители осведомлены о негативных аспектах законопроектов 1053-1 и 1073. К сожалению представитель Офиса Президента Юлия Ковалив не считает аргументами официальный расчет ГРС относительно прогнозных расходов в размере 22 млрд грн рынка от внедрения законопроектов 1053-1, 1073. Так же, как не считает аргументами наши доводы, которые мы подавали в виде таблиц и официальных писем, посланных в Офис Президента Украины и Комитет Верховной Рады Украины.

3. Несмотря на заявления госпожи Ковалив мы утверждаем и есть доказательства того, что упомянутые законы направлены против физических лиц - предпринимателей, а не против схем большого бизнеса, который минимизирует свои расходы благодаря использованию упрощеной системы налогообложения.

4. Ковалив Юлия предоставляет неверную информацию об испуге предпринимателей от того, что необходимо покупать кассовый аппарат. На встрече были названы ряд предосторожностей, среди которых стоимость кассового аппарата не принципиальна, потому что принципиальны отчетность, первичная документация.

5. К сожалению мы утверждаем, что манипулятивные действия присутствуют со стороны госпожи Ковалив Юлии и Офиса Президента, потому что обещанная встреча с Президентом Зеленский не состоялась и на встрече мы заместителю руководителя Офиса Президента предоставляли немало весомых аргументов, которые почему-то не были услышаны.

6. Переговорная группа не просила у главы государства ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса.

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7. Так же мы не выступали за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена. Мы требовали встречи с Президентом и вето на законопроекты 1053-1, 1073.

8. Мы считаем целесообразным создать Координационный совет малых предпринимателей для обработки предложений по улучшению условий для бизнеса. Но важно в каком формате будет создан этот совет. Нам не рассказали об этом формате на встрече в Офисе Президента.

9. Для ФЛП на упрощенке фактически изменяются условия ведения бизнеса, потому что вводятся дополнительная отчетность, учет, программирование проо (РРО) и т.п.

В подтверждение всего вышесказанного есть видеозапись нашей встречи в Офисе Президента", - рассказал Доротич.

Заявление ОП по ФОПами не соответствует действительности: мы требовали встречи с Зеленским, - глава Союза захисту підприємництва Доротич 01
Заявление ОП по ФОПами не соответствует действительности: мы требовали встречи с Зеленским, - глава Союза захисту підприємництва Доротич 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154120
 
 
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Уроды, они или не понимают что делают или специально убивают самозанятое население. Путь бы рассказал что теперь делать армии фрилансеров (программистам, дизайнерам, маркетологам и т.д.) и другим самозанятым частным специалистам. Закрыться и валить из страны или уходить в тень?
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Що робити? По перше кожному наліпку Зу + 1 на лоба, по друге всім волати: Ми зробили це разом!
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Ну кто бы сомневался, что оп теперь шарашкина контора... А что там может быть, если у нас и законного президента нет, как оказалось
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Зеленые наперсточники продолжают делать вид, что слышат музыку от стука членом по клавишам, и хотят, чтобы так считали все вокруг.
А вот хрен вам!
Зеля, а как же "президентом должен быть порядочный чеек, фсё"?
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реальні податки повинен платити кожен. Чек на проданий товар ціною більше 100 грн обов'язково, а не роз повідати байки, що чеки( яких ніколи не було скінчились).
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так может начать с налогов которые не заплатил АХМЕТОВ с ПЕТЕЙ там суммы на лярды долларов! а вы собрались бегать за мелочью из которой максимум 1000грн выбьешь и то если догонишь!!
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Вот не понимаю этих представителей новых властей, ну нафига пытатся всех обмануть, ну знают же что не прокатит!! И по факту новые власти реально просто хотят нагнуть ФОПы, а на выборах обещали нагнуть ОЛИГАРХОВ!!
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офис богдана, в котором зе служит презиком, в своем репертуаре: ложь, цинизм, передергивание фактов. а в чем новость?
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