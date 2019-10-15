 Террористы НВФ "ЛНР" приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену"

Об этом сообщила так называемая "Генпрокуратура "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Женщину признали виновной в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа. Осужденная якобы собирала информацию о "народной милиции" "ЛНР", воинских частях и руководстве силовых структур.
"Следствие" заявило, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.
Сейчас осужденная на 14 лет жительница Луганской области уже находится в месте лишения свободы.
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Ще раз!!!в зоні розвення військ анонсової ЗЕ.
По Г+Г тиша-ні істерик чорноротої мусійчук ''йолкіматалкі ,де американські шанці'',ні полум'яних спічів сук-икспертів,нічого!!
Сдєлалі іх вмьєстьє ісчо рас?
https://www.youtube.com/watch?v=ql0-ckJaOmk&fbclid=IwAR1MNlym2Ff6GEPFgKirea63G2P31qvinaOUhA-ABUlkWGdDwBKhKxuMp20&app=desktop
Для ведущего телеканала "Россия-1" Бориса Корчевников, незаконно посещавшего оккупированный Крым, не было запрета на въезд в Украину.
Об этом "Укринформу" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ."Демченко отметил, что Госпогранслужба не (!) владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов"