 Полиция задержала на блокпостах 224 находившихся в розыске злоумышленников и 25 участников незаконных вооруженных формирований. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"За 9 месяцев 2019 через общие объекты прошли более 63 тыс. единиц грузового транспорта, более 2,2 млн легковых автомобилей, более 4,3 млн граждан", - сказано в сообщении.

Полицейские проверяют документы и транспорт на блокпостах в рамках особых полномочий Объединенных сил. Их цели – не допустить вывоз из района проведения ООС в мирные регионы страны оружия, пресечь наркотрафик и задержать преступников.

"Полицейские задокументировали 67 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Прекращено 205 фактов незаконной перевозки наркотических веществ. Задержаны 224 человека, находившихся в розыске за совершение преступлений. К уголовной ответственности привлекаются 25 участников незаконных вооруженных формирований", - добавили в полиции.

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Для проверки транспорта полицейские используют новейшее оборудование. Находить запрещенные предметы помогают кинологические группы со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и наркотиков.

Сейчас блокпосты готовят к зиме: конструкции оснастят светоотражающими элементами, обеспечат надлежащее освещение, обновят разметку.



