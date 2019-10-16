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 Наемники РФ ограничивают работу наблюдателей на Донбассе, запрещая проезд на блокпостах, - отчет СММ ОБСЕ

На оккупированной территории Донбасса НВФ отказали патрулям СММ ОБСЕ в передвижении на нескольких блокпостах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете ОБСЕ.

Так, на блокпосту к западу от н. п. Безымянное (неподконтрольный правительству, 100 км югу от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований не позволили патрулю миссии проехать, ссылаясь на "приказы командиров". Находясь на
блокпосту, команда СММ не видела перемещения транспортных средств через блокпост ни в одном направлении.

На блокпосту к северу от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км югу от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований снова отказали команде СММ в проезде в направлении н. п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на "боевые действия в этом районе" и "безопасность патруля".

На блокпосту на северной окраине н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка) два вооруженных члена вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде на юг до Новоазовска,
ссылаясь на "проведение операции в этом районе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители НВФ сигнализировали о готовности к разведению войск, - ОБСЕ

В пункте пропуска вблизи н. п. Изварино (неподконтрольный правительству, 52 км юго-восточнее Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

Вместе с тем, на блокпосту на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований позволил наблюдателям проехать только после 20 минут ожидания.

Источник: https://censor.net.ua/n3154096
 
 
 Топ комментарии
 
Не гоните волны на баркасик МОНИКИ!
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!))))
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Сепары таким образом готовятся к "подводу" войск на наши отведенные - брошенные и оборудованные позиции...
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Просто нужно перестать стрелять...
И отойти до Львова!)))
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Нічого проплаченим шестьоркам Пуйла швендяти під ногами великих Мокшів.
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бачив я, як вони "ограничують" на видео шария при разведении войск....
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Тоже его смотрите? Как у него полыхнуло, когда он информацию про "марш неонацистов" со свастиками в еврокомиссию решил передать.
И где он все это находит.
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ОБСЕ какая то никчемная контора. Болтают я там как гов*но в проруби.
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Та ладно! Саме вони будуть спостерігати за законністю виборів в ордло!
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"Два вооруженных члена вооруженных формирований снова отказали" - в этом предложении прекрасно всё Наемники РФ ограничивают работу наблюдателей на Донбассе, запрещая проезд на блокпостах, - отчет СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5661
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Не гоните волны на баркасик МОНИКИ!
ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!!!))))
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Просто нужно перестать стрелять...
И отойти до Львова!)))
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Сепары таким образом готовятся к "подводу" войск на наши отведенные - брошенные и оборудованные позиции...
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ЧТО и КТО???

" На ділянках розведення сил і засобів у районах Золотого та Петрівського Місія і далі фіксувала військову присутність і присутність військового типу, а також військову техніку.  Місія здійснювала "
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Илон Маск нервно курит: в «ДНР» торжественно открыли таксофон
Найманці РФ обмежують роботу спостерігачів на Донбасі, забороняючи проїзд на блокпостах, - звіт СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 8780В оккупированном Донецке, задействовав «лучшие умы республики», «власти» установили в центре города таксофон.
Об этом снял сюжет один из сепаратистских телеканалов, пишет «Инфорпост»

Единственное, чем отличается донецкий таксофон - вставленным в корпус wi-fi роутером, но конкретную модель в сюжете «республиканские» журналисты не назвали.
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А це часом не ті самі спостерігачі, що за хвормулою штанмулера будить спостерігати за законністю виборів в ордло? Найманці РФ обмежують роботу спостерігачів на Донбасі, забороняючи проїзд на блокпостах, - звіт СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7275
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