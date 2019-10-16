 Джулиани отказался передать Конгрессу документы о своей деятельности в Украине

Джулиани заявил, что считает расследование незаконным. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

В письме адвоката Джулиани в адрес юриста лидеров Палаты представителей говорится о незаконности расследования, которое ведут законодатели. Информация о деятельности Джулиани в Украине, которую хотят получить конгрессмены, защищена тайной отношений юриста с клиентом и "привилегией исполнительной власти", говорится в письме.

Адвокат Джон Сэйл назвал повестку для Джулиани чрезмерной, обременительной и требующей документов, выходящих за рамки законного расследования.

Агентство отмечает, что комитет по разведке Палаты представителей требовал, чтобы Джулиани передал им документы, связанные с попытками Трампа убедить украинского президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении его потенциального конкурента на выборах США Джо Байдена, не позднее 15 октября.

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Отказ Джулиани может вынудить комитет запросить необходимые документы через суд, пишет Reuters.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.