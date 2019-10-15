 "Евробляхеров" не наказывают за нерастаможивание, но за остальные нарушения штрафуют, как и других водителей, - Билошицкий

Об этом сообщил в эфире "Нині вже" на hromadske первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Отсроченно именно привлечения к ответственности (за нарушение условий таможенного ввоза автомобилей на иностранной регистрации, - Ред.). Если мы видим иное нарушение правил дорожного движения или совершение преступления с помощью данного транспортного средства - мы реагируем как на обычный другой транспорт", - отметил он.

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Полицейские выписывают постановление на водителя с его украинским водительским удостоверением.

"Выносят постановление именно на водителя, но не за нарушение относительно таможенного режима, а за непосредственное нарушение", - добавил Билошицкий.

Напомним, 12 сентября Рада приняла закон, который переносит введение штрафов за нарушение таможенного режима пребывания машин с иностранной регистрацией в Украине. За него проголосовало 284 депутата.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий предлагал растаможивать "евробляхи" по единой ставке.

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