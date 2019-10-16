 Джулиани получил полмиллиона долларов за консультацию от компании, связанной с Парнасом, - Reuters

Об этом Джулиани заявил агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, компания Парнаса привлекла его консалтинговую фирму Giuliani Partners для юридических консультаций по вопросам мошенничества в августе 2018 года.
Джулиани при этом заявил, что 500 тысяч долларов он получил "из внутренних источников", но не смог назвать, каких именно.
"Я точно знаю, что источник денег - это не сомнительный источник. Деньги пришли не от иностранцев. Я уверен в этом на 100%", - сказал адвокат.
Американское законодательство запрещает зарубежные взносы в избирательные кампании в США.
Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.
Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.