 Украинцы с двойным гражданством массово приехали голосовать на выборах в Венгрии: местные возмущены

Об этом сообщают венгерские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net.
Местные выборы состоялись в Венгрии в воскресенье, 13 октября.
"В некоторых селах едва не дошло до драки. Особенно напряженной ситуация оказалась в селе Кишпаладь, область Саболч-Сатмар-Берег. Население села увеличилась за один день почти вдвое", - пишет портал.
Между местным жителями и приехавшими на выборы украинццами произошел конфликт. Независимый кандидат Норберт Абри описывает его так: "Село восстало против двойных граждан. Люди не хотят, чтобы они здесь что-то решали!".
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По словам Абри, местным жителям пришлось постоянно дежурить возле избирательного участка. Они не пропускали в помещение людей, которых привозили в село из Украины. Журналисты засняли, как местные жители кричали им в лицо: "Вон отсюда! Не вам решать, кто будет мэром!".
Всего на выборах попытались проголосовать около 200 человек, которые не живут в селе.
Одна местная жительница сообщила, что в ее доме каким-то образом оказались прописаны украинцы, но она об этом ничего не знала.
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Подобная схема "подвоза" лиц с двойным гражданством из Закарпатья была зафиксирована и на выборах в Венгрии весной 2018 года. Тогда закарпатец признал, что организовал тысячу голосов за партию Виктора Орбана. Дело даже дошло до суда.
А то паспорта раздали, а теперь скулят!
отак и получиться - и там не нужны и тут нагрешили
Надеюсь это только цветочки
"Встретишь ты в чужой земле
Чёрный локон, белый хлеб,
А потом, неподалёку -
Чёрный хлеб и белый локон..."
Это - франко-прусская война за Эльзас и Лотарингию - темноволосые французы растили, преимущественно, пшеницу... А потом - "защита соплеменников, фольксдойче", по всей Европе. Начали с Чехословакии и Польши... Ну, а в Закарпатье "полторы калеки" мадьярского происхождения решили "шишку держать" над всем регионом, не спрашивая ни украинцев, ни румын, ни словаков, ни поляков, которые там живут... (Кстати, именно за "насильственную мадяризацию", венгры "отгребли" в 1848-м. Все "нацменьшинства" Австро-Венгрии поднялись против них, и помогали австрийским и русским войскам "рога обламывать" "борцам за Великую Мадьярорсаг"...).
Хочешь и там и тут, забудь о праве влиять на жизнь и там и тут.
де не живеш постійно, або не живеш останні 5 -7 років. наших за кордоном теж це стосується. а проти паспортів інших країн, я взагалі не проти, крім звичайно кацапського
зы: гыгы мадьярские долбо*бики вообразили, что они путен Букашки мелкие, нелепые, безмозглые Еще сами не поняли, "многоходовочники" недоделанные, во что вляпались!
Обратная сторона швабры не только похожа внешне но и работает аналогично!