 Двое украинских воинов погибли, еще пятеро получили ранения и травмы на Донбассе. За сутки - 26 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов:

- пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- трижды неподалеку от Авдеевки - из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов;

- три раза возле Водяного на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды в районе Новогнатовки - из вооружения БМП-1 и гранатометов;

- возле Опытного - из миномета калибра 82 мм;

- два раза неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- дважды возле Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Пищевика - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ два дня подряд обстреливают участок разведения вблизи Золотого, - штаб ОС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов:

- вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды в районе Золотого - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- возле Майского - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, четверо - получили ранения, еще один военнослужащий - боевую травму", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:

- дважды неподалеку от Лебединского - из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов различных систем;

- два раза вблизи Водяного - из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в настоящее время вражеской огневой активности не зафиксировано.

Также сообщается, что в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.



