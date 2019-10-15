 Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей

Таким образом Зеленский отреагировал на протесты предпринимателей против обязательного введения кассовых аппаратов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса. ... Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена", - сказано в сообщении.

По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, протесты вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей и умышленными манипуляциями.

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Она объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года. "Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют", - подчеркнула Ковалив.

Кроме того, предпринимателям не нужно будет покупать дорогостоящие кассовые аппараты, достаточно будет поставить на телефон бесплатное приложение. Его ГФС должна с 1 января 2020 года предоставить для тестирования всем желающим.

"ФОПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса", - подытожила Ковалив.

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