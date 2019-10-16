 Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов:
- пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Авдеевки - из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов;
- три раза возле Водяного на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды в районе Новогнатовки - из вооружения БМП-1 и гранатометов;
- возле Опытного - из миномета калибра 82 мм;
- два раза неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- дважды возле Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Пищевика - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:
- вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- два раза неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды в районе Золотого - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- возле Майского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, четверо - получили ранения, еще один военнослужащий - боевую травму", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:
- дважды неподалеку от Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем;
- два раза вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в настоящее время вражеской огневой активности не зафиксировано.
Также сообщается, что в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.