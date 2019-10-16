 Российская армия заняла сирийский город Манбидж, где еще накануне была база США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.

В районе города Манбидж американцы оставили две военные базы.

Министерство обороны РФ сообщило, что в район Манбиджа вошла российская военная полиция. Ранее сирийская армия, подконтрольная президенту Башару Асаду, заявила, что полностью заняла Манбидж.

Информацию об уходе американских военных подтвердил полковник Майлс Каггинс, спецпредставитель коалиции США.

"Силы коалиции осуществляют полный уход из северо-восточной Сирии," - написал Каггинс в "Твиттере". - "Мы ушли из Манбиджа".

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В соцсетях начали появляться видео русскоговорящих пользователей, утверждающих, что они находятся на американской военной базе.

Во вторник представитель Госдепартамента заявил, что США продолжают контролировать воздушное пространство над северо-востоком Сирии.

В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим.

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Турция объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября, объясняя ее борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.