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Все про:Байден (456) выборы (23038) НАТО (6485) США (15604) Трамп (2553)

 Если Трампа переизберут, то не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы, - Байден

Один из претендентов на пост президента США Джо Байден заявил, что если на выборах 2020 года Дональд Трамп будет переизбран, НАТО перестанет существовать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом Байден сказал во время дебатов Демократической партии, сообщает CNN.

"Если его переизберут, я обещаю вам, не будет никакого НАТО. У всех нас будут настоящие проблемы", - отметил он.

Байден назвал Трампа "эксцентричным, сумасшедшим" президентом, который ничего не знает о внешней политике и действует, опасаясь за свое переизбрание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал "жалким" призыв Байдена к импичменту

Байден напомнил, что Трамп положительно отзывался о президенте РФ Владимире Путине и критиковал американскую разведку.

Напомним, осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита украинского президента в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, а Зеленский Вашингтон пока не посетил, но зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.

В результате демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3154085
 
   
 Топ комментарии
 
У Грузії окупована Осетія та Абхазія, але ПДЧ Грузії дадуть. Далі Туреччина мала територіальний конфоікт з Грецією, але обидві у НАТО. І т.д.
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Америка понад усе!!!! Без ніяких морольних норм. Як трамп ЗНАТНО кинув своїх союзників курдів, які фактично знищили Іділ.
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іділ пробували знищити і євреї,і асад..
а вони і да лі "в пісках пустелі",хоч і меншою кількістю...
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- Полковник Шрёдер сидел в ресторане среди офицеров и слушал, как вернувшийся из Сербии поручик Кречман, раненный в ногу (его боднула корова), рассказывал об атаке на сербские позиции. Он наблюдал это из штаба, к которому был прикомандирован… (с)
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Горбачев пытался спасти смертельно больную страну, а рыжий идиот пытается угробить вполне нормальное и здоровое государство.
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У Грузії окупована Осетія та Абхазія, але ПДЧ Грузії дадуть. Далі Туреччина мала територіальний конфоікт з Грецією, але обидві у НАТО. І т.д.
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Исключения безцсловно есть. Совпали геополитические интересы на востоке.
Все модет быть, поживем увидим.
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Зеленский не допустит переизбрания Трампа
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Хорошая шутка ,советую переслать в 95 квартал,может будете для них репризы писать..
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Конечно давил на Зелю, который как и все мы, полностью зависим от США. И давить не надо, только глазом моргнуть. И этого будет достаточно, чтоб Зеля ответил: "Будь сделано"
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Представляю, как кацапы будут топить за трампа на следующих выборах, будет так очевидно, что уже доказывать ничего не надо будет. А трамп, да, уже откровенно и по беспределу будет ***** отробатывать, и крым признает, и нато не станет.
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НАТО давно пора распускать. Никчёмная бюрократическая организация.
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Правильно, а Моржовию посадить на эмбарго - нефть и газ в обмен на хлебушек. Якщо Трампа переоберуть, то не буде жодного НАТО. У всіх нас будуть справжні проблеми, - Байден - Цензор.НЕТ 5247
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Кормовой хлебушек ( корм для скота) - да, экспортируют. А а на корм пацакам (твердых сортав ) - импортируют.
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Ок. Тогда сажаем их на такое эмбарго - нефть, газ и кормовое зерно в обмен на хлебушек!
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Какие аргументы? Вы сказали, что кацапы экспортируют зерно, я предложил добавить его к нефти и газу в обмен на продовольствие. Теперь Ваши аргументы - Вы согласны с моим предложением?
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Я удовлетворен вашим ответом. И согласен с вашим предложением.
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Кацапи експортують фураж, з якого і собі печуть хліб.
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Если проголосуют за Трампа - Путин нападет! (с) Байден
А НАТО НЕТУ...
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Трамп *********** прихвостєнь.
Він фактично віддав Європу *****.
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Ні.. Трамп просто натякає Європі НЕ ЖЛОБИТИСЬ.

США повинна оплачувати у більшості безпеку Гнилої Європи з їх ліберастами,піда..астами та оплаченою Газпромом верхівкою ?
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Ви безпосередньо приймали участь в перемовинах і все чули.
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так выберите молодого, энергичного кандидата, а не старпера....
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Типа нашего шута горохового, который за полгода просрал то, что вытягивали 5 лет.

Ото поржем. Если молодой талант в США угробит внешнюю политику и оборону на первые несколько месяцев.
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Косвенно,благодаря Украине ,НАТО будет положен конец.
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Якщо Моніку не вигнати, не буде України і пох те НАТО.
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Трамп поднимает реальную экономику США, при нем созданы миллионы рабочих мест. Для своей страны он делает много. Так что шансы на победу у него огромные.
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37% взрослого населения поддерживают Трампа
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Половина из которых расисты и прочие ублюдки.
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Так и я о том же. Это ватник Юхименко вписывается за Трампона,
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В целом ситуация примерно, как и у нас.

За ватного идиота ЗЕ, в основном недалекое жлобье, сброд и небольшой процент тех, кто в теме.
В Штатах примерно та же тема. Как в свое время за Буша младшего были исключительно рэднеки. Бо такие же тупые, как и он.
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Украинцам это знакомо, когда избирают бездаря клоуна и шута
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Байден прав на 1000%.
Мерзкие щупальца кремлёвской гадины оплели на 20 лет весь мир.
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будет нам не до смеху,***** возмется за Украину всем,что имеет...и никто из мировой тусовки и не пикнет,глубокая озабоченность и все...избрание трампа это конец Украины в ее нынешнем виде,а некоторые города превратятся в Алеппо(щебень)...если кто думает,что это преувеличение,пусть вспомнит Грозный в первую чеченскую
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Трамп для України гірший ,ніж обама (навіть враховуючи його СЛОВА на честь пуйла)?

НЕ ЗАУВАЖИВ.
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у цих "сивочолих" просто якась манія...

Якщо не я -то пі..єц всьому ))))))))
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Надеюсь народ штатов наелся популизма и клоунады, нам это только предстоит.
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Мовчав би вже в ганчірочку. Вже ж твого сина спіймали, що підгодовувався він від британських кримінальників. В Британії за подібне доречі ріжуть (Джо Кокс).
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Із Ином Тромб уже не цілується взасос, любов пройшла!?
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Насправді, він мав на увазі що якщо Трампа переоберуть у нього будуть велики проблеми.
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Байден от Трампона тоже не далеко ушел,такой же маланец.
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Если таки там переизберут Трампа, все реально пойдет в разнос.

Мы менее устойчивы к дуракам. Поэтому у нас вразнос пошло практически сразу после избрания Моники Зеленски.
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трампу нужен блок с рашкой, нато трещит по швам, турция уже на вылет...
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Конгрес США відклав голосування за дозвіл провести процедуру імпічменту американському президенту Дональду Трампу.
Про це заявила спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, повідомляє Fox News.
«Немає жодних вимог про те, щоб невідкладно проводити голосування, тому зараз ми його проводити не будемо», - сказала Пелосі, наголосивши, що це «надзвийчайно важливе питання» для демократів, і вони не блефують, а намагаються знайти правду.
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"...Якщо Трампа переоберуть, то не буде жодного НАТО..."
===
От і добре. Бо зараз НАТО це США+можливо_Польща+Балтія. А все решта -- звичайне пацифістське лайно. І це лайно створює серйозні проблеми для США.
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Интересная логика. И на арене останется только США за океаном и Роися у нас прямо под боком.

Хреново все-таки быть по пояс деревянным избирателем клоуна.
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Логіка така: хочете бути в НАТО -- витрачайте гроші на оборону (це про Європу). Беріть участь у операціях НАТО. Бо ж саме ці гівнюки заблокували вступ України до НАТО. Тому: НАТО перетворилося на альянс однієї країни. Хочемо безпеки -- станьмо союзником США. І якщо під боком кацапія, то треба створювати дієздатне Військо, бо умовна "Норвегія" собі ради не може дати, не кажучи вже про допомогу Україні. (згадайте як вони втихомирювали Брейвіка -- це просто сміх крізь сльози).

P.S. Щось я не зрозумів про "клоуна". Можете з'ясувати?
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У тебя гугл-переводчик барахлит. Сверься с прапорщиком.
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Та я думаю и страна начнёт сдуваться. Трамп 100%-й агент Кремля который послан развалить США изнутри как когда-то США развалили СССР. В пророческом мультике Симпсоны, об этом как раз всём рассказывается.
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Послан Кремлем - это громко сказано.

Если в стране накопилась критическая масса тупого быдла, то вполне закономерно, то рано или поздно оно обязательно выберет говно типа Трампа или Зеленского.
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Тупые они везде есть, и всегда были, их везде критическая масса. С ними просто интернет армия путлера в соцсетях своей ещё своей тупостью поделилась вот они рыжего и выбрали. Получился перевес тупости. Да у нас и Порошенко олигарха тоже кто-то выбрал. Так что нам ещё работать, и работать...
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У нас тупого шута на побегушках у Коломойского выбрали.

Олигарх Порошенко 5 лет восстанавливал, а ЗЕленый киздюк за полгода развалил все, за что брался.
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Отрицая одно Г, при этом поддерживая другое Г, так дела не будет...
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Я абсолютно индеферентен к Пороху. Но при нем ВСУ с нуля подняли и 5 лет держались против Роиси.
А при ЗЕленом ватном гандоне буквально все, что находится в компетенции президента, пошло в разнос - оборона, международные отношения, парламентаризм.
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А волонтёры и те кто им помогал тут вообще не причём да? Всё Петя, всё сам?
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Особенно смешно "США развалили СССР". Поясните, каким таким способом? Якщо Трампа переоберуть, то не буде жодного НАТО. У всіх нас будуть справжні проблеми, - Байден - Цензор.НЕТ 8019
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"Если Трампа переизберут, то не будет никакого НАТО."
Гм.....
Таки может трампнаш?
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"...нєт трампа -- єсть нато, єсть трамп -- нєт нато..."

десь я вже це чув
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