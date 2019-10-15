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Все про:ПДД (333) штраф (860) Билошицкий (20) евробляхи (153)

 "Евробляхеров" не наказывают за нерастаможивание, но за остальные нарушения штрафуют, как и других водителей, - Билошицкий

Водителей на автомобилях на "еврономерах" штрафуют за нарушение так же, как и владельцев других авто.

Об этом сообщил в эфире "Нині вже" на hromadske первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Отсроченно именно привлечения к ответственности (за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации, - Ред.). Если мы видим иное нарушение правил дорожного движения или совершение преступления с помощью данного транспортного средства - мы реагируем как на обычный другой транспорт", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафы к "евробляхерам" применяться не будут, пока не найдем выход из сложившейся ситуации, - Гончарук

Полицейские выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением.

"Выносят постановление именно на водителя, но не за нарушение относительно таможенного режима, а за непосредственное нарушение", - добавил Билошицкий.

Напомним, 12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовало 284 депутата.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал растаможивать "евробляхи" по единой ставке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеры" пикетируют Раду с требованием увольнения Нефьодова, введения техосмотра и отмены акциза. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3154068
 
 
 Топ комментарии
 
А почему вас пугают 15 летние авто?Но при этом не беспокоят 25-30 летние?Или с математикой туго?Что плохого в том что средний возраст авто уменьшается?Или вам надо что бы увеличивался?!Пока не работает банковская система и экономика страны в жопе то это отличнейший вариант по омоложению автомобилей в стране.
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а шо, надо как то упорядочивать процесс, образовать партию европейская бляхосоледарность и во главе поставить бляхапетю
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Донька загиблого воїна "Айдар"... Спочатку допомогала як волонтер, потім пішла на війну. Солдат Никоненко Ярослава сьогодні загинула від підступної ворожої снайперської кулі у зоні проведення ООС. Вічна пам'ять тобі

Просто немає слів... Жінка, воїн, війна, смерть..."Евробляхеров" не наказывают за нерастаможивание, но за остальные нарушения штрафуют, как и других водителей, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 4898
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удивительно.
украинцы вроде за снижение налогов. Все всегда хотят платить меньше. Растаможка такой же налог как и другие, но того кто вчера заплатил дорогую растаможку, жаба душит что завтра кто то заплатит вдвое меньше. И пока что машина такого везунчика это ужасный еврохлам и она травит воздух в Украине,
Но!!! высокая стоимость растаможки в глазах тех, кого все та же жаба душит, превращает эту машину в тачку стандарта Евро 55, и никто уже не против таких машин на украинских дорогах.
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Любой европейский 10-15 летний "еврохлам" будет экологичнее, комфортнее и безопаснее альтернативы в в виде ланосов, жигулей и лад-говнин.
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и почему другие должны соблюдать закон, да плевать на закон, это круто, если живёшь в Украине. Просто жалкое зрелище, превратите землю и леса Украины в свалку старого хлама, вот только припомните - вы и заплатите потом за утилизацию всего этого мусора.
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А почему вас пугают 15 летние авто?Но при этом не беспокоят 25-30 летние?Или с математикой туго?Что плохого в том что средний возраст авто уменьшается?Или вам надо что бы увеличивался?!Пока не работает банковская система и экономика страны в жопе то это отличнейший вариант по омоложению автомобилей в стране.
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Федька не в курсе украинских реалий. Он думают, что глупые украинцы просто выпендриваются и не желают покупать новехонькие авто из салона.
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прочти ещё раз что написал и тогда эту хрень что ты написал, можешь .....
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Федька, а сама старая автомашина не имеет совсем стоимости, как металолом, например? Стоимость металла, из которого она сделана, не покроет расходы по утилизации?
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она имеет очень дорого утилизируемое пластик и железа там сильно мало особенно если ржавая а ржавеет они все. Очень просто - не надо думать что вы умнее других, так как все имеет проблему с утилизации а вы прикупив старое овно избежите эту проблему - никто не избежал и вы не избежите.

метал покроет меньше чем 15% от общей утилизации.
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Сильно мало железа это сколько? Даже если авто проржавеет, то пускай там станет метала меньше на 20%, но 80% то останется. Я потому и спрашиваю. По моим прикидкам в среднестатистическом авто металла где-то от 0,7 т до 1 т. А это уже немалые деньги. Или я чего-то не понимаю?
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Да не п***ди ты. Вся Европа ездит на евробляхах а тебе видите ли подавай екологичные и надежные жигули. Слава Богу Парашенко уже от корыта оторвали и он не сможет ввозить жигули и ****** из страны агрессора без уплаты налогов и пошлин, как он делал ето все прошлые 5 лет, завозя автомобили под видом запчастей в документах.
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захожу на немецкий сайт - и вижу 10 летнюю шкоду супер б которая ездила по европейским дорогам за 3500 долларов. захожу на украинский сайт и нахожу за 3500 долларов 15 летний дэу который катался по украинским дорогам. и что тут тогда автохлам, бл.ть?
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Интересно, сколько голосов потерял Порошенко на "евробляхерах"?
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украинский автопром сдох, своих машин не производим (да и то что производили - сложно назвать автомобилем). новая иномарка стоит от 15 косарей и явно недоступна среднему классу. но нет, мы не хотим сделать адекватную растаможку, при которой можно купить 10 летнее ауди а6 или шкоду супер б, по цене нынешнего 15 летнего дэу сенс. страна идиотов
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...была б моя воля эту шелупонь хитровы..нную, только за предложение ввести тех.осмотр, штрафовал бы беспощадно...че придумали суки, ...всем водилам скинуться и вместо них пополнить бюджет!!! "Євробляхерів" не карають за нерозмитнення, але за інші порушення штрафують, як і інших водіїв, - Білошицький - Цензор.НЕТ 7144...
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Откуда пошло ето слово *евробляхеры*? От Януковоща, росийских производителей автохлама или Парашенка , который продает в своих автосалонах росийские ВАЗы и ****** сделанные тоже на Рашке? Почему не говорят *кацобляхи* или *укробляхи*? Я могу привести кучу доводов что *евробляхи* намного меньше вредят екологии и намного меньше вредят економике Укаины чем другие машины. Все фейки против евроблях разработаны в кремле и лоббируются кремлевскими агентам в Украине
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