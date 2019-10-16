 Пьяный 14-летний подросток на мотоцикле сбил пешехода на Львовщине, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 2:25 на автодороге "Жидачев-Журавно" в одном из сел Жидачевского района.
Как предварительно установили правоохранители, четырнадцатилетний местный житель, управляя мотоциклом "Спарк", совершил наезд на пешехода, 26-летнего жителя города Стрый. Вследствие ДТП телесные повреждения получили пешеход, водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир.
По заключению медиков, водитель двухколесного транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что водительского удостоверения он не получал.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старичку извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер.
-- Требую протокола! -- с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего Я помчался далее.
Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее....
родителям привет! оплачивайте и лечение и моральную травму пострадавшим и моральное уродство дитятки... то ли еще будет!