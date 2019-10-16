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 Джулиани получил полмиллиона долларов за консультацию от компании, связанной с Парнасом, - Reuters

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани признался, что получил $500 тысяч от компании, соучредителем которой является украинско-американский бизнесмен Лев Парнас.

Об этом Джулиани заявил агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, компания Парнаса привлекла его консалтинговую фирму Giuliani Partners для юридических консультаций по вопросам мошенничества в августе 2018 года.

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Джулиани при этом заявил, что 500 тысяч долларов он получил "из внутренних источников", но не смог назвать, каких именно.

"Я точно знаю, что источник денег - это не сомнительный источник. Деньги пришли не от иностранцев. Я уверен в этом на 100%", - сказал адвокат.

Американское законодательство запрещает зарубежные взносы в избирательные кампании в США.

Напомним, бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас были арестованы в США 10 октября. Оба они являются клиентами Рудольфа Джулиани - адвоката американского президента Дональда Трампа.

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Ранее в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3154074
 
 
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Тобто Джуліані отримав 500 тис. доларів не на вибори, а також ніхто не стверджує, що ці внески були закордонними.
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Джулиани получил полмиллиона долларов за женскую консультацию от компании, связанной с Парнасом - Reuters
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Все, как всегда. Вместо посадки Пороха и Ко, будет цирк против команды Януковича с имитацией желания посадить. Рябошапка отдельный клоун. Без обещанных конкурсов назначил себе в замы мудака, который ранее приватизировал служебную хату. Когда об этом рассказали сами прокурорские жлоб подал в суд защищая честь и достоинство. Проиграл. Подал апелляцию. Проиграл. Сейчас он рубится в Верховном суде. Но с учетом того, что он теперь зам генпрокурора Рябошляпкина, то получается, что иск он подал к самому себе, а завтра на заседании будет соревноваться в аргументах с самим собой.
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