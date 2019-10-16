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 Пьяный 14-летний подросток на мотоцикле сбил пешехода на Львовщине, - полиция

На Львовщине 14-летний подросток, управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября около 2:25 на автодороге "Жидачев-Журавно" в одном из сел Жидачевского района.

Как предварительно установили правоохранители, четырнадцатилетний местный житель, управляя мотоциклом "Спарк", совершил наезд на пешехода, 26-летнего жителя города Стрый. Вследствие ДТП телесные повреждения получили пешеход, водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир.

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По заключению медиков, водитель двухколесного транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что водительского удостоверения он не получал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3154103
 
 
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а у нас сегодня кошка родила вчера котят
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По-моему- это сейчас больше от вас самих зависит. Еврей сейчас с вами связываться не станет- у него дела поважнее. А самосуды помогут хорошо. После чего наказание можно будет привести в порядок и узаконить.
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Папашу к компенсации лечения и ВСЕХ убытков пострадаВШИм и государству, и аннулировать права.

Алкашу после совершеннолетия отложить выдачу прав на 5 лет.
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Як взагалі можна їздити п'яним на мотоциклі? Мені одного разу довелось проїзати 600 метрів після 30 грамм (!) горілки. Ну нах! Горілка і мотоцикл повністью несумісні.
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На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала.

Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старичку извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер.

-- Требую протокола! -- с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего Я помчался далее.

Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее.... П'яний 14-річний підліток на мотоциклі збив пішохода на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 4772
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Повну відповідальність за такі події мають нести батьки які виховали таке дурне дитя і впхали йому в лапи мотоцикла.
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если оно уже в таком возрасте не понимает вреда алкоголя на ************* организм и преступной безответственности - сесть за руль (да хоть велика) пьяным... то что много говорить?
родителям привет! оплачивайте и лечение и моральную травму пострадавшим и моральное уродство дитятки... то ли еще будет!
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Если сын участника АТО, то - понять и простить!
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