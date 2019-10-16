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 Это может стать революционным для "деофшоризации" украинской экономики, - замминистра Качка о решении лондонского суда по "ПриватБанку"

Решение Апелляционного суда Лондона в пользу "ПриватБанка" от 15 октября может стать сенсацией.

Такое мнение в Facebook выразил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшнее решение Апелляционного суда Англии в деле "ПриватБанка" против [бывшего совладельца Игоря] Коломойского и других" может быть не менее сенсационным, чем наша футбольная победа над Португалией. Во-первых, это решение подсказывает, что в юридических баталиях надо запастись терпением на годы. Так было с делом "трех миллиардов". Так было и есть со всеми межгосударственными спорами Украины против России. Во-вторых, в делах такой сложности окончательное "да" или "нет" в вашу пользу состоит из миллиона сугубо юридических вопросов", – написал он.

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По словам чиновника, в деле бывших акционеров банка есть ряд "очень далеко идущих выводов".

"Суд подтвердил право украинского банка подавать иски против английских компаний в производстве в Англии, а также в соответствии с Луганской конвенции (речь идет о швейцарском Лугано, а не об украинском Луганске), и к компаниям из третьих стран, при условии, что иски против иностранных ответчиков "тесно связаны" с его исками против английских ответчиков. Эта правовая позиция может стать революционной для "деофшоризации" украинской экономики. Потому что прятать деньги в комфортных юрисдикциях в Европе уже не получится. Далее только настоящие мусорные офшоры, с которыми перестает работать глобальная финансовая система", – считает Качка.

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Это может стать революционным для деофшоризации украинской экономики, - замминистра Качка о решении лондонского суда по ПриватБанку 01

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.

В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.

Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.

В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.

В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.

Напомним, 4 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ открыла ряд уголовных производств, связанных с "Приватбанком".

"По заявлению господина Шлапака еще несколько месяцев назад ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по различным квалификациям о событиях в "Приватбанке", особенно в период декабря 2016 года, но есть производства и за более далекий период – с 2008 по 2016 годы. На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами "Приватбанка", поэтому им было запрещено выдавать кредиты", – отметил он.

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4 июля глава правления "Приватбанка" Александр Шлапак заявил, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту доведения банка до неплатежеспособности. Также Шлапак заявил, что лицам, связанным с бывшим руководством "Приватбанка", было выдано 190 млрд гривен кредитов.

Министерство финансов опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства. В этом письме бывшие владельцы "Приватбанка" брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам. Согласно заявлению Минфина, это обязательство не было выполнено в установленный срок.

В свою очередь Игорь Коломойский утверждал, что бывшие акционеры банка участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов, которые начались в июне.

Ранее замглавы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Игорь Коломойский оспаривает в суде решение о признании "Приватбанка" неплатежеспособным и его национализацию. Свой иск к Национальному банку и "Приватбанку" о расторжении договора поручительства Коломойский подал 9 июня.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ,общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страныG7,Евросоюз и США.

Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что "Приватбанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность".

До национализации почти 50% акций "Приватбанка" принадлежало Игорю Коломойскому, 41,6% – Геннадию Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/n3154098
 
 
 Топ комментарии
 
Когда Труба вызовет на допрос БЕНЮфициара?)))
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Так коли в Україні повністю відреагують на рішення Апеляційного суду Лондона?
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Або зараз шалений принтер з подачі президентської бабусі, проголосує за верховенство рвшень Печерського сулу над якимось там задрипаним Лондонським.
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Так коли в Україні повністю відреагують на рішення Апеляційного суду Лондона?
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Рябошапка скасував всі висунуті звинувачення проти Порошенка.
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При якому президентові Україна нарешті побачить на рахунках казначейства офшорні гроші? При 7, 8 чи десятому?
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От мені дуже цікаво, як саме ти уявляєш офшорні гроші ? )))))))))))))
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А мені цікаво звідки в нас стільки фахівців, що розуміються на офшорах. Від прибиральниці до таксистів+торговці_майонезом?
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Або зараз шалений принтер з подачі президентської бабусі, проголосує за верховенство рвшень Печерського сулу над якимось там задрипаним Лондонським.
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Когда Труба вызовет на допрос БЕНЮфициара?)))
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абдна, да? на твою пенсию можна тока трех хомячков неделю прокормить
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Я не пойму зебобики за Коломойского или против? Если против то значит против Зеленского,если посадят Коломойского вдруг или он станет банкрот в результате долгам по Привату,Зе уйдёт сам,порвется вся цепочка смотрящих,Богданов и других,или зебобики искренне верят что он независим и сам по себе,но тогда они идиоты
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против Коломойского тока путлер плешівій и песики
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Это что же получается ***** английский суд купил ?
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Коломойша ляпнуло що у нас громадянська війна. То шо малорос, підтримуєш його?
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суди по людині не по словам його. А по справам його.
Наприклад у 2014
а не по словам у 2019. Ембіцил
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Зебобики это Богдан, Разумком, Портнов, Дубинский, Бужанский... Там в новой команде много людей которые не с их движухи и делают то что должны.
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Слава английскому суду, который согласился рассматривать хозяйственный спор в отношении вора, укравшего деньги украинских граждан. Качка лучше б молчало.
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Так шо, кипрский офшорник и мастер имитации игры х..м на рояле таки вывел деньги из своего офшора в Украину и стал тут платить налоги? Це може стати революційним для "деофшоризації" української економіки, - заступник міністра Качка про рішення лондонського суду щодо "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6707
НЕ ВЕРЮ!
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Шо перемога? Зе только жалко, он теперь от бабушки получит.
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вот бы посмотреть как беня порит на конюшне зелю - нет,нет не подумайте шо таки мне нравиться процесс - мне нравиться кто кого в данном конкретном случаи)))))))))
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этим судам конца не будет, а уж денег точно не вернут. мало того заварится новая гнусная каша.
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Коломойского впаять 50 лет тюрьмы и дело в шляпе
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Пусть лучше вернёт наврованное и валит в свой Израиль. Сдался он нам, ещё кормить его в тюрьме за государственный счёт.
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для "деофшоризации"

для этого нужно свое налоговое (читай азаровское) законодательство причесать, а не искать в лондонских судах управу.
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