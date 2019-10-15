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 Происшествия
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 Мужчина погиб от взрыва гранаты в Сумской области, - Нацполиция

В Сумской области полиция выясняет обстоятельства взрыва, в результате которого погиб человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба  областной полиции.

Сообщается, что происшествие произошло 15 октября ​​в одном из сел Конотопского района. Местный житель на заднем сиденье своего автомобиля (который находился в гараже длительное время незапертым) обнаружил предмет, похожий на гранату.

"Для того, чтобы выяснить, что это, пригласил своего знакомого. Во время того, как человек осматривал "находку", произошел взрыв. В результате он получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу. Погибшему мужчине было 39 лет", - говорится в сообщении.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали начальник ГУНП области, руководство местного отдела полиции, криминалистическая лаборатория, специалисты-взрывотехники.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство. Проводятся неотложные первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств, которые привели к гибели человека. Также полицейские устанавливают, каким образом взрывоопасный предмет оказался в салоне авто.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154065
 
 
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дивна історія..граната в авто..незакрита машина..гараж....запросив знайомого
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