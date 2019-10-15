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 Террористы НВФ "ЛНР" приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену"

Так называемый "Верховный суд ЛНР" приговорил жительницу Луганщины к 14 годам заключения за "государственную измену". Террористы решили, что она собирала сведения о них по заданию СБУ.

Об этом сообщила так называемая "Генпрокуратура "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Женщину признали виновной в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа. Осужденная якобы собирала информацию о "народной милиции" "ЛНР", воинских частях и руководстве силовых структур.

"Следствие" заявило, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.

Сейчас осужденная на 14 лет жительница Луганской области уже находится в месте лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Террористы из незаконного вооруженного формирования "ДНР" "приговорили" командира танка Пантюшенко к 18 годам заключения

Источник: https://censor.net.ua/n3154060
 
 
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Ими руководят кацапы а они от войны не устают
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Ну просто 1:1 як Еда Неда (блогера, електронщика). Щоправда на відміну від цієї мадам, Ед Нед клепав GSM-контроллери на дому, а ці іграшки можуть бути застосовані в тому числі в дуже недитячих іграх. Щоправда Еда обміняли 2 роки тому, але як був "напів-ватою", так і залишився.
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Тебе не приходило в голову, что эта женщина действительно могла работать на СБУ?
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...закрыть зеркально какую упоротую кацапку, их тут тысячи заблудилось...и в нынешней раде и в прошлой.. Террористы НВФ "ЛНР" приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену" - Цензор.НЕТ 3077...
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Сьогодні в зоні відведення!! від кулі снайпера загинула боєць зсу Никоненко.
Ще раз!!!в зоні розвення військ анонсової ЗЕ.
По Г+Г тиша-ні істерик чорноротої мусійчук ''йолкіматалкі ,де американські шанці'',ні полум'яних спічів сук-икспертів,нічого!!
Сдєлалі іх вмьєстьє ісчо рас?
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вот такие будут выборы от Зе Штайнмайера
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Пропагандисту Корчевникову не (!) запрещали въезд в Украину, - Госпогранслужба
Террористы НВФ "ЛНР" приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену" - Цензор.НЕТ 7972Для ведущего телеканала "Россия-1" Бориса Корчевников, незаконно посещавшего оккупированный Крым, не было запрета на въезд в Украину.

Об этом "Укринформу" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ."Демченко отметил, что Госпогранслужба не (!) владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов"
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