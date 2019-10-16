 Если нелегальный игорный бизнес останется, то мы зря пришли к власти, - Гетманцев

"Да, власть не прошла тест, мы напрасно пришли к власти. Ведь это в малом проявляется большое. То есть, если мы не можем решить этот вопрос (нелегальний игорный бизнес. - Ред.), то мы так же и в других местах не можем решить", - отметил нардеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Все, что мы видим с вами на улицах - сейчас это все в темную. Чтобы это прекратить, необходима политическая воля", - добавил он.

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что для закрытия нелегального игорного бизнеса нужна воля министра внутренних дел Арсена Авакова, Гетманцев ответил: "В частности. В частности нужна воля Авакова. Ну, наверное, необходимо еще и содействие прокуратуры. Но для того, чтобы прикрыть нелегальный игорный бизнес сегодня, необходима исключительно политическая воля".

"Мы его примем, этот законопроект. И это будет такая красная линия, после которой уже нелегального игорного бизнеса быть не должно. Если он останется, то мы напрасно пришли к власти. Мы должны принять закон, мы должны сразу после принятия закона прекратить весь нелегальный игорный бизнес, который существует ", - сказал Гетманцев.

На вопрос, как он сам будет реагировать, если поймет, что нелегальные заведения не исчезли, политик ответил: "Буду думать. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Во-первых, я его подниму на высшем уровне, и будем определяться. Будем попробовать его решать, если он не будет решаться, то будем решать, что делать нам".

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