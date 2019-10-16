 Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание РБК.
Сообщается, что взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства.
В "Газпроме" сообщили, что две мобильные компрессорные станции производства LMF были отключены в 2012 году в ходе опытных испытаний "на объекте дочернего общества". В компании объяснили, что компрессоров LMF в "Газпроме" не очень много, они используются на мобильных передвижных компрессорных установках при ремонте газопроводов. Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта.
По словам другого, близкого к "Газпрому" собеседника агентства, отключить дистанционно компрессор и подобное оборудование может со спутника сам его производитель. Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков.
Также возможно, что оборудование попало под санкции, и производитель не мог продолжать его обслуживание. По его словам, у "Газпрома" есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключен.
Гуглом пользоваться умеешь?
Источник: https://censor.net.ua/n3154069
Легко .
Но если кто-то думает , что у кацапов появится немного мозгов из-за санкций , то это глупо .
Кацапы сейчас всё больше недовольны ****** , и даже хотят , чтобы он ушёл .
Но чем они недовольны ?
Просто хороняки считают , что раньше ***** дествовал решительно и правильно , отобрав Крым . А потом скис , мол , и стал действовать как-то не так . Вот этим они и недовольны .
Они всё так же считают себя очень великими и хотят всем показать кузькину мать .
Эта Орда не может поумнеть , у них просто нет мозгов .
Да и не было никогда.
кацапня уже потеряла сотни лярдов.и теряет...и любой ценой хотят избавится от них