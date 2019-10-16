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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:визит (2321) Зеленский (3350) Латвия (722) Левитс (2)

 Зеленский сегодня посетит Латвию с официальным визитом

Президент Владимир Зеленский в среду посетит с однодневным официальным визитом Латвийскую Республику.

Об этом сообщает Канцелярия Президента Латвии.

Начнется визит в 10:30 с официальной встречи в Президентском дворце (Рижском замке). Владимира Зеленского с женой встретит президент Латвии Эгилс Левитс.

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После этого состоится встреча двух делегаций, а также совместная пресс-конференция президентов Латвии и Украины.

Во время визита также запланированы встречи Главы Украинского государства со спикером Латвийского Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Зеленский также примет участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы, а также посетит Латвийский музей оккупации.

Кроме того, он посетит Рижскую среднюю украинскую школу, возложит цветы к памятнику Т.Г.Шевченко в центре Риги и пообщается с украинской громадой Латвии.

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Последним пунктом программы станет торжественное открытие мемориальной доски к 100-летию открытия первой дипломатической миссии Украины (Украинской Народной Республики) в Риге на том самом доме, где, по свидетельствам историков, она работала.

Источник: https://censor.net.ua/n3154079
 
 
 Топ комментарии
 
И то все такие , как это ылитарное саша паламарчук.
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Только откуда там 8% украинцев? Это восемь от количества голосовавших плюс фальсификации и админресурс.
Там если есть три- то это за счастье.
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Садовый и сообразил эти 8%
есси б не Садовый, то таки и было бы 3-4%
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Зебіл, як тобі конхференція вовочки? Вся Україна з нього сміється.
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Зверніть увагу. Вони рахують проценти зелені по президентських виборах, а наші по парламентських. Це через гнидність чи тупість?
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Коли людина розумнішає, то вона стає порохоботом.
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Только откуда там 8% украинцев? Это восемь от количества голосовавших плюс фальсификации и админресурс.
Там если есть три- то это за счастье.
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И то все такие , как это ылитарное саша паламарчук.
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Садовый и сообразил эти 8%
есси б не Садовый, то таки и было бы 3-4%
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это так необходимо? или у нас внутри все впорядке?
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Там в Юрмалі можна грошей на концерті підзаробити!
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