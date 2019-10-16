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 Обвиняемый по делу Гандзюк Павловский в четвертый раз не явился на заседание суда. В больнице, где он должен лечиться, его нет, - активист Устименко

Обвиняемый по делу о нападении на Екатерину Гандзюк экс-помощник нардепа Игорь Павловский четвертый раз не явился в Приморский райсуд Одессы, где должны были начать рассмотрение его дела по существу, но и в больнице, где он должен был лежать, его не нашли.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала активистка Инна Зеленая, передает Цензор.НЕТ.

"В четвертый раз мы приезжаем в Одессу на заседание суда по Павловскому. Четвертый раз здесь нет ни его, ни адвокатов. В четвертый раз мы смотрим как прокуроры мило улыбаются и выгораживают "тяжелобольного". Хорошо, что наши нервы - стальные канаты. И мы приедем еще. А потом еще. И еще, если надо будет.Заседание перенесено на 24 октября, 15:00.Одесса, жди. Павловский, выздоравливай", - рассказала она.

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"Уже четвертый раз подозреваемый в организации убийства Кати Игорь Павловский не явился на судебное заседание. Причина не явки, которую беспрекословно принимала прокуратура, было тяжелое состояние подозреваемого, который находится на лечении в одном из клинических учреждений Одессы. Подозреваемый в организации заказного убийства систематически игнорирует свои судебные заседания из-за пребывания на стационарном лечении и прокуратура не может принять из-за этого никаких средств воздействия к нему. Так вот, мы проверили его тяжелое состояние. И знаете что? Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении. То есть, его в принципе там нет. Ни официально, ни фактически. Он даже не имитирует свое присутствие там. Его тупо нет. Факт отсутствия на стационарном лечении подозреваемого Павловского И.В. зафиксирован в присутствии сотрудников патрульной полиции, написано заявление. Думаю, что к "тяжелобольному" прокуратура теперь может применять другие меры принуждения появления его на следующем судебном заседании, которое должно состояться 24.10 в 17:00 в Приморском суде Одессы", - рассказал активист Виталий Устименко.

Обвиняемый по делу Гандзюк Павловский в четвертый раз не явился на заседание суда. В больнице, где он должен лечиться, его нет, - активист Устименко 01

Как известно, Павловский уже ранее "прогуливал" допросы в Шевченковском суде Киева, ссылаясь на состояние здоровья. Несмотря на это, в конце июля его заметили на футболе в Одессе.

Также, ссылаясь на необходимость лечения Павловского, прокуратура в июне не подала ходатайство на продление ему домашнего ареста. Поэтому сейчас он находится на свободе без всякого меры пресечения.

В апреле Павловскому изменили квалификацию дела с содействия организации нападения на Гандзюк на сокрытие преступления. Тогда же его отпустили под домашний арест, после пяти месяцев заключения.

Подозрение Павловскому вручили в ноябре 2018 года только после того, когда его фамилию как вероятного соучастника нападения обнародовали активисты инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.


Обвиняемый по делу Гандзюк Павловский в четвертый раз не явился на заседание суда. В больнице, где он должен лечиться, его нет, - активист Устименко 02
Обвиняемый по делу Гандзюк Павловский в четвертый раз не явился на заседание суда. В больнице, где он должен лечиться, его нет, - активист Устименко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3154114
 
 
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Людина невидимка! А браслет йому не наділи? Чи такій поважній персоні він не пасує? Треба було ті браслети в фірмі Макінтош замовляти, щоб нашим небожителям їх одягати було не соромно!
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я видел его в аэропорту Борисполя, он лежал на каталке завернутый в одеяло Насирова, при этом его дрожащая рука протягивала паспорт в окошко регистрации, я аж немного прослезился, так было тяжело на душе.
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Вы всё врёти, одеял "Nasiroff" на рынке не существует..
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почему? это зарегистрированная торговая марка как и каталка "Madamme Juli Timoshenko" хороший электропривод, GPS навигация, очень популярные марки на нашем рынке с 2010 года.
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все одеяла выкуплены честными чиновнииками
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Такое бывает когда заказчики убийства чиновники и мусора. В другом случае убийца ужи гнил бы давно в камере с отбитыми почками.
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Навіть не вбивця, а той кого в цьому лише звинувачують!
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ну и почему судьи, прокуроры и поручители убийцы выпустившие его под свою опеку еще не в СИЗО?
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Зеленский! Кто заказал Гандзюк?!?!?
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И что с учетом громкости дела такое возможно без участия власти? Почему его никто не ищет? И что значит - он четыре раза без пояснений не является в суд? А где привод или привоз? И прокуроры молчат, а может его уже нет в живых или все всё знают и для чего-то тянется резина??? Всё продажное, прокуратуру и суды нужно практически полностью обновить, а часть прокуроров и судей попересажать. Основания за что? Был бы человек, основания найдутся, если кто-то наверху это сильно захочет.
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судя по всему убийство на совести ОПГ «РОШЕН» ...
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надо продать землю (интересно, где взяли?)
и тогда дело пойдёт
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Very elaborate and insightful article. It gives me a fair amount of knowledge. It helps a lot for my work.

vex
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