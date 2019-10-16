 Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание РБК.

Сообщается, что взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства.

В "Газпроме" сообщили, что две мобильные компрессорные станции производства LMF были отключены в 2012 году в ходе опытных испытаний "на объекте дочернего общества". В компании объяснили, что компрессоров LMF в "Газпроме" не очень много, они используются на мобильных передвижных компрессорных установках при ремонте газопроводов. Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта.

По словам другого, близкого к "Газпрому" собеседника агентства, отключить дистанционно компрессор и подобное оборудование может со спутника сам его производитель. Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков.

Также возможно, что оборудование попало под санкции, и производитель не мог продолжать его обслуживание. По его словам, у "Газпрома" есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключен.

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