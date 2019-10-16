 В Офисе президента узнали о негативных последствиях законопроекта №1210, - Каленков

Такое мнение выразил председатель объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя итоги сегодняшней встречи представителей горняков и металлургов с руководством офиса президента, передает корреспондент МинПрома.
Он уточнил, что на встрече присутствовала заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив, заместитель министра экономики, заместитель министра финансов, представители налоговой службы, госкомпании ПАО "Укрзализныця" и т.д.
"Хорошо, что эта встреча была. Она, по крайней мере, показывает важность проблемы. Мы говорим не о кризисе в отдельной отрасли – мы говорим, что принятие этого законопроекта №1210 может включить маховик, который повлияет на всю экономику Украины. Мне кажется, нам удалось показать это Юлии Ковалив, и она это прекрасно понимает. Как и те эксперты, которые присутствовали (на встрече)", – сказал он.
Вопрос стоит о возможной потерей национальной экономикой 30% всех валютных поступлений, железнодорожная отрасль может лишиться 40% объемов грузоперевозки – поскольку в случае принятия законопроекта №1210 железорудные предприятия лишатся возможности экспортировать свою продукцию и будут вынуждены останавливать производство, пояснил А.Каленков.
В свою очередь, глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький отметил, что сегодня представители Офиса президента в ходе встречи получили от бизнеса всю необходимую информацию, чтобы принять взвешенное решение относительно ренты на добычу железной руды.
По его словам, Ю.Ковалив записала 15 пунктов наиболее проблемных вопросов, которые больше всего беспокоят металлургов и горняков. "Сегодня Юлия Ковалив понимает, какие вопросы больше всего беспокоят отрасль. Я думаю, по каждому из них мы сможем провести конструктивную отдельную встречу", – отметил глава ФМУ.
Ахметка занес Богдану бакшиш?
а мелких ФОПов зеленский так и не услышал.. ФОПы должны за всех платить
Господин президент, когда начнутся веерные отключения, Коломойский сделает вид, что он не в курсе… А если и вы не будете в курсе, то значит вы - в доле…
Во время известного пресс-марафона президент Зеленский на голубом глазу сказал нашему журналисту, что не в курсе по ситуации с Центрэнерго, и что все вопросы по этой теме - к Гончаруку.
Об этом факте напомнила накануне вечером в Фейсбуке известная журналистка Светлана Крюкова.
Поскольку речь идёт о стратегическом госпредприятии в стране, от которого зависит жизнь граждан, я подготовила для вас, господин президент, короткую справку. Тем более есть повод.
Сегодня Апелляционный суд Киева принял решение о прекращении процесса банкротства Центрэнерго, который начался много лет назад.
Летом 2019-ом сразу после того, как вас избрали президентом, экс-глава Фонда госимущества Трубаров провёл смену членов Набсовета (ему за это обещали сохранить в должности, но ****..ли). Дальше объясняю как для домохозяек.
Набсовет - это высший орган акционерного общества, который осуществляет контроль за деятельностью правления акционерного общества, а именно контролирует заключение контрактов с поставщиками, суммы этих контрактов и отпускает готовую продукцию. Соответственно, летом этого года правление ОАО Центрэнерго, который находится под контролем набсовета Коломойского, переориентировала деятельность на работу с бизнес-структурами Коломойского. Один из примеров такой поставки электроэнергии - на Никопольский и Запорожские заводы по льготной (заниженной цене), что дискриминирует других потребителей рынка электроэнергии. Таким образом группа лиц олигарха установила полный операционный контроль над государственным стратегическим активом.
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Вместе с тем с 2018 года акционерное общество находилось в состоянии банкротства. Но банкротить его по закону нельзя - как стратегическое. Соответственно, кредиторы, близкие к экс-нардепу Дмитрию Крючкову, контролирующие долги в размере 1,6 млрд грн, инициировали процедуру банкротства.
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Теперь объясняю как для участников 95-го квартала. Согласно закону о банкротстве, распорядитель имущества, который назначается судом, может перебирать на себя функции предправления в любой момент, забрав печать, а также изменив подпись в банковской карточке счета.
А значит сегодня когда Коломойский фактически контролирует госкомпанию, процедура банкротства, инициируемая Крючковым, ему неудобна.
Именно поэтому Коломойский через суд настаивает на прекращении процедуры банкротства. И что интересно суд, на который вы не влияете (влияет кто-то из ваших), идёт ему навстречу.
А новые долги продолжают расти. Речь идёт о миллиардах гривен. Только теперь эти долги госпредприятия растут перед бизнес-структурами Коломойского.
Владимир Александрович, а теперь как для первоклассника, спросите у меня: для чего ему это нужно?
Отвечаю. Для того, чтобы накопить новый контрольный пакет кредиторских требований. И тут же начать новую процедуру банкротства, но уже от имени подконтрольных ему структур. А потом утвердить нового распорядителя имущества. И влиять на вопрос купли-продажи приватизации госкомпании.
Ну как, теперь все понятно? Расскажете Гончаруку?
Господин президент, когда начнутся веерные отключения, Коломойский сделает вид, что он не в курсе. Это и есть его новая формула «Роттердам минус».
А если и вы не будете в курсе, то значит вы - в доле.
Кто там утверждает , что президент народный ?
K04EGR IV
@K04EGR
Хроники феодально-крепостного строя.