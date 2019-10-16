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 Политика Украины
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Все про:игорный бизнес (282) Гетманцев (32)

 Если нелегальный игорный бизнес останется, то мы зря пришли к власти, - Гетманцев

Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что если через три месяца после принятия закона об игорном бизнесе не будут закрыты нелегальные игорные точки, то власть не прошла тест.

"Да, власть не прошла тест, мы напрасно пришли к власти. Ведь это в малом проявляется большое. То есть, если мы не можем решить этот вопрос (нелегальний игорный бизнес. - Ред.), то мы так же и в других местах не можем решить", - отметил нардеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Все, что мы видим с вами на улицах - сейчас это все в темную. Чтобы это прекратить, необходима политическая воля", - добавил он.

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что для закрытия нелегального игорного бизнеса нужна воля министра внутренних дел Арсена Авакова, Гетманцев ответил: "В частности. В частности нужна воля Авакова. Ну, наверное, необходимо еще и содействие прокуратуры. Но для того, чтобы прикрыть нелегальный игорный бизнес сегодня, необходима исключительно политическая воля".

"Мы его примем, этот законопроект. И это будет такая красная линия, после которой уже нелегального игорного бизнеса быть не должно. Если он останется, то мы напрасно пришли к власти. Мы должны принять закон, мы должны сразу после принятия закона прекратить весь нелегальный игорный бизнес, который существует ", - сказал Гетманцев.

На вопрос, как он сам будет реагировать, если поймет, что нелегальные заведения не исчезли, политик ответил: "Буду думать. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Во-первых, я его подниму на высшем уровне, и будем определяться. Будем попробовать его решать, если он не будет решаться, то будем решать, что делать нам".

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Источник: https://censor.net.ua/n3154110
 
 
 Топ комментарии
 
Уже невозможно слушать этих зеленых идиотов...
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Шакалы,бояться не успеть набить карманы.
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Порохобот, а не мог бы ты поконкретней сказать - Порошенко - вор и мародёр, а то вы начинаете его отмазывать, обобщая и навешивая на Порошенко то, чего он не делал?
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роль Порошенка в історії України ще не зовсім зрозуміла і не оцінена.
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Дуже сподіваюсь що "роль" та "справи" Порошенка невздовзі отримають відповідну оцінку у відповідних органах.
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можешь начинать рыдать -портнова послали в Панаме, нет и там ничего на Пороха)
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немає чи відмовилися надати інформацію? Це різні речі.
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Но ты же её оценил, даже не понимая её, когда под другой статьёй сказал, что вторым требованием было Посадить Порошенко? :D

Мой пост:

ВКЛ_это_мы_01
А разве не посадить Порошенко было первое требование?
16.10.2019 11:14

Ответ на него:
Адвокатик
второе

16.10.2019 11:35
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Ніхто Порошенка садити не буде і не збиравсь. Бо Пєця і Вова - одна шобла. А їх суперництво - удаване, постановочне
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Ну, конечно, порохобот, Вальцман освобождал территории, а Зельцман сдаёт, Вальцман подписал Минские соглашения? по которым паРаша отгребает, а Зельцман - формулу Штайнмайера. Одна шобла, что не говори.
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- Я пошутил, - забормотал он, - я трудящийся. Я дирижер симфонического оркестра!.. Я сын лейтенанта Шмидта!.. Мой папа турецко-подданный. Верьте мне!..(с)
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- Отлично-с, - поспокойнее заговорил он, - дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?
- Что ж ему говорить… Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

- Чьи интересы, позвольте осведомиться?
- Известно чьи - трудового элемента.
Филипп Филиппович выкатил глаза.
- Почему же вы - труженик?
- Да уж известно - не нэпман.
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- Ты меня спрашиваешь, может ли Ланцелот победить Дракона? Я тебе отвечаю как сыну, искренно. Может. Один раз не побояться, собраться с силами взять его за глотку и мордами, наступив на хвост, и мордами его, гада, понимаешь... Вот так думают некоторые, и ошибаются. Потому что нашего Дракона победить может только он сам. Он и не таких побеждал, как он. Теперь подумаем, нужно ли ему это?
- Не хочешь, папа, по-человечески?
- Не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. Вернее, сошел, но не до такой степени.
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Шакалы как раз то сейчас набивают карманы пользуясь тем что налоги платить не нужно.
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Действительно,обещал зелюк понизить тарифы населению,а понизил кало- мойскому,,а 73 % идиотов будут платить повышеные тарифы за себя и еще разницу за Е-беню.
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В статье речь о тарифах разве идет? Или копипаст не тот из методички? Якщо нелегальний гральний бізнес залишиться, то ми даремно прийшли до влади, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3559 А на счет тарифов не знаю какие будут зимой, но этим летом и сенью лично у меня однозначно ниже были чем прошлым. Якщо нелегальний гральний бізнес залишиться, то ми даремно прийшли до влади, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5873
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Не знаю каким образом у тебя стали ниже тарифы ,зимой ниже не будут, уже анонсировали перерасчет тарифов например за газ,снятие субсидий и урезание пенсий.
легализировать игорный бизнес равнозначно сговору преступниками ,а легализировать и обложить их налогом,- просто замечательно! Добавим к этому снятие наказания с педофилов, ,это "достижения" всего лишь за полгода,и получим криворожского решалу и кришевателя преступности.новое янукодло у власти.
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чи правильно ви прийшли, чи ні хз. але говорити про те що має право на життя нелегальний бізнес----ідіотизм вищої проби
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Уже невозможно слушать этих зеленых идиотов...
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Ужас,это просто 47 хромосома от кацапов,малоросы с изуродованным восприятием реальности,отнять и поделить ,всех расстрелять, несогласных повешать.
Сталинские мутанты.
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Вы зря пришли к власти безотносительно того, останется игорный бизнес или нет.
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по большому счету ЗЕльные вообще зря на свет родились - бесполезные микроорганизмы Якщо нелегальний гральний бізнес залишиться, то ми даремно прийшли до влади, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1787
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А разве не посадить Порошенко было первое требование?
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Пока Порох ходит по свету нет покоя кацапам и зелюкам, "враг моего врага -мой друг."
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Нелегальный игорный бизнес останется так или иначе и поделать с этим ничего нельзя ибо не платить налоги всегда приятней чем платить ... Если нелегальный игорный бизнес останется, то мы зря пришли к власти, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4404
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а скажите так про коррупцию, кумовство и воровство...
а то... игорный бизнес))))
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Ну так Аваков на месте, какие еще вопросы?
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если не победите нелегальный игровой бизнес то возглавите обязательно
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В даному конкретному випадку я підтримую Гетьманцева: гральний бізнес має бути легалізовано.
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Т.е. главная их задача прихода к власти - контроль за игорным бизнесом? Ну это и понятно, ведь для шуллеров игорный бизнес -это святое.
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На одной Троещине около сотни игровых заведений и не смотря на яркие огни их власть не видит
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Так зебобы из хотят узаконить, все они видят им обидно что прибыль мимо их рыла течет,место бороться с этим , решение - нагреть руки на этом. Зевласть пришла не сделать Украину лучше ,а успеть урвать пока они у корыта.
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Скільки існує незалежна Україна стільки ведеться "боротьба" з ігорним бізнесом, з контрабандою, з незаконним видобутком бурштину, з незаконною вирубкою лісів, з незаконними забудовами, з хабарництвом з... - і в результаті цієї "боротьби" в Україні появились кілька сотень доларових мільйонерів а краща працездатна частина народу України із за злиднів масово виїжджає за кордон в пошуках хоч якогось заробітку щоб прокормити свої сім'ї. Нинішні новоспечені "слуги" народу в цій "боротьбі" не виключення тим більше що ще достеменно не відомо якому народу вони більше служать?
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Принять закон о игорном бизнесе не просто нужно, а необходимо! Это будет очень хорошим делом.
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Що, вже почало припікати в одному місці? А скільки було "юношеского задора", правда? Це вам не х.єм по роялю стукати.
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игорный бизнес..? да тут порядка 50% экономики в тени..и без радикальных реформ ситуацию не исправить..но похоже ни гениальных идей, ни желания построить тут, если не Сингапур, то хотя бы Польшу, я не наблюдаю..(
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Охрєнєть. У Зє команди лише дві статті доходів - все держмайно продати, включно з землею, і ігорний бізнес. А виробництво нам не треба?
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На всех ветках явный недобор грязи на "сывочолого барыгу " . Или зелебобикам перестали платить ?
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