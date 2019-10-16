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 "Укрзализныця" планирует до конца года запустить в аэропорт "Борисполь" новый поезд украинского производства, - Кравцов

"Укрзализныця" планирует до 2020 года запустит новый поезд украинского производства в международный аэропорт "Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"До конца года мы запустим на этом маршруте (ж/д вокзал - аэропорт "Борисполь". - Ред.) новый поезд украинского производства. Это + дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас - более 3 тысяч пассажиров в сутки", - написал он.

Вместе с тем Кравцов добавил, что проект Kyiv Boryspil Express - сверхпопулярный: "Из плюсов: навигатор показывает, что автомобилем из аэропорта в офис УЗ ехать 1,5 часа. Мосты, как всегда, в пробках. Экспресс довозит за 40 минут. Транспорт надежный, четкое расписание, чисто, стюарды молодцы. Минусы: срочно надо увеличивать частоту курсирования экспрессов. И ставить на маршрут новый дополнительный подвижной состав. В час пик - в вагонах плотно".

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Также, по словам главы "Укрзализныци", практически готова остановка на станции Выдубичи, которая будет открыта до конца года.

Укрзализныця планирует до конца года запустить в аэропорт Борисполь новый поезд украинского производства, - Кравцов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154100
 
 
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да не надо - а то зелень обзавидуеться)))))
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