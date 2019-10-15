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Все про:Сирия (2810) Турция (2162) Эрдоган (447) Пенс (81)

 Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии

Вице-президент США Майкл Пенс отправится в Турцию "в течение 24 часов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на свой источник.

"Пенс поедет в Турцию в течение 24 часов", - сообщило агентство в твиттере.

В Турции заместитель президента США попытается договориться о прекращении огня в северной Сирии, где Анкара проводит военную операцию против сирийских курдов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в администрации США, Соединенные Штаты будут оказывать дипломатическое давление на Турцию и угрожать Анкаре дополнительными санкциями, чтобы убедить ее прекратить военное наступление в северо-восточной Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция продолжит операцию в Сирии несмотря на санкции США, - Эрдоган

Источник: https://censor.net.ua/n3154059
 
 
 Топ комментарии
 
Пиндоссы у россиян, а у украинцев США друзья.
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я вот тоже украинка, но амеры для меня как были пиндоссами, так и остаются. Несмотря на то что друзья.
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у них это в Крови, кидать и предавать союзников, как жареным только запахнет
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Пиндоссы у россиян, а у украинцев США друзья.
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я вот тоже украинка, но амеры для меня как были пиндоссами, так и остаются. Несмотря на то что друзья.
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у них это в Крови, кидать и предавать союзников, как жареным только запахнет
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да, нема в них зелі, уже б порішав би все. Так московіт?
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точно,как у кацапов - может,они родственники ?
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Кацапы, зачем вы Наджибуллу в Афганистане кинули? Он ведь на вас надеялся...
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я про мозги некоторых недалеких украинцев, которые к амерам в друзья набиваются.
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Дурнів цінують тільки у Кацапстпнані. Іван-дурень - той взагалі національний герой Кацапстану.
І щодо ворогів. Будь-який кацап - ворог.
Ти в тому числі.
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с себя и начни, с дурака. Ты и есть национальный герой кацапстана - с себя там со смеху умрут все.
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Почему вы кинули Фиделя Кастро на Кубе ? Ведь обещали ему помогать...
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Елена Сосновская, і не говори прикро що ніхто не пропонує формулу в штанах Майера. Так русня набутилочна? Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии - Цензор.НЕТ 9927
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Елена Сосновская, московітка мені байдужа твоя національність - вепс ти чи мордва. Ти поводишся як москаль і захищаєш москалів. Значить, ти - москаль.
Раз ти москаль - ти ворог. Це аксіома. Логіка, нічого особистого. Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии - Цензор.НЕТ 3095
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каких я москалей захищаю Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии - Цензор.НЕТ 7558
Ты случайно не больной на голову? Тут такие есть, приживешься.
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вы случайно не контуженный на фронте? Один такой же пробегал тут на форуме и тоже начинал с умных вопросов, оказалось - выписали..
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У вас разные ответы для разных групп комментаторов на Цензоре ?
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А вы хотите меня убедить что задаете умный вопрос ?
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Ага вон Курды тоже Друзья были, а теперь их Кинули твои Друзья, и тебя кинуут скоро
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Московіт Slavo Jung невже барига Ердоган не хоче миру Сирії?Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии - Цензор.НЕТ 9050
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Иы чаще сортир посещай в своей лахте, там и кидай Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии - Цензор.НЕТ 579
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Тебя это беспокоит, хочешь поговорить ? Лучше "кидок" от американцев, чем получить "помощь" от россиян.
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Кидок говориш!? так получиш, недолго ище ждать
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просто они испугались яркой пАбеды расиянского оружия в Дейр-эз-Зоре...
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Как прилетишь, так и улетишь...
Эрдогану как и ***** всё пофиг...
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Пенс летит в Турцию,что бы пожать случайно руку поклонской...
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И шо? Тут же открутили унитазы и стырили телики? Это грязная кацапня может. Дикие люди из Лаптерейха...
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Амеры бздуны, как запахло жареным, сразу убежали, аж пятки сверкали
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Самый прикол шо даже если он реально сидит в Америке то назад на свою Парашку его бульдозером не затащишь. Будет срать , плевать на "пиндосов" но само будет сидеть в США.. на Рашку оно никак не хочет...
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Сильного просят и убалтывают, слабого нагибают. Нужно Украине восстанавливать армию и ядерное вооружение, чтобы Украина на переговорах была на равне со всеми а не стояла в стороне ковыряясь в носу и ждала что решат большие дядьки.
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Для этого нужна развитая экономика. С ВВП как у Габона равной с паРашкой не станешь.
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С ворами у власти никогда не будет сильной економики. Кстати все ворье и олигархи курируются из кремля, который никогда не даст Украине стать на ноги. Поетому нужно разрывать с ********** абсолютно все отношения, перекрывать границу и высылать всех кацапских агентов из Украины.
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Этим Вы просто добьёте экономику окончательно.
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У Лаптерейха годовой рост ВВП - 0,7%. У Украины в условиях войны - 4,4 %. Так у кого есть угроза "окончательно добить экономику"?
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Мне эти проценты до лампочки. Посмотри сколько стоил рубль в гривнах в 2013 и сколько стоит сейчас, когда агрессор ведёт 2 войны, находится под жесточайшими санкциями + подешевела нефть. Посмотрел? Делай выводы.
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Какие такие две войны? На Донбассе лаптеногих нет, а из Сирии они уже три раза вышли, уничтожив 100500 штабов Игила. Ты запамятовал штоле? Санкций кацапы не боятся, они не раз это гордо сообщали. Ну а импортозамещение уже давно решило все проблемы дорогих нарассеян.Вот так то, Шах и Мат проклятым пендосам и жидобандеровцам.
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Вижу, что посмотрел. Грустно? Вот и мне грустно. Так что ни о чём твои 4,4%.
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ВВП на душу населения:

79. Габон - $8297

......
131. Украина - $2963
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Иуды , они и в США иуды. Самый большой грех на Земле - предательство своих друзей.
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нафіг їм пенси, там своя фінансова музичка
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Министр спорта Франции требует наказать сборную Турции

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню высказала недовольство поведением футболистов сборной Турции во время матча в пригороде Парижа Сен-Дени. Команда снова использовала воинское приветствие после забитого гола.

Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии - Цензор.НЕТ 2943
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Трамп приказал своим войскам отступить из Сирии. А как говорится, свято место пусто не бывает. Пустые позиции заняли росийские и турецкие войска. Пенсу покажут фигу под нос и даже санкции не введут. Сомневаюсь что Трамп ето сделал без просьбы *****. Поетому Украине нужно держать свою позицию а не поддаваться на уговоры посторонних, которым певать на нашу землю.
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Ушел великий дипломат Петя - и все посыпалось. Надо вернуть Петю взад, иначе начнется 3-я мировая. Петя тут точно договорился бы. А так - Зе виноват.
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пеця винайшов червоний шоколад, яким можна проводити лінії
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Хрен поймешь этого Трампа и его «политику»=>сначала выводит войска из региона чем дает возможность Эрдогану воплотить в «жизнь» уничтожение курдов......теперь посылает Пенса, что бы тот попытался договориться о прекращении огня.........🙁
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Политика Трампа проста. На всё что не касается его страны ему пох. Правила этикета вынуждают послать куда-то Пенса или авианосцы к Ыну, но это не более, чем показуха.
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там всё очень спутано всё, но выглядит что Турцию "уговорят" играть по правилам
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То что все очень запутано - согласна с Вами....., в остальном - все возможно.
Здесь по ТВ новостях уже второй день «эксперты» много вариантов развития «рисуют»........
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трамп мечется - военные бызы передают рашистам, а пенса послал на эрдогана. т.е. х#йлу он помогает, с союзником ссорится, а курды вообще сбоку.
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Alla

@OfeliyaDD

Кацапы захватили американскую базу в Сирии. Шмон наводят, проверяют, как там жилось американцам. На шару базу получили полностью оборудованную. Трамп идиот.https://twitter.com/i/status/1184018510835568641
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Интересно как он будет уговаривать, они же сбежали уже из сирии
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Фото сделано русскими на американской базе в Манбидже покинутой вчера.


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Курды это ошибка Обамы, а не Трампа. Почему Донни должен за нее отвечать.
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"Стратегічні партнери" України драпають від могутньой Османської імперії. Султан Ердоган приймає поклони від вассала Пенса. Покер в ауті, нарди набирають обороти.
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да, нє.. трампушка опять принял неправильное решение и отвел американских военных ..
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