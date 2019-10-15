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 Общество
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 Яневский подал в суд из-за скандала Мендель с журналистами. ДОКУМЕНТ

Журналист Даниил Яневский подал в суд жалобу на следователя, который отказывается рассматривать его заявление о противодействии журналистской деятельности со стороны пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель.

Об этом Яневский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Начал неделю с доброго дела - подал иск в суд на бездействие следователя по кейсу "девочка" Мендель vs журналисты. Никакая она не "девочка", а должностное лицо. Но об этом позже. Сегодня о том, что этого кейса могло бы и не быть, если бы а) "девочка" не распускала руки б) ее шеф снял трубку и извинился бы перед журналистами, ведь "короны" на голове, по его словам, он не имеет. К слову, я тоже. Ну, вы понимаете ...." - написал Яневский.

О том, что он подал на Мендель заявление в полицию, стало известно 7 октября. С тех пор, как указано в заявлении в суд, Яневского не уведомили о начале досудебного расследования.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Также на Цензор.НЕТ: "Девочки нет, ничего страшного с вами не будет", - Зеленский снова пошутил о Мендель. ВИДЕО

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Яневский подал в суд из-за скандала Мендель с журналистами 01
Яневский подал в суд из-за скандала Мендель с журналистами 02
Яневский подал в суд из-за скандала Мендель с журналистами 03

Источник: https://censor.net.ua/n3154055
 
   
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Ну и что. Ну возбудят дело, на этом все и закончится...
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если бы все так рассуждали - то мир состоял бы из терпил.

Ты не из Рашки часом?
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Янєвський, ти допомагав мочити Пороха
от тепер дивись - не обляпайся
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К тому, что Яневский таперича класовый враг прахоботов. И это навсегда. Он же на святое замахнулся, на самого батька нации...
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это он тебе сказал? ты его , человека с совестью, не ставь с собой в ровню. он за справедливость всегда боролся а не за порохоботов или зебилов)))
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Не хотят мусора расследовать кошерную девочку.. Яневский подал в суд из-за скандала Мендель с журналистами - Цензор.НЕТ 1209
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Журналисты рецидивисты и менторы лукавые
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Дура она, в натуре. Дура - конченая!
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она не дура. Она просто шавка которая работает на хозяина, а не на народ, вот и все.
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Каждые два дня эту новость подавать будут?
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та да, вот если бы ЗЕсцаря хвалили то ты б тут аж усерался от радости...А тут смотри как недовольно носом воротит..
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у него шаблоны в бошке рвутся))) не мешай ему сходить с ума
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Беспредел от ЗЕбанды набирает обороты..
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Спасибо. Наконец нашелся журналист, который уважает себя и коллег и готов за это уважение бороться.
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А впереди мы поставим женщин и детей.... Ничего не напоминает?
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ЗЕбобики начали активно преващать Украину в Малоросию..шоб всё па руцьки было - и насилие, и диктатура и чиновнический бепредел, и воры в законе с Бабломойским на людях спокойно ходят, и Бабломойский у них друг, и Портнов свой.. Один только Петя у них враг, бо мешает ЗЕсепарам русский мир устанавливать.
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Команда зеленского стравливает и разваливает Украину.
Это что ,наказание тем кто вздумал майданить? Натравить тех кому урежут на тех кто против капитуляции?То есть руками своего лохтората наказать непокорных? Сволочи!
Пристайко пригрозив українцям урізанням зарплат і пенсій через "формулу Штайнмаєра"
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"Таким чином, відповідальна службова особа Державного бюро розслідувань (ДБР) не внесла відомості про вчинення кримінального правлпорушення....."

Знову Труба відзначився.
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На такие новости порохоботы слетаются, как мухи на дерьмо
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