 "Большое достижение": Сайдик впечатлен темпами работ по ремонту моста через реку Северский Донец

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, об этом сообщил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске 15 октября 2019 г.

"В конце прошлой недели я провёл два дня на востоке Украины где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец.

4-го октября там был открыт временный обходной мост, по которому я сам лично прошёл и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролёта основного моста. Я видел большое достижение, которое облегчает пересечение линии соприкосновения для гражданского населения", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик

Также Сайдик напомнил, что началу ремонтных работ предшествовало три года переговоров.