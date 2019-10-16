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 Политика Украины, За рубежом
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 Устойчивость Украины - один из приоритетов Евросоюза, - Могерини

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, выступая в Оксфордском университете, назвала укрепление Украины одним из приоритетов Евросоюза.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все больше осознаем, что нет противоречия или соревнования между национальным интересом европейских стран и нашими коллективными европейскими интересами... Наоборот, единственный путь для эффективного служения национальным интересам проходит через наши коллективные инструменты и политику", - отметила Могерини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Удовлетворительная картина планов", - Могерини об урегулировании на Донбассе

При этом она привела несколько примеров: сохранение ядерной сделки с Ираном отвечает коллективным интересам Европы, и одновременно - национальным интересам каждой европейской страны. "Это же касается экономического роста в Африке или устойчивости Украины", - подчеркнула дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3154072
 
 
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Неустойчивость России - 1 из приоритетов Евросоюза - Могерини.
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Ах, если бы , ах, если бы, - не жизнь была б , песня бы...
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