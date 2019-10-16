 Рада сегодня планирует завершить рассмотрение судебной реформы Зеленского и попробует ввести наказания для депутатов-прогульщиков

Сегодня Верховная Рада продолжит рассмотрение законопроектов, за которые не успела проголосовать вчера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Парламент начнет работу в 10:00. Во втором чтении Рада может принять реформу органов судейского управления, ввести ответственность депутатов за прогулы и продолжить законодательное закрепление перехода ВСУ на стандарты НАТО. Будут рассмотрены законопроекты:
- 1008, об органах судейского управления. В законопроекте предлагается сокращение состава Верховного суда до 100 судей вместо 200, новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создание при Высшем совете правосудия комиссии добропорядочности и этики, расширение списка должностей, на которые распространяется люстрация;
- 1035-2, отменяет выплаты депутатам, если они прогуливают больше трети заседаний Рады, или половину заседаний комитета, вводит обязательную личную регистрацию на пленарном заседании;
- 1036-1, о внесении депутатских запросов: вводит ограничение на их количество - не больше двух запросов в пленарную неделю;
- 1044-1, о введении электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;
- 0906, предполагает создание профессионального сержантского корпуса и обеспечение совместимости ВСУ с вооруженными силами стран НАТО;
- 1081, об усовершенствовании порядка оказания административных услуг в сфере строительства и создании единой государственной электронной системы в сфере строительства.
В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты:
- 1067, о законодательных изменениях и прекращении действия закона о перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности в целях ускорения дерегуляции;
- 1209, 1210, об усовершенствовании администрирования налогов;
1152, об усилении ответственности за закупки за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарств;
2161, об усовершенствовании работы пограничной службы.
Также Рада планирует ратифицировать соглашение между Украиной и США об улучшении исполнения налоговых правил и применении положений закона США о налоговых требованиях для иностранных счетов.
так і запишемо..
одну обіцянку Зе не виконав -виганяти з ради за половину прогулів..
так і запишемо..
ЩЕ одну обіцянку Зе не виконав - заборонити сертифікацію вже сертифікованих у США та Євросоюзі ліків..
НОРМАЛЬНИЙ для Системи.. (((
З заголовку законопроект -НЕЙМОВІРНА ..УЙНЯ.
Який слідчий і ЯК визначить наявність злого умислу (запланованого у думках) ?
вакарчук і решта співаків-спортсменів ВР сказали би ,що і двох в рік забагато ))
"Следите за руками !"
из инструкции по обращению с
Зеленским и К
Все "независимые СМИ" Украины радостно сообщили о очередной победе над коррупцией в исполнении Зеленского и К.
"Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований автономное право на прослушку. "
Речь идет о законопроекте №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства"
Мы всегда советовали следить за руками этой публики, когда имеете с ней дело. Потому сообщаем - никакой прослушки не будет.
Во втором чтении в проект закона по подаче профильного комитета в ст. 263 внесены изменения и она приобрела следующий вид "4. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені підрозділи органів Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань та органів безпеки у порядку, визначеному законодавством "
Изюминка в том что никакого законодательства регулирующего этот вопрос просто не существует. Следовательно никаких действий производить нельзя. Просто и со вкусом