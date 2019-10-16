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 Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций

В российской компании "Газпром" заявили о принудительном отключении австрийских компрессоров LMF. Один из ее сотрудников сообщил, что компрессоры отключили "дистанционно через спутник", и теперь они "превратились просто в металлолом",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание  РБК.

Сообщается, что взамен зарубежных планируется закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства.

В "Газпроме" сообщили, что две мобильные компрессорные станции производства LMF были отключены в 2012 году в ходе опытных испытаний "на объекте дочернего общества". В компании объяснили, что компрессоров LMF в "Газпроме" не очень много, они используются на мобильных передвижных компрессорных установках при ремонте газопроводов. Такие компрессоры нужны, чтобы стравливать газ при снижении давления в трубе, не допуская его выбросов в атмосферу и ущерба природе. Их выход из строя может затруднить быстрый ремонт газопроводов в случае аварий или планового ремонта.

По словам другого, близкого к "Газпрому" собеседника агентства, отключить дистанционно компрессор и подобное оборудование может со спутника сам его производитель. Не исключено, что оборудование отключили после истечения сроков сервисного контракта или гарантийных сроков.

Также возможно, что оборудование попало под санкции, и производитель не мог продолжать его обслуживание. По его словам, у "Газпрома" есть старые компрессоры американского и швейцарского производства, и риск их отключения также не исключен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания сняла часть санкции с России: разрешили поставки в РФ ракетного топлива для марсианской миссии ExoMars 2020

Источник: https://censor.net.ua/n3154069
 
   
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Будут скоро ручные компрессоры использовать.
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Будут скоро ручные компрессоры использовать.
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Так и нам нужно подумать - импортное покупать или своё начинать производить.
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такое мы не производим...и даже рашке-"слабо"... Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций - Цензор.НЕТ 3455
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Губами: в раше умеют надувать щеки от имперского вЯличия...
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Так когда отключили - сейчас или в 2012 году (как Газпрьом рассказывает) ?
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Так я потому и спрашиваю. Бо из статьи толком ничего не понять. То ли из-за санкций, то ли гарантийное обслуживание закончилось, то ли в 2012 году, то ли сейчас...
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что две мобильные компрессорные станции производства LMF были отключены в 2012 году в ходе опытных испытаний "на объекте дочернего общества"Источник: https://censor.net.ua/n3154069 Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций - Цензор.НЕТ 1054 проще говоря-руцкие их видимо тупо сломали...
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Смотри в ютубе новости сверх державы , так в России импортозамещения врачей на иммигрантов
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А вообще кацапам надобно отключить СФИФТ, бо его гарантийный срок для использования немытой мордвой уже давным давно истек.
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ты всех 6 миллиардов человек опросил, чмо пригожинское?
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Там есть специальный нанорубильник. Инфа 100%.
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Якби ще корпорації Боїнг та Ербас відключили би навігаційне обладнання на літаках кацапських авіакомпаній! Деякі пілоти у стані срачки якось сядуть, але керівництво зробить належні висновки.
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да ладно, а что с импортозамещением, разве не фуричит? опять обоср-ис по старой дидовской привычке.
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они пытались компрессора построить. Но у них почему-то всегда получался то калаш, то танк.
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ещё есть робот фёдор - упоротый, но когда пригрозились ломиком, кувалдой и какой то матерю ремонтировать, железо поняло - да ну и на, лучше начнёт двигаться
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Ты лучше скажи, европеец, какой ракетой на прошлой неделе полетел Eutelsat 5 West B?
Гуглом пользоваться умеешь?
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серёжинка, ты там написал много вопросов, не могу принять решение с какого отвечать, значит кладу на всех сразу. и не ной и не пищи, гордо переноси это притворись что ничего не было.
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Смотри в ютубе новости сверх державы , так в России импортозамещения врачей на иммигрантов
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Россияне смекалистые,что то придумают,чтобы перезапустить компрессоры
Источник: https://censor.net.ua/n3154069
Австрийская компания через спутник отключила "Газпрому" компрессоры из-за санкций - Цензор.НЕТ 642
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А чего ж Сименс турбины в Крыму не отключил? Менркель на спутник не нажала?
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А як їх можна було відключити, якщо ці турбіни згоріли після першого ж пробного запуску? Погугли тему 😁
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успокоительная перемога на ночь, а то зрад за день немеряно
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Цікаво, а чи лише одні газові компресори можна відключити через супутник? Бо щось мені підказує , що цей перелік далеко не обмежується лише одними компресорами. І якщо врахувати , що в Рашці практично все високотехнологічне обладнання та комплектуючі імпортного походження то не виявиться так, що одного дня все це обладнання раптом в одну мить стане металобрухтом чи просто ялинковими прикрасами .
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Куда делась новость про гибель украинского снайпера? Почему даже комментарий про это удаляют?
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Отключили же франзузы свои противо-воздушные комлексы Ираку по просьбе США .
Легко .
Но если кто-то думает , что у кацапов появится немного мозгов из-за санкций , то это глупо .
Кацапы сейчас всё больше недовольны ****** , и даже хотят , чтобы он ушёл .
Но чем они недовольны ?
Просто хороняки считают , что раньше ***** дествовал решительно и правильно , отобрав Крым . А потом скис , мол , и стал действовать как-то не так . Вот этим они и недовольны .
Они всё так же считают себя очень великими и хотят всем показать кузькину мать .
Эта Орда не может поумнеть , у них просто нет мозгов .
Да и не было никогда.
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а говорят что санкции не работают...еще как работают!
кацапня уже потеряла сотни лярдов.и теряет...и любой ценой хотят избавится от них
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Российские компрессоры адназначна лучче, их со спутника не отключишь, их то и кнопкой не всегда включишь-выключишь
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царство ему небесное АРТУРУ БАУМАНУ которай умер от рук МЮЛЛЕРА и ПУТУНА, он много поведал.
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