 Венгрия поддержала операцию Турции в Сирии

Об этом глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил после встречи в Баку с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Немецкую волну.
"Национальные интересы Венгрии диктуют нам стремление избегать того, чтобы сотни тысяч или даже миллионы нелегальных мигрантов появились на южной границе Венгрии", - цитирует венгерского политика информационное агентство dpa.
Интересно, если бы на севере Сирии жили не курды , а венгры?....
Наоборот он разрушит те дома что еще остались в Сирии и они быстренько бежанцами ку тебе прибегут