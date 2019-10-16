 Прокуроры обжаловали в Окружном админсуде Киева приказ Рябошапки о переаттестации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Резонанс.

В частности, среди требований иска - признать противоправным и отменить Приказ Генерального прокурора Украины №221 от 03.10.2019 г., которым был утвержден вышеупомянутый порядок.

Кроме того, вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении. Истец просит суд приостановить действие приказа Генерального прокурора Украины №221 от 03.10.2019 до решения дела по существу и вступления судебного решения в законную силу.

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Сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Между тем ГПУ сообщила, что по состоянию на 17:00 10 октября 2019 г., то есть через неделю после начала приема заявлений от прокуроров на прохождение аттестации и перевод на работу в новые органы прокуратуры, 5 640 прокуроров подали такие заявления, что составляет почти 50% от общего количества прокуроров в Украине.

"По состоянию на 08.10.2019 15,1% прокуроров от общей численности всех прокуроров Украины согласились на публичное унижение собственного достоинства, в том числе на разбирательство в отношении себя анонимок, которые находятся вне закона, - заявила экс-старшая следователь Генпрокуратуры Украины по особо важным деламГалина Климович. - Надеюсь, что это - не страх перед сомнительными тестами и бессмысленными процедурами, а именно защита таким образом личного достоинства и чести, а еще - цивилизованное сопротивление беззаконию".

Напоминаем, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.