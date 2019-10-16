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 Джулиани отказался передать Конгрессу документы о своей деятельности в Украине

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался выполнить повестку Конгресса и передать ему документы в рамках расследования об импичменте.

Джулиани заявил, что считает расследование незаконным. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

В письме адвоката Джулиани в адрес юриста лидеров Палаты представителей говорится о незаконности расследования, которое ведут законодатели. Информация о деятельности Джулиани в Украине, которую хотят получить конгрессмены, защищена тайной отношений юриста с клиентом и "привилегией исполнительной власти", говорится в письме.

Адвокат Джон Сэйл назвал повестку для Джулиани чрезмерной, обременительной и требующей документов, выходящих за рамки законного расследования.

Агентство отмечает, что комитет по разведке Палаты представителей требовал, чтобы Джулиани передал им документы, связанные с попытками Трампа убедить украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении его потенциального конкурента на выборах США Джо Байдена, не позднее 15 октября.

Читайте на Цензор.НЕТ: Джулиани получил полмиллиона долларов за консультацию от компании, связанной с Парнасом, - Reuters

Отказ Джулиани может вынудить комитет запросить необходимые документы через суд, пишет Reuters.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Также на Цензор.НЕТ: Офис Президента не реагировал на предупреждения посольства Украины о возможной заморозке военной помощи со стороны властей США, - Чалый

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Источник: https://censor.net.ua/n3154112
 
 
 Топ комментарии
 
Трамп ,Джулиани и еже с ними это американская мафия и по совместительству агенты ФСБ ,ну или наоборот ... Джулиани отказался передать Конгрессу документы о своей деятельности в Украине - Цензор.НЕТ 1215
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Это только в постсовковых бандустанах "на нет и суда нет", а в цивилизованных странах нежелание поЦиента сотрудничать в отмазку не канает, как и клетчатые одеяла. Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 5003. "Отказ Джулиани может вынудить комитет запросить необходимые документы через суд, пишет Reuters." Источник: https://censor.net.ua/n3154112. Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 5003
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Отказ Джулиани косвенно подтверждает вину Трампона, так что не "вот и все", а вс Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 6277 е только начинается
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Та не будет никакого импичмента. На это уже даже времени нет. Идет предвыборная борьба, на сей раз более грязная, чем обычно, только и всего. Кстати, Джулиани и Ко сами заварили всю эту кашу, вот пусть и расхлебывают. А то им бы очень хотелось, чтобы расхлебывала ее Украина. Ага, щас.
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Трамп ,Джулиани и еже с ними это американская мафия и по совместительству агенты ФСБ ,ну или наоборот ... Джулиани отказался передать Конгрессу документы о своей деятельности в Украине - Цензор.НЕТ 1215
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А еще бы. Я одно не могу понять: как мог такой матерый волк как Джулиани вляпаться во все это дерьмо? Отправить двух гопников к Бене, прикрываясь якобы благими намерениями, открыто вмешиваться в политику суверенного государства. На что надеялся? Что ему все это сойдет с рук? Что политические противник этим не воспользуются? Стареет, что ли?
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Так он деньги сильно любит, не хочет быть разносчиком пиццы.
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Теперь Джулиани надо осторожнее быть, может случайно не проснуться не те таблетки снотворные приняв. Трампу второй свидетель как был до этого Манафорт не нужен перед импичментом
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Ну вот и всьо. Все смелые обвинения Трампа опонентов коту под хвост.
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Это только в постсовковых бандустанах "на нет и суда нет", а в цивилизованных странах нежелание поЦиента сотрудничать в отмазку не канает, как и клетчатые одеяла. Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 5003. "Отказ Джулиани может вынудить комитет запросить необходимые документы через суд, пишет Reuters." Источник: https://censor.net.ua/n3154112. Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 5003
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Отказ Джулиани косвенно подтверждает вину Трампона, так что не "вот и все", а вс Джуліані відмовився передати Конгресу документи про свою діяльність в Україні - Цензор.НЕТ 6277 е только начинается
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украина це серый кардинал соединенных штатов америки
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- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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рудик це большая шляпа, ему надо было брать в советники хитромудрого виталика и все было бы ништяк
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У крутого адвоката Джулиани есть адвокат! Ну и маразм!
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