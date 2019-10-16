 Если нелегальный игорный бизнес останется, то мы зря пришли к власти, - Гетманцев

"Да, власть не прошла тест, мы напрасно пришли к власти. Ведь это в малом проявляется большое. То есть, если мы не можем решить этот вопрос (нелегальний игорный бизнес. - Ред.), то мы так же и в других местах не можем решить", - отметил нардеп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Все, что мы видим с вами на улицах - сейчас это все в темную. Чтобы это прекратить, необходима политическая воля", - добавил он.
На уточняющий вопрос, означает ли это, что для закрытия нелегального игорного бизнеса нужна воля министра внутренних дел Арсена Авакова, Гетманцев ответил: "В частности. В частности нужна воля Авакова. Ну, наверное, необходимо еще и содействие прокуратуры. Но для того, чтобы прикрыть нелегальный игорный бизнес сегодня, необходима исключительно политическая воля".
"Мы его примем, этот законопроект. И это будет такая красная линия, после которой уже нелегального игорного бизнеса быть не должно. Если он останется, то мы напрасно пришли к власти. Мы должны принять закон, мы должны сразу после принятия закона прекратить весь нелегальный игорный бизнес, который существует ", - сказал Гетманцев.
На вопрос, как он сам будет реагировать, если поймет, что нелегальные заведения не исчезли, политик ответил: "Буду думать. Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Во-первых, я его подниму на высшем уровне, и будем определяться. Будем попробовать его решать, если он не будет решаться, то будем решать, что делать нам".
Мой пост:
ВКЛ_это_мы_01
А разве не посадить Порошенко было первое требование?
16.10.2019 11:14
Ответ на него:
Адвокатик
второе
16.10.2019 11:35
- Что ж ему говорить… Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.
- Чьи интересы, позвольте осведомиться?
- Известно чьи - трудового элемента.
Филипп Филиппович выкатил глаза.
- Почему же вы - труженик?
- Да уж известно - не нэпман.
- Не хочешь, папа, по-человечески?
- Не хочу, сынок. Я еще не сошел с ума. Вернее, сошел, но не до такой степени.
легализировать игорный бизнес равнозначно сговору преступниками ,а легализировать и обложить их налогом,- просто замечательно! Добавим к этому снятие наказания с педофилов, ,это "достижения" всего лишь за полгода,и получим криворожского решалу и кришевателя преступности.новое янукодло у власти.
Сталинские мутанты.
а то... игорный бизнес))))