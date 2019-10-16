 Устойчивость Украины - один из приоритетов Евросоюза, - Могерини

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все больше осознаем, что нет противоречия или соревнования между национальным интересом европейских стран и нашими коллективными европейскими интересами... Наоборот, единственный путь для эффективного служения национальным интересам проходит через наши коллективные инструменты и политику", - отметила Могерини.

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При этом она привела несколько примеров: сохранение ядерной сделки с Ираном отвечает коллективным интересам Европы, и одновременно - национальным интересам каждой европейской страны. "Это же касается экономического роста в Африке или устойчивости Украины", - подчеркнула дипломат.