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 Столтенберг посетит Украину 30-31 октября, - Кулеба

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Украину во главе Североатлантического совета НАТО 30-31 октября.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Представители Альянса намерены посетить Одессу и Киев.

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"Визит в Одессу будет неслучайным. Это политический сигнал поддержки Военно-морских сил Украины и также это сигнал о том большом внимании, которое уделяет Альянс ситуации в Черном море", - отметил он.

Также в первый день делегация из Брюсселя встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Будут проведены специальные брифинги с участием министра обороны и Кулебы.

"Мы предоставим нашим партнерам максимально развернутую информацию, потому что между нами существует достаточный уровень доверия, чтобы быть максимально откровенными, о том, что происходит", - отметил он.

После этого представители делегации отправятся в Киев, где встретятся с президентом Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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Визит завершит заседание комиссии по евроинтеграции Украины.

Напомним, ранее стало известно, что представители руководящего органа НАТО - Североатлантического совета планируют посетить Украину, в частности Одессу и Киев, 30-31 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3154058
 
 
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будет униженно клянчить грошей, просить военную помощь и дополнительных санкций против рашки
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санкции против рашки не может бить унизительными по определению, они только на пользу лишнехромосомам - так что всё на пользу и можно и добавки им давать.
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теперь понятно, шо ты за птица, ты тайный агент путена, скрывающийся под личиной добропорядочного патрыота
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кончно, ты на столько умён что даже не знаю что мне теперь делать
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ну всё верно, ведь писали же здесь - Украину никто не отдаст на растерзание и это больше сигнал зебилу и его кретинам а остальным, за всё придётся платить и дорого, увы, но это же прикольно.
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Повестку уклонисту Зеле в армию НАТО привезет, тут уж не откупится...
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По приглашению петра лексеича!
Дякуємо!
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