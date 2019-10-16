 Если Трампа переизберут, то не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы, - Байден

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом Байден сказал во время дебатов Демократической партии, сообщает CNN.
"Если его переизберут, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы", - отметил он.
Байден назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим" президентом, который ничего не знает о внешней политике и действует, опасаясь за свое переизбрание.
Байден напомнил, что Трамп положительно отзывался о президенте РФ Владимире Путине и критиковал американскую разведку.
Напомним, осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита украинского президента в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, а Зеленский Вашингтон пока не посетил, но зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.
Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.
Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.
Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.
В результате демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.
а вони і да лі "в пісках пустелі",хоч і меншою кількістю...
Все модет быть, поживем увидим.
А НАТО НЕТУ...
Він фактично віддав Європу *****.
США повинна оплачувати у більшості безпеку Гнилої Європи з їх ліберастами,піда..астами та оплаченою Газпромом верхівкою ?
Ото поржем. Если молодой талант в США угробит внешнюю политику и оборону на первые несколько месяцев.
За ватного идиота ЗЕ, в основном недалекое жлобье, сброд и небольшой процент тех, кто в теме.
В Штатах примерно та же тема. Как в свое время за Буша младшего были исключительно рэднеки. Бо такие же тупые, как и он.
Мерзкие щупальца кремлёвской гадины оплели на 20 лет весь мир.
НЕ ЗАУВАЖИВ.
Якщо не я -то пі..єц всьому ))))))))
Мы менее устойчивы к дуракам. Поэтому у нас вразнос пошло практически сразу после избрания Моники Зеленски.
Про це заявила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомляє Fox News.
«Немає жодних вимог про те, щоб невідкладно проводити голосування, тому зараз ми його проводити не будемо», - сказала Пелосі, наголосивши, що це «надзвийчайно важливе питання» для демократів, і вони не блефують, а намагаються знайти правду.
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От і добре. Бо зараз НАТО це США+можливо_Польща+Балтія. А все решта -- звичайне пацифістське лайно. І це лайно створює серйозні проблеми для США.
Хреново все-таки быть по пояс деревянным избирателем клоуна.
P.S. Щось я не зрозумів про "клоуна". Можете з'ясувати?
Если в стране накопилась критическая масса тупого быдла, то вполне закономерно, то рано или поздно оно обязательно выберет говно типа Трампа или Зеленского.
Олигарх Порошенко 5 лет восстанавливал, а ЗЕленый киздюк за полгода развалил все, за что брался.
А при ЗЕленом ватном гандоне буквально все, что находится в компетенции президента, пошло в разнос - оборона, международные отношения, парламентаризм.
Гм.....
Таки может трампнаш?
десь я вже це чув