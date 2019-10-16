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 Политика Украины
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Все про:ВР (23833) налоги (2695) НАТО (6485) судебная реформа (1265) прогулы (107)

 Рада сегодня планирует завершить рассмотрение судебной реформы Зеленского и попробует ввести наказания для депутатов-прогульщиков

За вчерашний день парламент не успел принять ни одного закона, все время заняло рассмотрение поправок к судебной реформе.

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроектов, за которые не успела проголосовать вчера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Парламент начнет работу в 10:00. Во втором чтении Рада может принять реформу органов судейского управления, ввести ответственность депутатов за прогулы и продолжить законодательное закрепление перехода ВСУ на стандарты НАТО. Будут рассмотрены законопроекты:

- 1008, об органах судейского управления. В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация;

- 1035-2, отменяет выплаты депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, вводит обязательную личную регистрацию на пленарном заседании;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Любая система сопротивляется", - замглавы ОП Смирнов о законопроекте №1008, предусматривающем реформу Верховного Суда

- 1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;

- 1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

- 0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО;

- 1081, об усовершенствовании порядка оказания административных услуг в сфере строительства и создании единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:

- 1067, о законодательных изменениях и прекращении действия закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности в целях ускорения дерегуляции;

- 1209, 1210, об усовершенствовании администрирования налогов;

1152, об усилении ответственности за закупки за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарств;

2161, об усовершенствовании работы пограничной службы.

Также Рада планирует ратифицировать соглашение между Украиной и США об улучшении исполнения налоговых правил и применении положений закона США о налоговых требованиях для иностранных счетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3154084
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Если в "зеленой "судебной реформе не будет высокой уголовной ответственности для судей за их взяточничество и неправомерные решения, особенно за вынесение приговоров невинным людям, если нельзя будет без волокиты снять нерадивого судью и заменить другим,то этой реформой можно будет подтереть зад в туалете.
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популисты-сделали ширму кинуть кость пиплу недотоканисть и импичмент сделали уже -с войной никак не выходит выполнить обещаное уже сами кацам напрашиваются с 7 днями перемириим-а они все не хотят
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А чего попробуют,у них большинство в Раде,снова будут прикрываться тем что им попередниыки мешают? Видели мы уже их законы и как наказывают дептанов,очередной закон про "бла,бла ,бла"
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А зебоба законы пишет, в стране все хуже ,зато теперь артист разговорного жанра еще и писятелем стал,каждый закон изданный 95 кварталом годиться только для сценария в 95 квартале ,смех со слезами на глазах.
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Це як яйця свої в лещатах самому затискати.
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"За словами Кулеби, європейські партнери бачать певні застереження у проєкті судової реформи Зеленського"
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- 1035-2, скасовує виплати депутатам, якщо вони прогулюють більше третини засідань Ради,

так і запишемо..
одну обіцянку Зе не виконав -виганяти з ради за половину прогулів.. Рада сьогодні планує завершити розгляд судової реформи Зеленського та спробує ввести покарання для депутатів-прогульників - Цензор.НЕТ 9593
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- 1152, про посилення відповідальності за закупівлі за рахунок бюджетних коштів свідомо неякісних ліків

так і запишемо..
ЩЕ одну обіцянку Зе не виконав - заборонити сертифікацію вже сертифікованих у США та Євросоюзі ліків..
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Як бачу,скажений прінтер перейшов на нормальний режим роботи.
НОРМАЛЬНИЙ для Системи.. (((
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про посилення відповідальності за закупівлі за рахунок бюджетних коштів свідомо неякісних ліків..

З заголовку законопроект -НЕЙМОВІРНА ..УЙНЯ.
Який слідчий і ЯК визначить наявність злого умислу (запланованого у думках) ?
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про внесення депутатських запитів: вводить обмеження на їхню кількість - не більше двох запитів у пленарний тиждень

вакарчук і решта співаків-спортсменів ВР сказали би ,що і двох в рік забагато ))
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Шулеры Зеленского. Прослушка

"Следите за руками !"

из инструкции по обращению с
Зеленским и К
Все "независимые СМИ" Украины радостно сообщили о очередной победе над коррупцией в исполнении Зеленского и К.
"Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований автономное право на прослушку. "
Речь идет о законопроекте №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства"

Мы всегда советовали следить за руками этой публики, когда имеете с ней дело. Потому сообщаем - никакой прослушки не будет.
Во втором чтении в проект закона по подаче профильного комитета в ст. 263 внесены изменения и она приобрела следующий вид "4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи органів Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та органів безпеки у порядку, визначеному законодавством "
Изюминка в том что никакого законодательства регулирующего этот вопрос просто не существует. Следовательно никаких действий производить нельзя. Просто и со вкусом
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