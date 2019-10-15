 Яневский подал в суд из-за скандала Мендель с журналистами. ДОКУМЕНТ

Об этом Яневский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Начал неделю с доброго дела - подал иск в суд на бездействие следователя по кейсу "девочка" Мендель vs журналисты. Никакая она не "девочка", а должностное лицо. Но об этом позже. Сегодня о том, что этого кейса могло бы и не быть, если бы а) "девочка" не распускала руки б) ее шеф снял трубку и извинился бы перед журналистами, ведь "короны" на голове, по его словам, он не имеет. К слову, я тоже. Ну, вы понимаете ...." - написал Яневский.

О том, что он подал на Мендель заявление в полицию, стало известно 7 октября. С тех пор, как указано в заявлении в суд, Яневского не уведомили о начале досудебного расследования.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

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Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.





