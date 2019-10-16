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Все про:МВФ (2736) Вашингтон (57) Маркарова (70)

 Маркарова с делегацией вылетела на переговоры в Вашингтон

Министр финансов Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон на переговоры c международными финансовыми организациями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Украина завершает свой рабочий день, а мы небольшой делегацией начали свой долгий перелет в Вашингтон, где следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского Казначейства и инвесторами", - написала она.

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Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве 12-26 сентября. По результатам визита в Украину руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что МВФ будет обсуждать новую программу сотрудничества с Украиной в течение ближайших недель.

Маркарова с делегацией вылетела на переговоры в Вашингтон 01

Источник: https://censor.net.ua/n3154076
 
 
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Земляки, не слежу за новостями из Украины уже 4-5 мес, может мне кто-нибудь сказать на каком лисапеде сейчас ездит преЗЕдент в свой офис? А посадки были ну всяких там петиных "друзей" типа медведчука, ахметова, свинарчуков? А роттердам+ уже отменили и комуналка уже по 100 грн?! А зарплаты у простых учителей - по $4000 уже платят?
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Їдуть циганити під непомірні вимоги 5 млрд баксів на 4 роки. Щось я запутався з Валєричем. Не то УКраїна Коломойші 2 млрд баксів винна, не то він 5,5млрд баксів винний.
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Велосипед это удел пацанов, солидные мужчины ездят на солидных автомобилях. Приедет он на велике, так его и уважать никто не будет.
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