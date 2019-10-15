 "Евробляхеров" не наказывают за нерастаможивание, но за остальные нарушения штрафуют, как и других водителей, - Билошицкий

Об этом сообщил в эфире "Нині вже" на hromadske первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Отсроченно именно привлечения к ответственности (за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации, - Ред.). Если мы видим иное нарушение правил дорожного движения или совершение преступления с помощью данного транспортного средства - мы реагируем как на обычный другой транспорт", - отметил он.
Полицейские выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением.
"Выносят постановление именно на водителя, но не за нарушение относительно таможенного режима, а за непосредственное нарушение", - добавил Билошицкий.
Напомним, 12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовало 284 депутата.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал растаможивать "евробляхи" по единой ставке.
Просто немає слів... Жінка, воїн, війна, смерть...
украинцы вроде за снижение налогов. Все всегда хотят платить меньше. Растаможка такой же налог как и другие, но того кто вчера заплатил дорогую растаможку, жаба душит что завтра кто то заплатит вдвое меньше. И пока что машина такого везунчика это ужасный еврохлам и она травит воздух в Украине,
Но!!! высокая стоимость растаможки в глазах тех, кого все та же жаба душит, превращает эту машину в тачку стандарта Евро 55, и никто уже не против таких машин на украинских дорогах.
метал покроет меньше чем 15% от общей утилизации.