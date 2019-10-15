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 Венгрия поддержала операцию Турции в Сирии

Венгрия стала единственной страной-членом Европейского Союза, которая, несмотря на критику мирового сообщества, поддержала военную операцию Турции на севере Сирии.

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну.

"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - цитирует венгерского политика информационное агентство dpa.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган

Источник: https://censor.net.ua/n3154067
 
 
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В данном случае Баба Яга таки - за. Ну, пока от венгров никто добра не видел.
Интересно, если бы на севере Сирии жили не курды , а венгры?....
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Формулировка - сучья, но цел верная: нечего делать в €вропе чебурекам. Не их предки возделывали и поливали кровушкой эту землю.
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Вы перепутали, он ************* сирийцев, он их выгоняет их их домов (разрушая их)
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Венгрия как и кацапия - всегда против
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Ой дебил.. А что ж Эрдоган их перебьет??
Наоборот он разрушит те дома что еще остались в Сирии и они быстренько бежанцами ку тебе прибегут
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Мадяри використовують багатовікову мудрість: "Дружи через сусіда".
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