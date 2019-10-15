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 Полиция задержала на блокпостах 224 находившихся в розыске злоумышленников и 25 участников незаконных вооруженных формирований. ФОТО

С начала года полицейские из состава Объединенных сил обнаружили во время проверки документов на блокпостах в Донецкой области 224 находившихся в розыске злоумышленников и 25 участников незаконных вооруженных формирований.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"За 9 месяцев 2019 через общие объекты прошли более 63 тыс. единиц грузового транспорта, более 2,2 млн легковых автомобилей, более 4,3 млн граждан", - сказано в сообщении.

Полиция задержала на блокпостах 224 находившихся в розыске злоумышленников и 25 участников незаконных вооруженных формирований 01

Полицейские проверяют документы и транспорт на блокпостах в рамках особых полномочий Объединенных сил. Их цели – не допустить вывоз из района проведения ООС в мирные регионы страны оружия, пресечь наркотрафик и задержать преступников.

"Полицейские задокументировали 67 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Прекращено 205 фактов незаконной перевозки наркотических веществ. Задержаны 224 человека, находившихся в розыске за совершение преступлений. К уголовной ответственности привлекаются 25 участников незаконных вооруженных формирований", - добавили в полиции.

Полиция задержала на блокпостах 224 находившихся в розыске злоумышленников и 25 участников незаконных вооруженных формирований 02

Читайте на Цензор.НЕТ: За две недели граждане сдали в полицию 3,2 тыс. единиц оружия и более 204 тыс. боеприпасов. ФОТО

Для проверки транспорта полицейские используют новейшее оборудование. Находить запрещенные предметы помогают кинологические группы со служебными собаками, натренированными на поиск оружия и наркотиков.

Сейчас блокпосты готовят к зиме: конструкции оснастят светоотражающими элементами, обеспечат надлежащее освещение, обновят разметку.

Полиция задержала на блокпостах 224 находившихся в розыске злоумышленников и 25 участников незаконных вооруженных формирований 03
Полиция задержала на блокпостах 224 находившихся в розыске злоумышленников и 25 участников незаконных вооруженных формирований 04

Источник: https://censor.net.ua/n3154064
 
   
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Потім арештованих сепарів обміняли, а ***** наловив ще більше українців.
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Звиздешь...... Полиция задержала на блокпостах 224 находившихся в розыске злоумышленников и 25 участников незаконных вооруженных формирований - Цензор.НЕТ 9737
Закрыли УД на коллаборационистов.
Звездешь. Не верьте мусарам. Я вам ответственно заявляю.
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Ну вот зачем нам картинки,транспорта. Нам нужны фото когда сепары лежат мордой в асфальт и в наручниках... а лучше грузом 200

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5 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ загинула Ярослава Сергіївна Никоненко. Про це йдеться в повідомленні 101 бригади в Facebook, передають Патріоти України.
Ярослава Никоненко, 25.08.1983 року народження, служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу Збройних Сил України. «Сповіщаємо про трагічну смерть нашого побратима солдата Никоненко Ярослави Сергіївни, яка 15.10.2019 року загинула від ворожої снайперської кулі в зоні проведення ООС. Нехай земля їй буде пухом. Спочивай з миром. Вічна Слава Героям!», - зазначається в повідомленні.
Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково. Як зазначає військовий Анатолій Штефан у Facebook, Никоненко Ярослава донька загиблого воїна «Айдару».
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Задержаны 224...привлекаются 25 ---а інші:199?
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