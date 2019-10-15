EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Спорт, За рубежом
  1731  31
Все про:Россия (74066) допинг-контроль (298)

 Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус

Данные московской лаборатории подделали перед передачей специалистам из Международного антидопингового агентства (WADA).

Об этом заявил гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

"Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус считает, что данные московской лаборатории были подделаны перед передачей специалистам из Международного антидопингового агентства (WADA), чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или являются высокопоставленными спортивными чиновниками", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": IAAF не допустила команду России к участию в чемпионате мира по легкой атлетике

Ганус подчеркнул, что Россия - страна высокоразвитого спорта, но "люди, которые несут ответственность за эту ситуацию, выбрали неправильный путь и неправильный подход".

Издание отмечает, что речь идет о тысячах подмен в допинг-пробах атлетов со всей Российской Федерации.

В то же время, заявление сделано накануне заседания комитета WADA, на котором будет решаться, стоит ли вводить более серьезные запреты против российских спортивных федераций.

Напомним, в России вспыхнуло несколько допинговых скандалов после докладов Ричарда Макларена, в которых говорилось о том, что власти РФ систематически покрывали употребление допинга своими спортсменами во время Олимпиады в Сочи 2014 года.

Также читайте: WADA может отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио, - The Telegraph

В частности, Григорий Родченков, который сейчас живет в США, в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Басманный суд Москвы 21 сентября 2017 года заочно арестовал его по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, а уже 8 ноября Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Родченкова и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского по подозрению в препятствовании предварительного расследования.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, позволили соревноваться под нейтральным флагом. В результате было зарегистрировано 169 российских атлетов для участия в Олимпиаде-2018.

В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который также был приостановлен в 2015 году после доклада комиссии WADA о массовых допинговых нарушениях в России.

Читайте также: Украинские правоохранители помогли Европолу провести крупную операцию против спортивного допинга

Этому предшествовало то, что Россия признала выводы комиссии Шмида, в частности то, что в РФ была широко развита допинговая культура, что по крайней мере с 2011 года существовала мошенническая схема по манипуляции с допинг-пробами, которая использовалась, в частности, на Олимпиаде в Сочи, что в схеме были замешаны чиновники министерства спорта, РУСАДА, Центра спортивной подготовки и других организаций. То есть, Россия признала все то, от чего ранее так активно открещивалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3154063
 
 
 Топ комментарии
 
Дешевле у Пальчевского нужные результаты получить Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 9177
 показать весь комментарий
 
Тепер стало цілком зрозумілим чому Моніка Зелінскі засцєла аналізи здавати на наркоту - Це щоб свою репутацію захистити 😁
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот лошары! Надо было VADA позвать и им анализы здавать!
 показать весь комментарий
 
 
Дешевле у Пальчевского нужные результаты получить
 показать весь комментарий
 
 
Визнають і МН-17. Нікуди не дінуться.
 показать весь комментарий
 
Т. е соевому идиоту побоку, что вначале сывочолый гетьман с Кличком вел речь за WADA, а подсунул в результате какое то левое VADA?
 показать весь комментарий
 
Вован с Педалей домовились би на раз)
Там така тітонька до грошей палка, сама б в банку надзюрила з п`яти метрів без промаха. Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 3551
 показать весь комментарий
 
 
3,14... российскому спорту.А наши Португалию сделали.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще,это символично.В свое время ***** пытался догнать Португалию.А получилось,что мы.Шеве респект.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь поедут на чемпионат Европы в ********* на "Звенит-Арену". Удивлены?
 показать весь комментарий
 
Если,честно,да.Город великий,но...Я бы не поехала.
 показать весь комментарий
 
 
Ну может и им не придётся, если в УЕФА не дебилы жеребьёвкой заведуют.
 показать весь комментарий
 
Надеюсь на Васильевом острове без этой срани обойдется.
 показать весь комментарий
 
Вы так не шутите, забанят. Команда Украины далеко не срань.
 показать весь комментарий
 
да, кстати, результаты соевых анализов из VADA так нам и не показали.
 показать весь комментарий
 
Вести из-за поребрика: В «Газпроме» сообщили, что им дистанционно отключили австрийские компрессоры, и теперь они «стоят мертвым грузом», превратившись «в металлолом» - rbc
 показать весь комментарий
 
Как бы этот ганус теперь в окно не вышел. Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 9610
 показать весь комментарий
 
 
Он интервью в Колорадо давал - не вернется он к скрепным уже Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 1006
 показать весь комментарий
 
 
зато теперь запросто можно выиграть олимпиаду в антарктиде или на шпицбергене
 показать весь комментарий
 
 
вот тебе и "вяликая" спартивная и касмическая держава... это ДНО...надеюсь что и армия у них такая же..."вяликая"...
 показать весь комментарий
 
 
Тепер стало цілком зрозумілим чому Моніка Зелінскі засцєла аналізи здавати на наркоту - Це щоб свою репутацію захистити 😁
 показать весь комментарий
 
 
РУСАД....т.е. рус АД....ну что тут добавить.?..просто адище!
 показать весь комментарий
 
 
Та в той московской антидопинговой лаборатории весь штат включая уборщиц под кайфом с утра шляется! 20 лет уже! Марафету нанюхаются, в вазах конопля вместо цветов---они вам там анализы через анал накопают таких что результат в осадок выпадает не вступив в реакцию с основным реагентом. Ржака хором!
 показать весь комментарий
 
Брехня маразм и дичь-основные скрепы лаптеногии.
 показать весь комментарий
 
«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 4016
15.10.2019 | 20:49

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением австрийских компрессов LMF. Об этом сообщает «Интерфакс».
Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 6774 и теперь компрессоры не работают и «стоят мертвым грузом»
Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства. Так, предложение «Газпрому» представило предприятие ЗАО НПП «Компрессор».
Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов добавил, что таких установок потребуется «достаточно прилично».
Он заявил, что российское оборудование может заменить австрийскую установку.
 показать весь комментарий
 
"Ганус подчеркнул, что Россия - страна высокоразвитого спорта...."
а,знаємо ми їх спорт)
Дані московської антидопінгової лабораторії замінили перед передачею WADA, щоб захистити репутацію відомих російських спортсменів, - гендиректор РУСАДА Ганус - Цензор.НЕТ 6617
 показать весь комментарий
 
 
Кацаби сама брехлива народність... Бити кацабыв треба там де тільки можливо... Росіяни - це зло!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпорт
 
 
 
 
 
 вверх