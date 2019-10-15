 Вместо обязательного внедрения кассовых аппаратов можно было разработать программное обеспечение, - предприниматели

Об этом заявила в ходе круглого стола предпринимателей с депутатами от "Европейской Солидарности" народный депутат Нина Южанина, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.

"Если бы мы отправили закон на повторное второе чтение, то можно было бы обеспечить постепенное внедрение РРО и обеспечить качественный тест программного обеспечения и возможность его использования в местах осуществления предпринимательской деятельности", - отметила она.

Парламентарий отметила высокие риски того, что предприниматели не справятся с финансовым и фискальным давлением, которое будет после внедрения закона. А также отметила, что возможность получить компенсацию стоимости товара за неверный чек или его отсутствие может привести к заведомо ложных сообщений о таких фактах с целью наживы. "Мы единственная страна в мире, где развивается" стукачество "за невыдачу чеков или их несоответствия. Человек, который будет сообщать о нарушениях будет получать 100-150% стоимости покупки. Это приведет к хаосу".

Председатель Черкасской городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг Леонид Запорожец отметил, что на сегодня власть не проявляет реакции на требования митингующих и не обращает внимание на то, что около 50% предпринимателей или пойдут "в тень" или вообще прекратят предпринимательскую деятельность. "Предприниматели надеялись, что власть пойдет им навстречу, но это не так. К митингующим никто не выходит", - сказал он.

Председатель правления ОО "Самозащита предпринимателей" Виктор Бобрвиовинский обратил внимание на то, что обязательное внедрение РРО приведет к тому, что предприятие, которое производит и обслуживает кассовые аппараты получит значительную прибыль и оно, как монополист вероятно заинтересовано во внедрении данного закона.

"Этот закон направлен на обогащение кого-то. Вместо кассовых аппаратов можно разработать бесплатное программное обеспечение и тогда можно говорить об обязательности кассовых аппаратов ", - отметил Виктор Бобровинский.ъ\

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко отметил, что власть сегодня давит на тех, кому нужна защита и поддержка, ведь именно малый бизнес не только обеспечивает себя и свои семьи, но и создает рабочие места для других граждан государства.

"Придется объяснять власти, что является широкое не удовольствие, что люди выступили в защиту своих интересов и таким образом они выражают свое несогласие", - подчеркнул он.

Представитель ОО "ДІЯ" Горный Александр отметил, что на сегодня в стране война и предприниматели, которые стали опорой для армии в тяжелые времена будут так же активно отстаивать свои права.

"Если президент подпишет этот закон, то мы подчеркиваем, что у нас есть большой опыт борьбы с властью. Если нас не поймут и не услышат, то у нас есть такой механизм как гражданское сопротивление. Но для нас загадка зачем в стране, где 6 лет война, устраивать раздор и провоцировать конфликты", - сказал он.

Представитель ОО "Городской союз предпринимателей "Ника" Павел Бовкун обратил внимание на то, что при условии внедрения нормы закона о кэш-бек за сообщение о "непробитом" чеке или неверную сумму в чеке некоторые люди могут использовать это, как своеобразный бизнес.

"В таких условиях можно просто заниматься своеобразным бизнесом и ходить жаловаться в налоговую, вместо того, чтобы честно работать. Я призываю президента прислушаться к предпринимателям и предоставить им возможность работать", - отметил предприниматель.

Политолог Сергей Таран акцентировал то, что в демократической стране очень важно обеспечивать возможность защиты гражданами своих прав. В случае с малым и средним бизнесом они не просто работают для получения прибыли, но и для защиты демократических принципов и ценностей. Также он призвал предпринимателей сотрудничать с народными депутатами, как от оппозиции, так и от власти.





