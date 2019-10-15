 Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко

Об этом в эфире программы "Нині вже" на hromadske сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, после этой встречи МИД сразу пригласило посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.
"И сегодня мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые "депутаты" попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", - сказала Зеленко.
Она отметила, что Украина выразила обеспокоенность из-за того, что турецкая сторона не приняла действий, чтобы не допустить участия этих "депутатов" в форуме. В то же время посол уточнил, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.
Зеленко также подчеркнула, что этот случай еще раз продемонстрировал, что надо быть очень осторожными с сообщениями российских СМИ, которые по этой тебе рассказали о якобы отдельной встречу "депутатов" с Эрдоганом.
"На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов", - пояснила пресс-секретарь МИД.
По мнению Зеленко, эта ситуация - "очередная провокационная попытка вбить клин между Украиной и Турцией".
Она добавила, что и посол Турции, и МИД этой страны заверил украинскую сторону, что Турция неизменно продолжает поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и поддержанию суверенитета, также неизменной позиция Турции остается в защите крымскотатарского сообщества и непризнании попытки оккупации Крыма.
Напомним, 13 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы России, избранными на незаконно проведенных в оккупированном Крыму выборах, и вызвало посла для объяснений.
Российские депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
В составе российской делегации два представителя оккупированного Крыма - Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Последняя распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с президентом Турции Эрдоганом и заявила о "теплом приеме".
Отметим, что Турция, как и подавляющее большинство стран мира, неоднократно заявляла о непризнании оккупации Крыма.
вівторок, 15 жовтень 2019, 19:52
Як відомо на історичному засіданні РНБО у лютому 2014 року лише в.о. президента та Верховний Головнокомандувач ЗСУ Турчинов висловився за збройний спротив російській агресії, Тимошенко була категорично проти, інші підтримали її позицію, або утримались»
Теперь Эрдоган будет проверять каждый шаг Путина, что не попасть на подставу...
Ну а Путин в очередной раз подтвердил статус "Кидала"...
Но вместе с ним и Россия этот статус подтвердила...
А чему Вы радуетесь, мне непонятно...
6 ч. ·
- Заявив о «...важности коммуникации», Зе-команда немедленно взялась ее реализовывать.
Методом перехода к прямому шантажу собственного народа.
Мининдел Пристайко заявил, что ежели не договоримся в Нормандском формате, придётся «...на треть (!) срезать» социальные расходы, пенсии, зарплаты и тратить все это на армию.
У меня нет сомнений, что это - их ответ на вчерашний марш ветеранов, попытка мобилизации своих сторонников методом давления на их пульсирующую экономическую жилку; я так понимаю, что к иным чувством своих сторонников зелёные уже не обращаются.
Поскольку «...подавляющее большинство, поддержавшее Зеленского» никак не сподобиться выйти не то что на марш, хотя бы на струйку его поддержки, креативной команде приходиться общаться с ним через угрозы и телевизор.
Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий и неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета.
Мелкие, отвратные гаденыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалёких сторонников.
Альтернативою "формулі Штайнмаєра" може бути повна мобілізація, - Пристайко
Контрозвідка СБУ може тобою зайнятись.
Тебе ж завтра на работу!
Или ты пенсионэр х...ров?
Ни больше, ни меньше...
Именно этому человеку вы доверили быть главным воинским начальником Украины на втором, более подлом и агрессивном, чем первый, этапе российской агрессии (2019-21) во времена, когда международная обстановка сложилась не в нашу пользу.
--
Знаете, в чем опасность военной формы?..
Будучи надетой, она проявляет сущность человека. Не спрячешь.
С нею нельзя заигрывать.
Слышали выражение: «как на корове седло»?
Теперь перечитайте второе предложение.
Алексей Арестович
Точь в точь, как Тарасык Березовец
В одном месте собралось сразу 4 двойника моральных уродов.
Ага!
Вот чем ты страдаешь, старый извращенец
Эрдоган,случайно пожал.
Это тебя случайно родили
Вчера Поклонская лобзалась с Эрдоганом, сегодня пропагандон московии бегает свободно по Киеву. Формулы какие то подписываете в угоду кремлевским бандитам.
Что дальше, зебилы?