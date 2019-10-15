 Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей

Таким образом Зеленский отреагировал на протесты предпринимателей против обязательного введения кассовых аппаратов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса. ... Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена", - сказано в сообщении.
По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, протесты вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей и умышленными манипуляциями.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Вместо обязательного внедрения кассовых аппаратов можно было разработать программное обеспечение, - предприниматели. ФОТОрепортаж
Она объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года. "Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют", - подчеркнула Ковалив.
Кроме того, предпринимателям не нужно будет покупать дорогостоящие кассовые аппараты, достаточно будет поставить на телефон бесплатное приложение. Его ГФС должна с 1 января 2020 года предоставить для тестирования всем желающим.
"ФОПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса", - подытожила Ковалив.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина
наркоманбарига Моніка вийде і запитає 100 чоловік, чи Моніка наркоманбарига...
Йохохо...
Идея хорошая...
Это поразительная логика от ЗЕбилов. Слушайте если будет неизменость условий ведения бизнеса то вопрос - а зачем вы тогда это вообще делаете, если ничего не поменяеца?? типа сами себе работу создаёте, видимость движухи??
Останній раз сказало, що йому ніколи, бо до дітей поспішає, а саме, задравши хвоста, побігло з Лєнкою хворого на голову сайєнтолога Тома Круза про епізодичну роль у Голлівуді благати.
И самое главное , что все свели к стоимости кассового , как будто в этом причина .
Завтра Верховний Суд розглядатиме касаційну скаргу власника приватизованої службової квартири Каська проти ГПУ, де працює заступником Генпрокурора той самий Касько
а все законы драконовские вводятся только против простого народа
проверок ТИПА не будет запланированных... но их по факту и так не было т.к. фопы ранее никому не интересны были...
а теперь если на тебя настучали, то проверка обязана быть
завели в сенатпривели к власти обезьяну, чтобы она их щемила
Ждем экологического *******, некачественных продуктов питания и простроченных лекарств.
https://dt.ua/HEALTH/proekti-i-prozhekti-gromadskogo-zdorov-ya-_.html