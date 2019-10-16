 Российская армия заняла сирийский город Манбидж, где еще накануне была база США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС.
В районе города Манбидж американцы оставили две военные базы.
Министерство обороны РФ сообщило, что в район Манбиджа вошла российская военная полиция. Ранее сирийская армия, подконтрольная президенту Башару Асаду, заявила, что полностью заняла Манбидж.
Информацию об уходе американских военных подтвердил полковник Майлс Каггинс, спецпредставитель коалиции США.
"Силы коалиции осуществляют полный уход из северо-восточной Сирии," - написал Каггинс в "Твиттере". - "Мы ушли из Манбиджа".
В соцсетях начали появляться видео русскоговорящих пользователей, утверждающих, что они находятся на американской военной базе.
Во вторник представитель Госдепартамента заявил, что США продолжают контролировать воздушное пространство над северо-востоком Сирии.
В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим.
Турция объявила о начале операции на севере Сирии 9 октября, объясняя ее борьбой с формированиями курдов, которых она считает террористами.
сам подумай: да, все знают, что он подонок и мародер, но...
если это официально объявить, то выходит, что многие западные лидеры и организации принимали у себя подонка и пожимали руку жадному отморозку.
поэтому Запад активно намекает Украине не трогайте сывозадого, ибо таким образом вы сильно подставите нас.
МВФ четко дал понять: забудьте о Приватбанке и Гонтаревой, иначе хер а не кредит
уже даже насейчас у новорождённого Гидранта-просранта шансов сесть больше, чем у Пороха
и да, подобная муйня, что ты настрочил выше, появляется тогда, когда планктон начинает "думать".. точнее он думает, что он думает (ЭТО зебилам рекомендуется прочитать несколько раз, если всё равно непонятно, то спросить у людей с образованием, хотя бы законченным средним)
В ФРГ торжественно принимали Хонекера, и это не помешало после объединения Германии его посадить.
Подивимось, що там турки намудрують, але враховуючи пам'ятний інцидент зі збитим російським літачком, я б на місці росіян не поспішав радіти несподіваній удачі...
Пля, мир настолько несовершенный...вчера над жиденком потешались, смеялись над его милыми глупенькими репризами, а сегодня он прям рвется в париж, в большую политику...
а а раша лише більше загрузла.. у далекому Курдистані..тепер проти турків..
... ну а Ізраїль "у свому стилі" тихенько ху..рить іранців ))
Україна не проти..
Америка..Америка ,втім,не зауважила феєрверки в рашці )))
Торговые сделки
Российские военные вошли в Манбидж и заняли оставленную американскими военными базу. Следом подтянулись сирийские силы. Если учесть, что вопрос с принадлежностью города обсуждался последние двое суток непосредственно у входа в него между российскими, турецкими и американскими представителями, а их прокси - САА, СНА и курдские СДС стояли скромно в сторонке, то вполне очевидно - оккупанты делили территорию и отчаянно торговали ею. https://el-murid.livejournal.com/
Ситуация на севере Сирии начинает приобретать относительно внятные очертания - турки категорически держатся за границу и готовы торговать чем угодно, но решить эту проблему в свою пользу.
И любой ценой.
Курды демонстрируют полную беспомощность, что, скорее, говорит о их собственных проблемах, чем о неком предательстве со стороны США - у них было достаточно времени, чтобы создать хоть какую-то даже квазигосударственную структуру управления, способную к самостоятельному существованию. Если этого не получилось - то вопросы в первую (да и во вторую) очередь только к ним.
Трамнаш уже оборудует базы для мацкалей
І ВОНИ ЇЇ СТВОРЮЮТЬ.
аже туди заселять мільйони сирійських біженців.Європа погодиться -бо вже зараз у Європі цих біженців задофуя...
тужлива ,протяжна ,( і просто вічна)
від стада "патріотів" -довбо..обів
(що переважно на оплаті)... (
Сирийская армия установила полный контроль над Дадатом и Манбиджем. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы города. Военнослужащие РФ наладили контакты с турецкими коллегами.
И даже по ссылке ВВС ссылается на МО РФ.
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
Приходится переводить страницы через гугл-транслейт, но там все понятно даже через корявый перевод.
на деньраждение путена!!!!
ждем занятие росармией вашингтонааа!!!!
дебилы конченные
нато0000--ноли
ахахаха
Раша заняла опустевшую базу США т.к. она уже никому не нужна. Турки с Рашей воевать не собираются, наоборот они союзники - турки мочат курдов, Раша своими ЧВК занимает нефтяные промыслы к которым не смогли дотянться в прошлый раз когда из покрошили американцы. Заодно Раша своим ПВО прикрывает турков с неба чтобы ни у кого не было соблазна их "наказать".
После тяжелых и кровопролитных боев за трофейные унитазы, розетки и туалетную бумагу, войска Роисси полностью овладели американской военной базой в городе Манбидж, которую американцы оставили днем ранее. Потери уточняются...
"В воскресенье стало известно, что после решения Вашингтона вывести войска из зоны турецкого вторжения курдские отряды договорились с правительством Асада. Россия выступала посредником при переговорах, которые велись на российской базе Хмеймим"
Курды-Асад-Расия? А как же друг Рапсии Эрдоган, воюющий с курдами?
Так шо быстрей всего он казачёк засланный.