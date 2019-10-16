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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9387) правоохранительные органы (386) прокуратура (3695) прокурор (917) Переаттестация (103)

 Прокуроры обжаловали в Окружном админсуде Киева приказ Рябошапки о переаттестации

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Генеральной прокуратуре Украины относительно обжалования Порядка прохождения прокурорами аттестации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Резонанс.

В частности, среди требований иска - признать противоправным и отменить Приказ Генерального прокурора Украины №221 от 03.10.2019 г., которым был утвержден вышеупомянутый порядок.

Кроме того, вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении. Истец просит суд приостановить действие приказа Генерального прокурора Украины №221 от 03.10.2019 до решения дела по существу и вступления судебного решения в законную силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почти 50% прокуроров уже написали заявления на переаттестацию, - ГПУ

Сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Между тем ГПУ сообщила, что по состоянию на 17:00 10 октября 2019 г., то есть через неделю после начала приема заявлений от прокуроров на прохождение аттестации и перевод на работу в новые органы прокуратуры, 5 640 прокуроров подали такие заявления, что составляет почти 50% от общего количества прокуроров в Украине.

"По состоянию на 08.10.2019 15,1% прокуроров от общей численности всех прокуроров Украины согласились на публичное унижение собственного достоинства, в том числе на разбирательство в отношении себя анонимок, которые находятся вне закона, - заявила экс-старшая следователь Генпрокуратуры Украины по особо важным деламГалина Климович. - Надеюсь, что это - не страх перед сомнительными тестами и бессмысленными процедурами, а именно защита таким образом личного достоинства и чести, а еще - цивилизованное сопротивление беззаконию".

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3154106
 
   
 Топ комментарии
 
- Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров, - сетовал великий комбинатор, - и распределяет жизненные блага в плановом порядке.(с)
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Хорошо клоуну подмахнул-хотя я понимаю,что работа такая ！
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А если бы на месте рябошапки дурачок какой то был?
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Бояться потвори.. Що їх час прийшов - в чистять повністю цю нечистт
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Приліпити емблему ПС до зе... "Сильний" тактичний хід, враховуючи те, що націоналісти зараз, м'яко кажучи, не сильно підтримують зе.
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Хорошо клоуну подмахнул-хотя я понимаю,что работа такая ！
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- Обидно было и то, что правительство не обращает никакого внимания на бедственное положение миллионеров, - сетовал великий комбинатор, - и распределяет жизненные блага в плановом порядке.(с)
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Проще распустить єтот орган и создать новій чем все єти телодвижения
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логично, что они зря деньги за должости платили?????????(((((((((( дно пробиваем дальше
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Я вам скажу навіть більше, з досить компетентних джерел відомо що, декаданс в прокуратурі почався з часів Євнуховича, коли навіть заплачені за посаду гроші нічого не гарантували. Яка ницість вразила прокурорські ряди, коли навіть не повертали гроші або звільняли через декілька місяців після призначення, коли людина ще не змогла відбити капіталовкладення!
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Яка переатистація, коли люди заплатили такі грубі гроші за посади?
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Какая переаттестация!! Все законы позабыты,судим как бог на душу положил. А тут -на тебе,переаттестация. Так на работе может не 10К,а 100 шт. прокуроров остаться!
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Не хвилюйтеся. "Нові" також занесуть відповідну суму й усе буде "збалансовано".
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Люди несуть гроші не для того аби їх на атистації ганяли. Де тобі "чесний" прокурор кожні пару років набере по 100 тисяч баксів? Це шо, він тільки на дядю мусить працювати?
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Я вважаю, що треба "апґрейдити" свій статус новою сумою. Ребешапка також не в карти грати прийшов і не влаштовувати з генпрокуратури благодійний фонд. Він точно не схожий на "мати_терезу" Хоча, подейкують, що вона могла заткнути таких "ребешапок" пачками собі за пасок
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чим далі тим ваша хвороба прогресує і прогресує)
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Так я ж давно пишу: якщо державний тренд корупція та злочинність у владі то, всі громадяни мають слідувати цьому тренду. Тоді, що найменше, не буде неспорозуміння в суспільстві, все буде чітко і ясно.
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Любую реформу в Украине нужно начинать с уничтожения гадюшника ОАСК. Ибо эти вовковские проститутки блокируют любые антикоррупционные реформы.
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следует новую прокуратуру и суд замутить,
а старых взять и утопить ...
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Прокурорская мафия будет валить Рябошабку. Его будут обливать грязью в СМИ пока ЗЕ его не уволит и тем самым признает что он ничего не может сделать в силовых структурах.
Авакова (МВД) ЗЕ тоже не может снять с должности.
ЗЕ оказывается импотентно запертым в своем кабинете с кучкой советников-фантазеров и все его назначения и указы попросту будут игнорироваться или передаваться в суды...
А время идет и зимой начнется тарифный майдан.
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рябошапку валит не прокурорская мафия, а его идиотизм. как может быть генеральным прокурором человек - не дня не работавший в этой структуре? еще и замов таких же понабирал. и уже руководителей областных прокуратур так же назначать начал. это как стоматолога поставить руководить хирургическим отделением, и начать набирать вместо нейрохирургов - гинекологов. вроде как все они медики, но бл.ять, совсем разные
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та, ми вже багато разів бачили до чого призводить робота прохвесіаналів, які десятиріччями пропрацювали в структурі і знають кому і скільки.
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Спасибо тебе великий Зе, что есть у нас островок прогрессивного судопроизводства в котором можно обжаловать все, даже Закон всемирного тяготения Исаака Ньютона и Общую теорию относительности Альберта Энштейна. И ведь пойдут навстречу обездоленному прокурорскому люду сопереживающие и добрые судьи Окружного админсуда и отменят не только переаттестацию, но и любые другие богомерзкие благоглупости, а вместе с нимиотменят и здравый смысл.
Потому что человек в мантии- это же Человек, а тот... который... он, он тоже человек невченый, но и……… зачем же, это же ведь очень и очень. ДА-Да! …… но НЕТ!!!
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незабувайте що, судову рехворму провів ваш сивочолий гетьман усєя України. Це, його дітище.
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що шоколадне болото, що зелене болота, але ,то все є тільки болото
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Впору делать ставки на победителя в этих безумных скачках. Я ставлю на Окружной административный суд Киева. Он победит при любых раскладах. А вот кто проиграет?
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Не будь так уверен - эти проститутки отнюдь не всесильны.
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толку от этой реформы? все равно старые коррупционеры по итогу остануться на своих местахх, а сократят условных уборщиц, архивистов и охранников с проходной
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Толк очень простой. Завести свою команду на руководящие должности. На этом собственно все.
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попытка провести реформу должна засчитываться как реформа, тогда в конце будет достаточное количество балов, которое можно предъявить обществу...)))
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Правоохранительная и судебная система Украины вызывает не то чтобы усмешку, а уже какой-то нездоровый смех.... Начать с того, что в стране действуют два!!!!! председателя Конституционного суда.... Причем оба, совершенно законные!
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Схоже що, єдино ефективна люстрація може бути тільки через люстру.
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