 Вице-президент США Пенс срочно летит в Турцию на переговоры по Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на свой источник.
"Пенс поедет в Турцию в течение 24 часов", - сообщило агентство в твиттере.
В Турции заместитель президента США попытается договориться о прекращении огня в северной Сирии, где Анкара проводит военную операцию против сирийских курдов.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в администрации США, Соединенные Штаты будут оказывать дипломатическое давление на Турцию и угрожать Анкаре дополнительными санкциями, чтобы убедить ее прекратить военное наступление в северо-восточной Сирии.
І щодо ворогів. Будь-який кацап - ворог.
Ти в тому числі.
Раз ти москаль - ти ворог. Це аксіома. Логіка, нічого особистого.
Ты случайно не больной на голову? Тут такие есть, приживешься.
Эрдогану как и ***** всё пофиг...
79. Габон - $8297
......
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Министр спорта Франции Роксана Марасиняню высказала недовольство поведением футболистов сборной Турции во время матча в пригороде Парижа Сен-Дени. Команда снова использовала воинское приветствие после забитого гола.
к чему в этой теме Порошенко?
Здесь по ТВ новостях уже второй день «эксперты» много вариантов развития «рисуют»........
Alla
@OfeliyaDD
Кацапы захватили американскую базу в Сирии. Шмон наводят, проверяют, как там жилось американцам. На шару базу получили полностью оборудованную. Трамп идиот.https://twitter.com/i/status/1184018510835568641