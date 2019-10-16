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 Политика Украины, Общество
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Все про:мост (555) ОБСЕ (3783) Сайдик (185) Станица Луганская (86)

 "Большое достижение": Сайдик впечатлен темпами работ по ремонту моста через реку Северский Донец

Темпы ремонта моста через реку Северский Донец в Станице Луганской поражают.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, об этом сообщил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске 15 октября 2019 г. 

"В конце прошлой недели я провёл два дня на востоке Украины где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец.

4-го октября там был открыт временный обходной мост, по которому я сам лично прошёл и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролёта основного моста. Я видел большое достижение, которое облегчает пересечение линии соприкосновения для гражданского населения", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик

Также Сайдик напомнил, что началу ремонтных работ предшествовало три года переговоров.

Источник: https://censor.net.ua/n3154078
 
   
 Топ комментарии
 
Вони тільки по пензії сюди пхнуться.
"Велике досягнення": Сайдік вражений темпами робіт з ремонту моста через річку Сіверський Донець - Цензор.НЕТ 884
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"16.10.19 07:15 Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов, - штаб ОС"
А підхуйловник будує їм мости і ністрілять.
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Ахренеть.А Сайдик не поражён там,что каждый,день гибнут защитники Украины?
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Чтоб донецким кормильцам было удобнее кормить фашистов
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"16.10.19 07:15 Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов, - штаб ОС"
А ************ будує їм мости і ністрілять.
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Ахренеть.А Сайдик не поражён там,что каждый,день гибнут защитники Украины?
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а ты знаешь как закончить войну на украинских интересах?? Только не говори что включить режим страуса и ждать когда россия сама расспадется
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А в украинских интересах было позволить ***** выпутаться из ситуации с морским трибуналом при обмене моряков, да ещё с бонусом для ***** - Цемахом?
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Я про войну спросил, а не трибунал и Цемах. Вот то то и оно вы не знаете, а только бла-бла бла
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Порохобот, Украина не в состоянии выиграть войну у паРаши на поле боя, чтобы заставить её выплатить репарации, а международное сообщество - состоянии, после того, как паРаша будет объявлена нарушителем всех международных норм, а твой Зелемойский позволяет ей выпутываться из неприятных ситуаций, как действиями, так и заявлениями...
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Так она уже много раз объявляла нарушителем всех международных норм. А ООН тоже самое и что? Просто Европейский Союз сам сидит на газовой игле России. И ему не резон начинать им холодную войну. Немцы он посмотри в своих интересах строят Северный поток который Пеца не мог никак вопрепятствовать "Велике досягнення": Сайдік вражений темпами робіт з ремонту моста через річку Сіверський Донець - Цензор.НЕТ 9363
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Соевый, Порошенко работал в условиях, когда строили СП и не сдавал интересы Украины и Морской трибунал вынес решение, "сидя на газовой игле" и санкции были введены по Минским соглашениям против паРаши, "сидя на газовой игле".
Так понятно?
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треба відвести взимку ЗСУ на 30 км у чисто поле щоб копали на морозі нові окопи, хитрий план хутіна, а краще до Дніпра щоб Жирік там мив свої валенки, як обіцяв.
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Ви краще скажить як Россію вигнати з України
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є у Ореста Лютого пісня "убий у собі москаля")
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когда в твою дверь ломится гопник с битой - во всяком случае не надо эту дверь открывать.
надо дверь всячески укреплять и звать всех вокруг на помощь.

но для клоунов из квартала это, наверное, слишком сложно...
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Віддати їй більше території - "хай подавиться". Не строй з себе інтелігента-миролюбця кацапе.
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дурной вопрос. ты что, вчера родился? чтобы выиграть войну, Украине пока не нужно идти в атаку. нужно держить оборону и нужно УБИВАТЬ. методично, храднокровно, каждый день убивать врагов. за каждого убитого из ВСУ, в рашу должно уехать 10 гробов и столько же тяжело раненых. это НЕ МОЖЕТ не дать результата рано или поздно. и не надо бояться, что "путiн нападе". он УЖЕ напал.
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в 1941 надо было сдаться да
Сталин таких как ты расстреливал
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Какое достижение?Восстановить в сотый раз мост для "для гражданского населения",которое развязало войну и стреляет по Украине и по этому мосту .
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Мост сшивает страну. Интересно под каким флагом?!
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Потрібно писати толерантніше -"Здійснив акт суїциду".
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"Также Сайдик напомнил, что началу ремонтных работ предшествовало три года переговоров.
Источник: https://censor.net.ua/n3154078"

И в этом Порошенко был недоговороспособен...
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Вот же падаль трухлявая этот сайдик. Сколько вреда принес Украине, подвывая кацапам и ОРДЛОвским бандюкам. И не сдохнет же зараза!
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Сайдик, иди в жопу со своим ************* ОБСЕ. Авторитет *** нашёлся, хотя може для недалёкого зё и авторитет.
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Самое прикольно,что мы и этот мост хеоачим за свои лавэ,и потом отойдем!! Супер!Как пошли пи..ецы с визита Нетаньяху,где мы обязались перечислять в израиловку пенсии,так скоро и оркам будем пособия у кого погиб на войне выплачивать
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а ты сомневаешся
почему не вводят паспорта негражданина как в Прибалтике
всем кто был в оккупации
пусть желающие сдают экзамен на гражданство
нехй нам таких избирателей не надо
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Пенсии в израиль ещё кучма обязался перечислять. А натаньяху приезжал за распродажу украинской земли договориться - зё и выполняет.
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ура! нас сам сайдик похвалили! теперь заживем! зелесосы, для кого мост строим ? для сепаров которые наших солдат убивают?
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О! - российская агентура хвалит зелупу.
Еще бы - работают на одного хозяина...
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Якийсь маразм вкладати грошіз бюджету туде де може в будь яку мить прилетіти бомба чи снаряд, там же орки нічого не відвели на висоті князя Ігоря росіцська артилерія?
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Він буде ще більш вражений, коли побачить по цьому мосту підуть сепарськ- російські танки і їхтемнети.
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Маю надію, що пан Сайдик провірив, чи мостом можуть їхати танки. Бо якщо ні, то аніженашилюді не зможуть з комфортом їздити по українські пенсії та жратву.
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мост это мыролюбно или по реформистски?
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Кто-то мост нужен кацапам чтобы их орда быстрее вошла в Украину
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Но когда один из строителей сказал: "А теперь это все покроем сайдингом", Сайдик вспомнил об очень срочном деле и быстренько смотал удочки.
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Я тоже вражений темпами здачі українських інтересів Зебілом.
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