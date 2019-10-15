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 Экономика
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Все про:предприниматели (982) Европейская Солидарность (139)

 Вместо обязательного внедрения кассовых аппаратов можно было разработать программное обеспечение, - предприниматели

Законопроекты об обязательном использовании РРО (кассовых аппаратов) и ужесточение наказания за невыдачу чеков малым и средним бизнесом, принятые монобильшинством, приведут к увеличению социальной напряженности и закрытию большей части предприятий на упрощенной системе налогообложения.

Об этом заявила в ходе круглого стола предпринимателей с депутатами от "Европейской Солидарности" народный депутат Нина Южанина, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.

"Если бы мы отправили закон на повторное второе чтение, то можно было бы обеспечить постепенное внедрение РРО и обеспечить качественный тест программного обеспечения и возможность его использования в местах осуществления предпринимательской деятельности", - отметила она.

Парламентарий отметила высокие риски того, что предприниматели не справятся с финансовым и фискальным давлением, которое будет после внедрения закона. А также отметила, что возможность получить компенсацию стоимости товара за неверный чек или его отсутствие может привести к заведомо ложных сообщений о таких фактах с целью наживы. "Мы единственная страна в мире, где развивается" стукачество "за невыдачу чеков или их несоответствия. Человек, который будет сообщать о нарушениях будет получать 100-150% стоимости покупки. Это приведет к хаосу".

Председатель Черкасской городского профсоюза предпринимателей и работников торговли, общественного питания и услуг Леонид Запорожец отметил, что на сегодня власть не проявляет реакции на требования митингующих и не обращает внимание на то, что около 50% предпринимателей или пойдут "в тень" или вообще прекратят предпринимательскую деятельность. "Предприниматели надеялись, что власть пойдет им навстречу, но это не так. К митингующим никто не выходит", - сказал он.

Председатель правления ОО "Самозащита предпринимателей" Виктор Бобрвиовинский обратил внимание на то, что обязательное внедрение РРО приведет к тому, что предприятие, которое производит и обслуживает кассовые аппараты получит значительную прибыль и оно, как монополист вероятно заинтересовано во внедрении данного закона.

"Этот закон направлен на обогащение кого-то. Вместо кассовых аппаратов можно разработать бесплатное программное обеспечение и тогда можно говорить об обязательности кассовых аппаратов ", - отметил Виктор Бобровинский.ъ\

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко отметил, что власть сегодня давит на тех, кому нужна защита и поддержка, ведь именно малый бизнес не только обеспечивает себя и свои семьи, но и создает рабочие места для других граждан государства.

"Придется объяснять власти, что является широкое не удовольствие, что люди выступили в защиту своих интересов и таким образом они выражают свое несогласие", - подчеркнул он.

Представитель ОО "ДІЯ" Горный Александр отметил, что на сегодня в стране война и предприниматели, которые стали опорой для армии в тяжелые времена будут так же активно отстаивать свои права.

"Если президент подпишет этот закон, то мы подчеркиваем, что у нас есть большой опыт борьбы с властью. Если нас не поймут и не услышат, то у нас есть такой механизм как гражданское сопротивление. Но для нас загадка зачем в стране, где 6 лет война, устраивать раздор и провоцировать конфликты", - сказал он.

Представитель ОО "Городской союз предпринимателей "Ника" Павел Бовкун обратил внимание на то, что при условии внедрения нормы закона о кэш-бек за сообщение о "непробитом" чеке или неверную сумму в чеке некоторые люди могут использовать это, как своеобразный бизнес.

"В таких условиях можно просто заниматься своеобразным бизнесом и ходить жаловаться в налоговую, вместо того, чтобы честно работать. Я призываю президента прислушаться к предпринимателям и предоставить им возможность работать", - отметил предприниматель.

Политолог Сергей Таран акцентировал то, что в демократической стране очень важно обеспечивать возможность защиты гражданами своих прав. В случае с малым и средним бизнесом они не просто работают для получения прибыли, но и для защиты демократических принципов и ценностей. Также он призвал предпринимателей сотрудничать с народными депутатами, как от оппозиции, так и от власти.

Вместо обязательного внедрения кассовых аппаратов можно было разработать программное обеспечение, - предприниматели 01
Вместо обязательного внедрения кассовых аппаратов можно было разработать программное обеспечение, - предприниматели 02
Вместо обязательного внедрения кассовых аппаратов можно было разработать программное обеспечение, - предприниматели 03

Вместо обязательного внедрения кассовых аппаратов можно было разработать программное обеспечение, - предприниматели 04

Источник: https://censor.net.ua/n3154056
 
   
 Топ комментарии
 
В ПЕСе, бывшем бепепе, за 5 лет вместо кассовых аппаратов, программного обеспечения и увеличения ренты для Ахметова разработали другие, очень "полезные" рехформы - например повышение коммуналки в разы, причем абсолютно для всех.
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А у Зели за прошедшие 5 месяцев значит уже успели и снизить коммуналку и повысить зарплату то-же в разы? Я что-то пропустил?
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У нас не привыкли налогов платить... инициатива тут правильная, но нужно сначала закрыть все дыры коими пользуются олигархи скрывая прибыль в офшорах, а потом уже за упрощенцов браться...
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ФОПы, что ты вы мало платите мне налогов

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теперь -gordonua.com/news/money/zrada-otmenyaetsya-socseti-obsuzhdayut-pobedu-apellyacii-privatbanka-v-londonskom-sude-u-kolomoyskogo-i-b
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У Бени очень мнгого раздроблено на ФОПов. Те-же Буковель и вся сеть АЗС.
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обрали собі "матроса железняка" а зараз бідкаються)
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***** - если южанина с кемто договаривается - я бы на их месте свалил быстро от нее - верить этой тетке -- себя не уважать
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Як було Касові апарати: плати за обслугу 30 баксів, тримай бугалтера, рахунок в банку - плати за обслугу банку, провтикав десь запис в касовій книзі - штрафи драконівські, зняти готівку з банку - тільки на з/п... Спростіть законодавство на загальній системі, перевірте супермаркети і великі мережі ресторанів і т.д. на предмет ФоПів, бо навіть якщо введете РРО, то ті з ким хочете боротися - зїдуть, а дістанеться дрібним, а в них і так субсидій немає...
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В Беларуси было точно также-и все предпринематели кричали,что разоряться ,чтт придется закрывать бизнес-однако,никто не закрылся.Если эти господа обьяснят мне,почему врач,учитель и прочий госслужащий платит налоги,то почему они должны не платить??
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и это же так очевидно...но "СН" простых путей не ищут...
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НнА че так развоновались??? Придется платить налоги??
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знаете-было бы не так обидно...НО те кто ворует тысячи и милионы гривен-ни черта в казну не платят...и им это сходит с рук...!!!то чего малые предприниматели должны только своим горбом тащить бюджет страны...?!
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никакого программного обеспечения - только возврат к счетам и подсчетам в столбик, кассовые аппараты -це 19 век
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судя по истории с "Приватбанком" есть идея-может предпринимателям Украины подать коллективный иск в Британский Суд...? там вопрос решат быстро и без "интересных" моментов... Замість обов'язкового впровадження касових апаратів можна було розробити програмне забезпечення, - підприємці - Цензор.НЕТ 3608
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Если ты честный, почему боишься кассового аппарата?
Порохоботы, где ваши доводы?
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По всей Европе стоят кассовые аппараты. А Украина хочет в Европу, что мы такие беспомощные
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