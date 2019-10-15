 Данные московской антидопинговой лаборатории заменили перед передачей WADA, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, - гендиректор РУСАДА Ганус

Об этом заявил гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

"Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус считает, что данные московской лаборатории были подделаны перед передачей специалистам из Международного антидопингового агентства (WADA), чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, которые сейчас работают в органах власти или являются высокопоставленными спортивными чиновниками", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": IAAF не допустила команду России к участию в чемпионате мира по легкой атлетике

Ганус подчеркнул, что Россия - страна высокоразвитого спорта, но "люди, которые несут ответственность за эту ситуацию, выбрали неправильный путь и неправильный подход".

Издание отмечает, что речь идет о тысячах подмен в допинг-пробах атлетов со всей Российской Федерации.

В то же время, заявление сделано накануне заседания комитета WADA, на котором будет решаться, стоит ли вводить более серьезные запреты против российских спортивных федераций.

Напомним, в России вспыхнуло несколько допинговых скандалов после докладов Ричарда Макларена, в которых говорилось о том, что власти РФ систематически покрывали употребление допинга своими спортсменами во время Олимпиады в Сочи 2014 года.

Также читайте: WADA может отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио, - The Telegraph

В частности, Григорий Родченков, который сейчас живет в США, в мае 2016 года признался в подмене результатов анализов, которые были взяты у российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

Басманный суд Москвы 21 сентября 2017 года заочно арестовал его по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, а уже 8 ноября Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против Родченкова и бывшего начальника отдела допинг-контроля Тимофея Соболевского по подозрению в препятствовании предварительного расследования.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, позволили соревноваться под нейтральным флагом. В результате было зарегистрировано 169 российских атлетов для участия в Олимпиаде-2018.

В сентябре 2018 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который также был приостановлен в 2015 году после доклада комиссии WADA о массовых допинговых нарушениях в России.

Читайте также: Украинские правоохранители помогли Европолу провести крупную операцию против спортивного допинга

Этому предшествовало то, что Россия признала выводы комиссии Шмида, в частности то, что в РФ была широко развита допинговая культура, что по крайней мере с 2011 года существовала мошенническая схема по манипуляции с допинг-пробами, которая использовалась, в частности, на Олимпиаде в Сочи, что в схеме были замешаны чиновники министерства спорта, РУСАДА, Центра спортивной подготовки и других организаций. То есть, Россия признала все то, от чего ранее так активно открещивалась.