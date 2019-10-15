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Все про:Зеленский (3340) мораторий (155) предприниматели (982) проверка (616) Ковалив Юлия (4)

 Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал введение двухлетнего запрета на проверки физических лиц-предпринимателей. Проверять можно будет только ФЛП "рисковых" категорий, например, ювелиров.

Таким образом Зеленский отреагировал на протесты предпринимателей против обязательного введения кассовых аппаратов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса. ... Президент также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона ответственность за неправильное ведение отчетов была смягчена", - сказано в сообщении.

По словам замглавы ОП Юлии Ковалив, протесты вызваны в основном плохой осведомленностью предпринимателей и умышленными манипуляциями.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Вместо обязательного внедрения кассовых аппаратов можно было разработать программное обеспечение, - предприниматели. ФОТОрепортаж

Она объяснила, что электронные чеки для ФЛП вводятся только с 2021 года. "Поэтому те, кто пугают малых предпринимателей штрафами за невыдачу электронного чека уже с нового года, просто вводят людей в заблуждение или откровенно манипулируют", - подчеркнула Ковалив.

Кроме того, предпринимателям не нужно будет покупать дорогостоящие кассовые аппараты, достаточно будет поставить на телефон бесплатное приложение. Его ГФС должна с 1 января 2020 года предоставить для тестирования всем желающим.

"ФОПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса", - подытожила Ковалив.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский ликвидирует систему упрощенного налогообложения как таковую - Южанина

Источник: https://censor.net.ua/n3154057
 
 
 Топ комментарии
 
Бггг) зешобла опять за нос пытается водить
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Это так Зе-президент отплатил Золотому веку, который нанимал его для рекламы Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 9250
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Судячи з того, що Беня програв суд в Британії щодо махінацій в Приватбанку, барига номер 1 в Україні саме і є - Моніка ЗЄленські)
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Бггг) зешобла опять за нос пытается водить
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Нехай наркоман барига Моніка вийде і запитає 100 чоловік, чи Моніка наркоман барига...
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Это так Зе-президент отплатил Золотому веку, который нанимал его для рекламы Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 9250
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"Вам сколько не плати, всё равно воровать будете".

Йохохо...
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Якийсь Зє в нас шатун. Звідки вітер повіє.... Ох і мастєр-ломастєр.
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Малорос не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний.
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бо немае "сценария"...хто ж знав шо така халепа буде...?!
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Зрада! Это ФОПов могут проверять только через 2 года, вот если бы через 200 лет. Но они все поголовно очень честные.
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Главное шоб Беню, Медведчука , Новинского , и Бениных партнёров не проверяли...вообще никогда. А ФОПы то такое.. ЗЕкоманда над этим работает.
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Может Камертону сказали,что у Ахметова все на ФОПа оформлено? А мы тут над ним издеваемся Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 8898
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"ФОПам фактически гарантирована неизменность условий ведения бизнеса", - подытожила Ковалив.

Это поразительная логика от ЗЕбилов. Слушайте если будет неизменость условий ведения бизнеса то вопрос - а зачем вы тогда это вообще делаете, если ничего не поменяеца?? типа сами себе работу создаёте, видимость движухи??
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зато сколько шума....!!! и так заметьте-во всём...))) "Квартал-95" просто "отдыхает"... Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 7897
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Судячи з того, що Беня програв суд в Британії щодо махінацій в Приватбанку, барига номер 1 в Україні саме і є - Моніка ЗЄленські)
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Слухай, гнойний тарган, чому ти такий незадоволений життям?
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Тому що малорос Моніка дітьми прикривається, як щитом, сволота.
Останній раз сказало, що йому ніколи, бо до дітей поспішає, а саме, задравши хвоста, побігло з Лєнкою хворого на голову сайєнтолога Тома Круза про епізодичну роль у Голлівуді благати.
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Глупость не лечится . Шулерство власти налицо. Закон будет действовать с 2021 , а ближайшие два года мараторий на проверки )))
И самое главное , что все свели к стоимости кассового , как будто в этом причина .
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Тадам!
Завтра Верховний Суд розглядатиме касаційну скаргу власника приватизованої службової квартири Каська проти ГПУ, де працює заступником Генпрокурора той самий Касько Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 2505

Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 4856
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Бедные ЗЕбилы они бы и рады щас про Луценко поорать..но блин как же его сюда приплести теперь?? Може удасца Порошенко сюда примазать, посмотрим..
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А істерика антикорупціонерів чутна? Гудуть? Трусєля під ГПУ вже натягнули? Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 483
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тут "пострадает" Кучма...это он ввел этот "единый податок"...
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Ник конечно у тебя после бодуна писался.
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И что как при Потрошенко Мальдивском СБУ и налоговая кошмарить не будут? ********* так не оставит он проведет акцию "Нет капитуляции перед мелкими буржуями, свободу олигархам и монополистам!"
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У Дніпрі минулої п'ятниці ринок Озерка був закритий. Люди злякалися перевірок від режиму Моніки на касові апарати.
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ну.. успокоили ФОПов типа.. что им осталось работать всего год как то.. ))
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громада-а вам этот момент не напоминает ситуацию с "хвормулойШтанмаера"...? Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 1654 мягко стелят...но шо-то мало верится... Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 6309
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Падение рейтинга серьезное и в ход пошли козыри - "евробляхерам" тоже на два года отсрочат штрафы? Зеленский предлагает двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей - Цензор.НЕТ 207
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Я вот не понимаю.. почему за эти пол года как Зеленский у власти нет законопроектов, которые бы щимили олигархов??? наоборот для них даётся зеленый свет..
а все законы драконовские вводятся только против простого народа
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тю...чудне запитання...бо фактично державою керує бєня-олігарх та ще й крадій, зєлєЧМОніка під контролем його пса богдана майже цілодобово...То вінщо, проти самого себе буде закони писати?
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Он же слуга народа поэтому щемить будет народ
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не по пацански ...тут дал слово душить КАЗЛОВ ...а тут забрал ...
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Кароче ясно..Есть ещё время для закрытия и ликвидации ФОПа. А там в отстатке только Беня только Медвдечук, только крупный олигархат. Слава ЗЕкоманде!
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да, вообще никого проверять не надо и не два года, а десять лет, и тогда экономика попрет, а зеля будет великим отцом нации, после св. пети конечно
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Поддержку малого бизнеса уже обещал. А у фопов жопа болит от такой, поддержки,,
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Если два года запрет на проверки,завтра регистрируюсь ФОПом на два года.ЗАЖИВУ,нет проверок и пошли ЗЕленые подальше
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С налоговой прийдут с проверкой и скажут,что без соответствующего ведомственного приказа не могут прекратить проверки,а высказывания Камертона такими не являются
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да это чушь для лохов зеленский озвучил..
проверок ТИПА не будет запланированных... но их по факту и так не было т.к. фопы ранее никому не интересны были...
а теперь если на тебя настучали, то проверка обязана быть
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Когда алигархов щемить начнете? А то поклоннички случайно совсем забыли об этом сладком обещании зекомандора?
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Не для того олигархи с помощью своих телеканалов завели в сенат привели к власти обезьяну, чтобы она их щемила
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В 2014 году Яценюк поступил аналогично, с целью сохранить свой падающий рейтинг, ввел мораторий на проверки мелких предпринимателей. В итоге через 1,5 года в прессе и СМИ впервые появились сообщения о массовых пищевых отравлениях граждан Украины. Нет проверок - нет ответственности - нет качества ни в продукции ни в изделиях (особенно в пищевой, фармацевтической и химической промышленности).

Ждем экологического *******, некачественных продуктов питания и простроченных лекарств.
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впервые? баран, травились всегда, даже при совке. сеня спасал рухнувшую экономику
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Учи матчасть БАРАН
https://dt.ua/HEALTH/proekti-i-prozhekti-gromadskogo-zdorov-ya-_.html
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не понял, а кто мне будет платить 200% от фальшивого чека?))) зеля ты совсем утонул в популизме))) вот что значит хотеть всем угодить
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