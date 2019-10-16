 Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены

Об этом сообщают венгерские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

Местные выборы состоялись в Венгрии в воскресенье, 13 октября.

"В некоторых селах едва не дошло до драки. Особенно напряженной ситуация оказалась в селе Кишпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Население села увеличилась за один день почти вдвое", - пишет портал.

Между местным жителями и приехавшими на выборы украинццами произошел конфликт. Независимый кандидат Норберт Абри описывает его так: "Село восстало против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!".

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По словам Абри, местным жителям пришлось постоянно дежурить возле избирательного участка. Они не пропускали в помещение людей, которых привозили в село из Украины. Журналисты засняли, как местные жители кричали им в лицо: "Вон отсюда! Не вам решать, кто будет мэром!".

Всего на выборах попытались проголосовать около 200 человек, которые не живут в селе.

Одна местная жительница сообщила, что в ее доме каким-то образом оказались прописаны украинцы, но она об этом ничего не знала.

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Подобная схема "подвоза" лиц с двойным гражданством из Закарпатья была зафиксирована и на выборах в Венгрии весной 2018 года. Тогда закарпатец признал, что организовал тысячу голосов за партию Виктора Орбана. Дело даже дошло до суда.