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 РПГ, гранаты и патроны: на Луганщине обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами террористов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Луганской области СБУ обнаружила два тайника с оружием, ранее оборудованных боевиками террористической организации "ЛНР".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Из подземного тайника на территории недостроенного санатория в селе Запорожское Старобельского района правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 граммов, взрыватель, три гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова.

По оперативной информации, указанный арсенал оставил местный житель, который в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений", - сказано в сообщении.

РПГ, гранаты и патроны: на Луганщине обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами террористов, - СБУ 01

Как отметили в СБУ, другой тайник был обнаружен в селе Райгородка Новоайдарского района.

По информации спецслужбы, тайник также устроил участник одной из бандгруппировок "ЛНР". Во дворе нежилого частного дома злоумышленник спрятал четыре боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, четыре запала и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

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"Оба боевика незаконных вооруженных формирований находятся в розыске", - сказано в сообщении.

РПГ, гранаты и патроны: на Луганщине обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами террористов, - СБУ 02

В рамках открытых уголовных производств по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

РПГ, гранаты и патроны: на Луганщине обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами террористов, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

Мероприятия по выявлению арсеналов оружия проводились совместно с полицией и саперами оперативно-тактической группировки "Север" Вооруженных Сил Украины.

РПГ, гранаты и патроны: на Луганщине обнаружены два тайника с оружием и боеприпасами террористов, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3154117
 
 
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Я не собираюсь ничего покупать, но при таком кол-ве оружия в стране сколько стоит на черном рынке гранатомет? Просто интересно стало...
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Hình ảnh bạn chia sẻ về vũ khí bạn chia sẻ khá hấp dẫn.

fnaf
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