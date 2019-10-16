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 Российская армия заняла сирийский город Манбидж, где еще накануне была база США

Российская военная полиция приступила к патрулированию линии соприкосновения турецких и сирийских правительственных войск в Манбидже и соседних районов, которые еще накануне контролировали союзники США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

В районе города Манбидж американцы оставили две военные базы.

Министерство обороны РФ сообщило, что в район Манбиджа вошла российская военная полиция. Ранее сирийская армия, подконтрольная президенту Башару Асаду, заявила, что полностью заняла Манбидж.

Информацию об уходе американских военных подтвердил полковник Майлс Каггинс, спецпредставитель коалиции США.

"Силы коалиции осуществляют полный уход из северо-восточной Сирии," - написал Каггинс в "Твиттере". - "Мы ушли из Манбиджа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган

В соцсетях начали появляться видео русскоговорящих пользователей, утверждающих, что они находятся на американской военной базе.

Во вторник представитель Госдепартамента заявил, что США продолжают контролировать воздушное пространство над северо-востоком Сирии.

В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия поддержала операцию Турции в Сирии

Турция объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября, объясняя ее борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.

Источник: https://censor.net.ua/n3154081
 
 
 Топ комментарии
 
Оце й є відповідь зєлєбобікам на питання, що буде колі ВСУ відійде зі своїх позицій на Донбасі. Российская армия заняла сирийский город Манбидж, где еще накануне была база США - Цензор.НЕТ 480
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так мы отводим войска или нет? ведь мировой опыт пидоРашки к этому располагает!
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Там где война, там и вонючее кацапье тут как тут,без них никак. Сатанинская нация ублюдков.
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так мы отводим войска или нет? ведь мировой опыт ********* к этому располагает!
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я не знаю что должно произойти чтобы ненавистники Порошенко это поняли что мы украинцы должны обьеденится у нас путин общий враг в своих комментах беседах порохоботы и зелеботы дают кацапам шанс говорить на конфликт внутри страны(эти разговоры в форумах что Зе сторониики разочировуются в Зе и не в плане войны а в плане что Зе до сих пор не посадил пороха-так далеко пойдем вместе) если вдруг кацапы начнут открытую войну займут Мариуполь пойдут дальше что скажите хейтеры пороха и дальше будете проклинать пороха и поддерживать Зе политика которая приведет к этому возможному сценирию, когда враг почти у вас в доме говорю как не порохобот а нейтральный не поддерживал ни того ни этого
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пороха не посадят
сам подумай: да, все знают, что он подонок и мародер, но...
если это официально объявить, то выходит, что многие западные лидеры и организации принимали у себя подонка и пожимали руку жадному отморозку.
поэтому Запад активно намекает Украине не трогайте сывозадого, ибо таким образом вы сильно подставите нас.
МВФ четко дал понять: забудьте о Приватбанке и Гонтаревой, иначе хер а не кредит
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Лондонский апел. суд четко дал понять, что х№р коломойше, а не Приват. Ты все проспал Російська армія зайняла сирійське місто Манбідж, де ще напередодні була база США - Цензор.НЕТ 548
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В деле о гибели Литвиненко лондонский суд назвал ***** тем, кем он есть - убийцей, террористом и педофилом. А теперь скажите мне: сколько еще стран Европы называют вещи своими именами? Раз-два и обчелся? То-то же. Кстати, скоро Британия перестанет быть членом ЕС. Европа спит и видит как снова начать торговать с кацапстаном и особо вписываться не будет.
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Зебил, это МВФ конкретно тебе и тебе подобным дали понять - хер вам а не Приватбанк.
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Чим не приклад Південна Корея, з тою теж багато хто ручкався. Більше оптимізму, всьому свій час.
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"все" - это Вошьдь зебилов и ты..?
уже даже насейчас у новорождённого Гидранта-просранта шансов сесть больше, чем у Пороха
и да, подобная муйня, что ты настрочил выше, появляется тогда, когда планктон начинает "думать".. точнее он думает, что он думает (ЭТО зебилам рекомендуется прочитать несколько раз, если всё равно непонятно, то спросить у людей с образованием, хотя бы законченным средним)
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Да ладно...
В ФРГ торжественно принимали Хонекера, и это не помешало после объединения Германии его посадить.
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Обьеднатись не барыги чи клоуна а Украины,дурак ,если нет то будеш рабом пуйла
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"и дальше будете проклинать пороха и поддерживать Зе политика которая приведет к этому возможному сценирию" - а ви майстер по об"єднуванню. Тоб-то розслідувати і карати за мародерство не варто? Чи може "панять і прастіть"? Тоді де поділась дика жага до європейських демократичних цінностей? Чи брехун святий? Не варто прикриватись об"єднанням, відбілюючи вроджену чорноту.
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розслидувати та карати за мародерство варто, а у тебе є якісь факти, чи просто так базікаєш?
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Какие там факты? Это ж попка-дурак. Что ему телевизор напел, то оно и воспроизводит.
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После ваших угроз вешать и убивать , только наивные и неадекватные поверят. шоколадникам.
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Оце й є відповідь зєлєбобікам на питання, що буде колі ВСУ відійде зі своїх позицій на Донбасі. Российская армия заняла сирийский город Манбидж, где еще накануне была база США - Цензор.НЕТ 480
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Це також відповідь наскільки можна вірити США, Трампу, ЄС, курди воювали проти ІДІЛ з військами США і ЄС і тут їх тупо кинули, коли Туречиина вирішила їх знищити, при тому ж на їх же землі... дивлячись на такий розклад у світі, можу відверто сказати що єдиним гарантом територіальної безпеки маленької країни являється наявність ядерної зброї і чітка доктрина її застосування у разі агресії інших країн...
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Кац, не разводи зраду. Штаты дали пацакам еще одну возможность потратить свои деньжата и угробить очередную кучу ихтамнетов. Так что расслабься, не будут штаты и ЕС воевать за нас. Сами переможемо!
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США сдали Асаду (читай - запоребрику) еще один кусок земли в Сирии. Турки с запоребриком воевать не будут. Думаю, что Эрдоган и Рыжий договрились о разделе территории, занятой курдами, как в 1939 году СССР и Гремания договрились о разделе Восточной Европы.
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Так, мародер Порошенко правий. Треба не відводити війська, а відразу знищувати їх, як під Іловайськом і Дебальцево.
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А як там себе Йлька-варофка почуває. Більше сраку зєбобє не лиже? Сподівання на прем'єрство пішли пакісьдє?
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А как же... иначе кацапы покажут гостиничные сцены, где главный рыжий герой слизывает утреннюю росу с лобковых волосинок русссскай красавицы в кокошнике... меланья, шо характерно, не одобрит
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Ей придется срочно красить волосы (не на голове) и представить доказательство комиссии Конгресса. А те, вполне возможно, потребуют серию следственных экспериментов... Російська армія зайняла сирійське місто Манбідж, де ще напередодні була база США - Цензор.НЕТ 6560
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Логічне рішення. Якщо Ердоган сам вирішив туди влізти по самі вуха, то Сполученим Штатам від того тільки легше.
Подивимось, що там турки намудрують, але враховуючи пам'ятний інцидент зі збитим російським літачком, я б на місці росіян не поспішав радіти несподіваній удачі...
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Уже замирились... уже тешакюрлер едерим за с400, хабиб *****...а с400 по своим не летят...
Пля, мир настолько несовершенный...вчера над жиденком потешались, смеялись над его милыми глупенькими репризами, а сегодня он прям рвется в париж, в большую политику...
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В США это решение трампа сейчас свызывает у правящей верхушки ненавесть к трампу за этот позор США в Сирии.
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ні.. це лише певні іміджеві втрати для Трампа..
а а раша лише більше загрузла.. у далекому Курдистані..тепер проти турків..

... ну а Ізраїль "у свому стилі" тихенько ху..рить іранців ))
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Шота не заметил...покусывает, разве шо. А от кацапов только победные реляции... ну каково? Заняли 2 американские базы... лапти гордость ощущают...
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Как сказал ***** - курочка по зёрнышку клюёт - тук-тук-тук, так и имиджэви втраты трампа тук-тук-тук...
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більше "вантажу 200" в рашку ціною іміджевих втрат Трампа...

Україна не проти..
Америка..Америка ,втім,не зауважила феєрверки в рашці )))
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Зато теперь понятно, о чем терли Трамп с ****** на переговорах. Ну надо же Трампу как-то денежки отрабатывать.
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путен використовує Ердогана для своїх муток
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може навпаки?

Торговые сделки
Российские военные вошли в Манбидж и заняли оставленную американскими военными базу. Следом подтянулись сирийские силы. Если учесть, что вопрос с принадлежностью города обсуждался последние двое суток непосредственно у входа в него между российскими, турецкими и американскими представителями, а их прокси - САА, СНА и курдские СДС стояли скромно в сторонке, то вполне очевидно - оккупанты делили территорию и отчаянно торговали ею. https://el-murid.livejournal.com/
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Токсичный актив
Ситуация на севере Сирии начинает приобретать относительно внятные очертания - турки категорически держатся за границу и готовы торговать чем угодно, но решить эту проблему в свою пользу. Російська армія зайняла сирійське місто Манбідж, де ще напередодні була база США - Цензор.НЕТ 9033
И любой ценой.
Курды демонстрируют полную беспомощность, что, скорее, говорит о их собственных проблемах, чем о неком предательстве со стороны США - у них было достаточно времени, чтобы создать хоть какую-то даже квазигосударственную структуру управления, способную к самостоятельному существованию. Если этого не получилось - то вопросы в первую (да и во вторую) очередь только к ним.
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свято место пустым не бывает.... амеров можно поздравить с тупеньким презом...
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куда идут деньги американских налогоплательщиков!!!!
Трамнаш уже оборудует базы для мацкалей
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Да что хотите пишите и цитируйте что напишут в россми, для меня это фейк. Читаю- российская военная полиция в Сирии патрулирует линию соприкосновения . Это как на мосту возле Станицы Луганская, оккупанты с эмблемами СЦКК .
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Это называется аутотреннинг, временно помогает. а вообще происходит хз что, но такова реальность.
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Нет, это четкая установка на цель и определение врага. С 2014 года прошло много времени, чтоб считать временной .
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Я о другом, что отвергать реальность, считать все неудобное фейком - это выглядит, по меньшей мере, наивно и явно не на пользу дела.
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интересная картина получается: США и Турция состоят в НАТО, паРаша же тот противник, для защиты от которого, собственно, существует НАТО. при этом всем США оставляет позиции, а Турки бьются в десны с ******. даже не берусь предполагать, чем все это закончится.
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туркам необхідний 30-км "буферна зона" проти іДіл (Ірану)та Асада(расєї)...

І ВОНИ ЇЇ СТВОРЮЮТЬ.

аже туди заселять мільйони сирійських біженців.Європа погодиться -бо вже зараз у Європі цих біженців задофуя...
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И нас они так же сдадут кацапам, не сомневайтесь,дело времени.
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І знову залунала пісня "Зрада"
тужлива ,протяжна ,( і просто вічна)
від стада "патріотів" -довбо..обів
(що переважно на оплаті)... (
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приємно.. що хтось це назвав поезією ))))
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Ну не міг же я тобі зіпсувати настрій, сказавши що твоя писанина то є висєр. )))
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4 роки тому нас здали 54%. І нічого, пережили. І зараз переживемо. Президенти приходять і йдуть, а Україна та народ залишаються.
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Маша, ты так же отдаешься любому проходимцу? Может, все-таки посопротивляешься? Или подождешь, мужа с работы защитить тебя?
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Американцы бросили еще две базы в Сирии. Город Манбидж перешел под контроль сирийской армии.

Сирийская армия установила полный контроль над Дадатом и Манбиджем. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы города. Военнослужащие РФ наладили контакты с турецкими коллегами.
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ТРамп "миролюбець" не менше Зеленського,хоча,ймовірніше,спрацювали домовленості з Ердоганом .І рашка навряд особливо виграє.. влізла до курдів ,котрих вона за певний час у свому стил"прокине"..І рашистів будуть фуярити ще й курди.. )))
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И кто это пишет, МО РФ ? Может еще начать верить что пишут в РосСМИ про Украину .
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Где этот текст, про который я задал вопрос, в новости ? Военнослужащие РФ наладили контакты с турецкими коллегами.
И даже по ссылке ВВС ссылается на МО РФ.
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"Нет лучшей участи для русского человека, чем
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
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дохлий кацап-гарний кацап)) оно вже домовину отримав...))
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Але їх же там нет. Вже майже півроку як Росія вивела свої війська з Сирії.
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Запитайте у малоросів, російсько-кацапська поліція ще не патрулірує Щастя?
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Жду публикации секретных протоколов о разделе Ближнего Востока. Лет так через 20.
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На арабских сайтах проклинают американцев, что так трусливо обделались и сбежали.
Приходится переводить страницы через гугл-транслейт, но там все понятно даже через корявый перевод.
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Российская армия заняла сирийский город Манбидж, где еще накануне была база США



на деньраждение путена!!!!


ждем занятие росармией вашингтонааа!!!!


дебилы конченные


нато0000--ноли






ахахаха


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Наглядный пример: отводишь войска - приходят кацапы. Доказано историей.
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сколько комментаторов которые не в теме но чишь бы что-то ляпнуть.
Раша заняла опустевшую базу США т.к. она уже никому не нужна. Турки с Рашей воевать не собираются, наоборот они союзники - турки мочат курдов, Раша своими ЧВК занимает нефтяные промыслы к которым не смогли дотянться в прошлый раз когда из покрошили американцы. Заодно Раша своим ПВО прикрывает турков с неба чтобы ни у кого не было соблазна их "наказать".
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для того, чтобы это понимать, нужно голову иметь, а не тухес.. (с)
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Голосом Левитана:
После тяжелых и кровопролитных боев за трофейные унитазы, розетки и туалетную бумагу, войска Роисси полностью овладели американской военной базой в городе Манбидж, которую американцы оставили днем ранее. Потери уточняются...
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Главное, что бы с экономикой Турци, пала и экономика Раши. Вот тогда Трампу респект.
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Придуркуватий Трамп допустив створення Троїстського пакту: росія, Туреччина, Іран - десь уже людство таке проходило.
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Ніхто нас від агресії Раші захищати не буде. Нам самим треба. Але з Вовіком чи з Мародером в нас шансів чинити опір нема. Треба хтось нормальний.
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Всем заткнуться и подумать головой:
"В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим"
Курды-Асад-Расия? А как же друг Рапсии Эрдоган, воюющий с курдами?
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Трамп слил все международные конфликты в пользу вована.
Так шо быстрей всего он казачёк засланный.
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