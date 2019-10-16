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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:посол (1331) США (15604) Чалый (446)

 Киев приостановил утверждение нового посла в США, - Чалый

Процесс предварительного согласования (агреман) нового посла Украины в США приостановлен.

Об этом бывший посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый сообщил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Украина подала запрос на агреман на кандидатуру посла (мы знаем все какого, но фамилии не буду называть). Этот запрос был официально оформлен. Я как посол ускорил процедуру, специально просил помощника государственного секретаря обратить на это внимание, чтобы к приезду президента Украины приехал новый посол. В результате американские партнеры сделали все, что я их просил, но затем поступил сигнал из Киева, что процедура приостановлена", – сказал он.

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По словам дипломата, сигнал поступил "не из Министерства иностранных дел".

"Теперь у нас достаточно сложная ситуация. С одной стороны, отозван запрос на агреман, с другой – нет посла. Если не хотите на весь период, назначьте до завершения избирательного процесса в США. А потом, когда состоятся президентские выборы в США, можно будет оставить старого посла, назначить нового", – считает Чалый.

Он выразил мнение, что "в Офисе президента в оценке работы дипломатической службы есть такое отношение, что есть посол или нет посла – это уже не так важно".

Источник: https://censor.net.ua/n3154095
 
   
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США скоро разорвут дип отношения со СЦАРЕМ МАЛОРОСОМ?)))
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"в Офисе президента в оценке работы дипломатической службы есть такое отношение, что есть посол или нет посла - это уже не так важно"

Вот беня суд в Лондоне прос*ал - это важно. А посол... Посол он нахер. Не до него бене. Беня грустит.
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Моника вчера уттешала грусного ДЕДУШКУ!))))
это все козни ПОРОХА и ГОНТАРЕВОЙ!!
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Ельченко оказался "зашкваренньім"? Ничего удивительного . Есть кандидатурьі и получше , тот же Сергеев .
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