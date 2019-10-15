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 Общество
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Все про:Минздрав (2044) Зоряна Скалецкая (32)

 В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая

Министерство здравоохранения заканчивает работу над созданием организации по централизованной закупке медицинских препаратов.

Об этом глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Завершается работа по созданию центральной закупочной организации украинской, которая будет закупать лекарства централизованно, плюс для регионов сможет предоставлять такие услуги. Нужно сделать все законодательные изменения, чтобы это работало. После этого следующим ее (закупочной организации. - Ред.) шагом, как и вопрос возможностей этой организации, насколько она сможет быть эффективной, является вопрос, возможно, выхода на закупку вакцин", - сказала Скалецкая.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы планируем отказаться от устаревших медицинских справок, которые обросли коррупционными схемами, - Скалецкая

В то же время, добавила она, в контексте закупки вакцин участие этой организации в процессе пока находится "под вопросом".

"Возможно, вакцины появятся в Украине, тогда можно будет закупать их в Украине", - отметила руководительница МОЗ.

Как сообщалось, 19 сентября Верховная Рада Украины поддержала изменения в законопроект о госзакупках, продолжив международные закупки лекарств еще на два года.

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Реформа в сфере закупок лекарств для Украины началась в 2015 году, когда функцию централизованных закупок лекарств, медицинских изделий и вакцин передали от Минздрава в международные специализированные организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3154061
 
 
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Через прокладку Радуцкого пойдет работа? В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 7547
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А Богатырёва будет начальницей, или первым заместителем ?
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так что не зря всё таки Богатырёва вернулась? работка под неё будет ..
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Как-то вот когда "централизованно", то чаще какая-то фуетень получается.
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Вообще плевать какая будет организация, как будет называться и в какой стране зарегистрирована. Интересно изменение цены на лекарства в сторону понижения, все остальное - до лампочки.
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А чим Скалєцкую не задовольняла існуюча схема закупок? Якщо лише відсутністю відкату, то це не аргумент, а радше доказ для майбутнього суду.
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Всё новое, это хорошо забытое старое В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 8423
Типа, что-то той... Юля Компани? В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 8384
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ну прям как при Бохатырёвой... В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 1730 -"наша пісня гарна й нова"... В Украине будет создана новая организация для закупки медпрепаратов, - министр здравоохранения Скалецкая - Цензор.НЕТ 7861
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