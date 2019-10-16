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 Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены

Жители приграничных венгерских сел заявляют, что к ним на выборы приезжали из Украины автобусы, заполненные людьми с украино-венгерским гражданством.

Об этом сообщают венгерские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.

Местные выборы состоялись в Венгрии в воскресенье, 13 октября.

"В некоторых селах едва не дошло до драки. Особенно напряженной ситуация оказалась в селе Кишпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Население села увеличилась за один день почти вдвое", - пишет портал.

Между местным жителями и приехавшими на выборы украинццами произошел конфликт. Независимый кандидат Норберт Абри описывает его так: "Село восстало против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!".

Читайте на Цензор.НЕТ: Венгрия массово забирает обратно паспорта, ранее розданные на Закарпатье, - Москаль

По словам Абри, местным жителям пришлось постоянно дежурить возле избирательного участка. Они не пропускали в помещение людей, которых привозили в село из Украины. Журналисты засняли, как местные жители кричали им в лицо: "Вон отсюда! Не вам решать, кто будет мэром!".

Всего на выборах попытались проголосовать около 200 человек, которые не живут в селе.

Одна местная жительница сообщила, что в ее доме каким-то образом оказались прописаны украинцы, но она об этом ничего не знала.

Также на Цензор.НЕТ: Украинской диаспоре будет предоставлена возможность стать частично гражданами Украины: уже придумана эта конструкция, - Зеленский

Подобная схема "подвоза" лиц с двойным гражданством из Закарпатья была зафиксирована и на выборах в Венгрии весной 2018 года. Тогда закарпатец признал, что организовал тысячу голосов за партию Виктора Орбана. Дело даже дошло до суда.

Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154107
 
   
 Топ комментарии
 
Сами дают гражданство и сами удивляются! Йобики одним словом !
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Ну наконец то мадьярі узнают что такое карусели Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены - Цензор.НЕТ 1327
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Мадьяры, время разбрасывать камни и время собирать камни.
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Сами дают гражданство и сами удивляются! ****** одним словом !
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Они могли включить пункт- чтобы людям с двойным гражданством не голосовать. Но ведь они же ХОТЯТ их голосов? Точно *****.
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Запретить гражданам голосовать (не важно, сколько у них других паспортов и гражданств) - как ты себе это представляешь? Это противоречит конституции!
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Так конституции же разные бывают. Им ничего не стоит внести в конституцию такой вычурный пункт. В США к примеру есть целый штат- Пуэрто Рико. В страну входят- а от военной повинности были освобождены, и голосовать не имели права. Обама лишь недавно их уравняла.
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вот пусть Венгры сначала Конституцию переделают, а потом возмущаются.
А то паспорта раздали, а теперь скулят!
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Так для этого ****** им и дают гражданство, Голоса сейчас, знаете, не дешево стоят. А наши местные ****** и за 10 баксов свой голос продадут.
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Создают ******* - за ******** эти завезенные и голосуют. Но не все же венгры ******** поддерживают...
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Даешь больше пачпортов - хороших и разных! Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены - Цензор.НЕТ 7142
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- Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадает, тот не возвращается. (с)
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Куда возвращаться и зачем ? Кто хочет возвращаться в ад и зачем в ад возвращаться? Я ещё в 1992 понял где ад на земле .
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я подозреваю, что определения ада можно по разному интерпретировать, но вцелом согласен!
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первый закон эммиграции гласит: возвращаться - плохая примета!
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Не понятно- чем возмущены венгры? Наоборот- их выборы пользуются интересом и массовой явкой избирателей.
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надо получить всем паспорта и выбрать им Порошенко
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А еще Порошенко тебе в штаны ср№т
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Ну так кровь то угровских племен. Кочевники из южного урала и северного поволжья. В свое время гуцулов выгнали в горы и сами заселили низовья Карпат. Только кацапы их называют венграмы, а мы угорцями. А мадьяри вымешленное название, что бы скрыть откуда они там взялись.
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Гунны в своем продвижении на запад во времена ВПН дошли до Зап.Европы. Но артефактов, связанных с ними больше всего (на порядок) находят в Угорщине. Громе того, угры шли в те же места через Киев в 8 веке. Это говорит о связи угро-финского народца (кацапы) с Хунгар (угорцами) и с тупыми агрессивными гуннами.
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гунны и угры - это вообще о разном, хватит ахинею лепить.
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тю... а говорили их очень ждут...на исторической родине...
отак и получиться - и там не нужны и тут нагрешили
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Так появляются скитальцы-агасферы.
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на исторической родине их не ждут, они хотят на территории Украины себе кусок прихватизировать
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А шо такое? Свежеиспечённые граждане приехали новые места обживать. И хде же взаимная солидарность и гостеприимство?
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Когда тебе дают медальку - посмотри на неё с обратной стороны...пока не поздно.
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Ну наконец то мадьярі узнают что такое карусели Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены - Цензор.НЕТ 1327
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Одни граждане страны возмущены голосованием "других" граждан страны??? Да это фашизм в центре Европы!
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і не кажіть. Це, просто громадянський конфлік.
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Ждем когда на президенских віборах в Венгрии победит Балога
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хай подивляться на "рузький мір" бо вони думають, що це лише дешевий газ і російські туристи.
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Мадьяры, время разбрасывать камни и время собирать камни.
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Бггг) так то ваше же правительство старается, чтоб кацапам угодить, но как говориться -дай дураку молиться, он и лоб готов расколоть...
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сперва єти ублюдки раздают свои утлевелі налево-направо, а теперь возмущені? Віражаем глибоку стурбованність))))
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Брешуть, українці ьуди на вибори не їздили то, все їх родичі мадьяри. Спитайте у Сіярто. Це, просто громадянський конфлікт серед мадьяр.
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Шо венгры..... доигрались с выдачей паспортов.....
Надеюсь это только цветочки
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Такой тип людей. Им что двойное гражданство втихаря получать, что каруселить на выборах. Без разницы. 50 евров дадут и норм. Венгрия приветствую новых граждан.
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Вы же радовались, что паспорта Венгрии с удовольствием берут закарпатцы . А те, кто продал свою Родину продаст и свой голос. Бумкранг
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******, за что боролись, на то и напоролись. Надо им Зеленского выбрать Українці з подвійним громадянством масово приїхали голосувати на виборах в Угорщині: місцеві обурені - Цензор.НЕТ 595
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Тот случай, когда хочеться сказать обеим сторонам, "понаехавшим" и "аборигенам": жрите теперь.. двумя руками черпайте... только не обляпайтесь...
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Скули великі, а лоб низький. Невже важко збагнути, що займаючись на міждержавному рівні підлим шахрайством (видача паспортів), це обов'язково відіб'ється на власній країні.
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Тепер новоспечені львівські румуни і угорці з Сихова і Левандівки також зможуть голосувати на виборах у Румунії і Угорщині !!! РумуніяНаш і УгорщинаНаш !!!
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Вначале раздают свое гражданство на лево и на право, а потом "ой а че это они голосуют".
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Так им же ж, как и у нас, и в России, "лапши на уши навешали" - "тамжешнашилюди"... Отработанная тактика, ещё с 17 века... Особенно, "рассеянами"... Но, сначала это была "защита единоверцев". Войны за черноморские проливы прикрывались "освобождением Балкан от османского ига". В Первую мировую - "освобождение армян-христиан". (Обернулось это геноцидом армян). Потом - "мировая революция" и "освобождение пролетариата от гнёта империализма". И так далее... Та же Германия - не лучше. Читайте Гёте, "Утешение солдатам":
"Встретишь ты в чужой земле
Чёрный локон, белый хлеб,
А потом, неподалёку -
Чёрный хлеб и белый локон..."
Это - франко-прусская война за Эльзас и Лотарингию - темноволосые французы растили, преимущественно, пшеницу... А потом - "защита соплеменников, фольксдойче", по всей Европе. Начали с Чехословакии и Польши... Ну, а в Закарпатье "полторы калеки" мадьярского происхождения решили "шишку держать" над всем регионом, не спрашивая ни украинцев, ни румын, ни словаков, ни поляков, которые там живут... (Кстати, именно за "насильственную мадяризацию", венгры "отгребли" в 1848-м. Все "нацменьшинства" Австро-Венгрии поднялись против них, и помогали австрийским и русским войскам "рога обламывать" "борцам за Великую Мадьярорсаг"...).
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Доречі не тільки закарпатці мають паспорти мадяр і румунів. Повно паспортизованих живе і на Львівщині, Франківщині, Тернопільщині, про Закарпаття і Чернівці взагалі мовчу
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Ну, пускай за это поцелуют Орбана и Сийярто в оппу.
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Вообще запретить голосовать людям у кого больше одного гражданства, всем странам. Гражданство должно быть одно в принципе.
Хочешь и там и тут, забудь о праве влиять на жизнь и там и тут.
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не можна дозволяти голосувати в тих країнах
де не живеш постійно, або не живеш останні 5 -7 років. наших за кордоном теж це стосується. а проти паспортів інших країн, я взагалі не проти, крім звичайно кацапського
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дуже просто вибирай або паспорт, або участь у виборах. Хіба Ви не задумуєтесь, як проголосують заробітчани, які десяток років сюди не зазирають і у них уже не те відчуття запаху навколишнього середовища.
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Ха-ха. приехали. Они думали. что граждане-хозяева. а всего лишь лошади и мулы.
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Придурки Это наши еще не понаехали туда учиться, лечиться и за пенсиями. НО! - не за горами тот день!..
зы: гыгы мадьярские долбо*бики вообразили, что они путен Букашки мелкие, нелепые, безмозглые Еще сами не поняли, "многоходовочники" недоделанные, во что вляпались!
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богдан -андрей сейчас напишет , что ездили голосовать за деньги.
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Це ще квіточки, будете далі терпіти Орбана, до вас ще літаками будуть доставляти виборців з історичної батьківщини, з під Уралу.
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Теперь нужно, время от времени, напоминать мадярам, КТО раздавал эти паспорта... А раздавало их правительство Орбана... То есть, выбранная ими власть "положила хер" на их интересы...
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Ха-ха-ха, в эту игру оказывается можно играть вдвоем
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Возмущение не фактом, что именно украинцы приехали, а фактом, что приехали голосовать на местных выборах люди, которые в этом месте фактически не живут. То есть, если бы приехали венгры из Будапешта голосовать, местные так же возмущались бы.
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унгуры йооббик вашу мать...это ж ваши братушки этнические венгры....
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*********** сила! Українці з подвійним громадянством масово приїхали голосувати на виборах в Угорщині: місцеві обурені - Цензор.НЕТ 5646
Обратная сторона швабры не только похожа внешне но и работает аналогично!
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