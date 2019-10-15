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 Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган случайно пожал руки "депутатам" Госдумы РФ из оккупированного Крыма, потому что Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на hromadske сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, после этой встречи МИД сразу пригласило посла Турции Ягмур Ахмета Гульдера.

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"И сегодня мы имели очень откровенный разговор о том, что это было за мероприятие и каким образом случилось так, что эти пресловутые "депутаты" попали в список участников этого форума. Посол четко отметил, что речь идет о случайном характере, это не целенаправленная акция", - сказала Зеленко.

Она отметила, что Украина выразила обеспокоенность из-за того, что турецкая сторона не приняла действий, чтобы не допустить участия этих "депутатов" в форуме. В то же время посол уточнил, что МИД Турции не привлекалось к согласованию списков участников форума.

Зеленко также подчеркнула, что этот случай еще раз продемонстрировал, что надо быть очень осторожными с сообщениями российских СМИ, которые по этой тебе рассказали о якобы отдельной встречу "депутатов" с Эрдоганом.

"На самом деле речь идет о протокольном мероприятии, как определяет протокол, глава государства поздравил всех участников форума и в церемонии рукопожатия приняли участие и эти двое "депутатов", - пояснила пресс-секретарь МИД.

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По мнению Зеленко, эта ситуация - "очередная провокационная попытка вбить клин между Украиной и Турцией".

Она добавила, что и посол Турции, и МИД этой страны заверил украинскую сторону, что Турция неизменно продолжает поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и поддержанию суверенитета, также неизменной позиция Турции остается в защите крымскотатарского сообщества и непризнании попытки оккупации Крыма.

Напомним, 13 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Турции в связи со встречей президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы России, избранными на незаконно проведенных в оккупированном Крыму выборах, и вызвало посла для объяснений.

Российские депутаты во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным приехали в Стамбул 12 октября для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

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В составе российской делегации два представителя оккупированного Крыма - Руслан Бельбек и Наталья Поклонская. Последняя распространила в соцсетях фотографию своего рукопожатия с президентом Турции Эрдоганом и заявила о "теплом приеме".

Отметим, что Турция, как и подавляющее большинство стран мира, неоднократно заявляла о непризнании оккупации Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3154054
 
 
 Топ комментарии
 
Алексей Арестович
6 ч. ·

- Заявив о «...важности коммуникации», Зе-команда немедленно взялась ее реализовывать.
Методом перехода к прямому шантажу собственного народа.
Мининдел Пристайко заявил, что ежели не договоримся в Нормандском формате, придётся «...на треть (!) срезать» социальные расходы, пенсии, зарплаты и тратить все это на армию.

У меня нет сомнений, что это - их ответ на вчерашний марш ветеранов, попытка мобилизации своих сторонников методом давления на их пульсирующую экономическую жилку; я так понимаю, что к иным чувством своих сторонников зелёные уже не обращаются.
Поскольку «...подавляющее большинство, поддержавшее Зеленского» никак не сподобиться выйти не то что на марш, хотя бы на струйку его поддержки, креативной команде приходиться общаться с ним через угрозы и телевизор.
Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий и неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета.
Мелкие, отвратные гаденыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалёких сторонников.
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«Якщо б не дурні, зрадники, капітулянти: Україна 2014 року могла відстояти північну частину Криму. Військових зупинили з Києва, - екс-голова Генштабу Муженко розкрив шокуючу таємницю
вівторок, 15 жовтень 2019, 19:52

Twitter

Як відомо на історичному засіданні РНБО у лютому 2014 року лише в.о. президента та Верховний Головнокомандувач ЗСУ Турчинов висловився за збройний спротив російській агресії, Тимошенко була категорично проти, інші підтримали її позицію, або утримались»
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Правильно...
Теперь Эрдоган будет проверять каждый шаг Путина, что не попасть на подставу...
Ну а Путин в очередной раз подтвердил статус "Кидала"...
Но вместе с ним и Россия этот статус подтвердила...
А чему Вы радуетесь, мне непонятно...
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Алексей Арестович
6 ч. ·

- Заявив о «...важности коммуникации», Зе-команда немедленно взялась ее реализовывать.
Методом перехода к прямому шантажу собственного народа.
Мининдел Пристайко заявил, что ежели не договоримся в Нормандском формате, придётся «...на треть (!) срезать» социальные расходы, пенсии, зарплаты и тратить все это на армию.

У меня нет сомнений, что это - их ответ на вчерашний марш ветеранов, попытка мобилизации своих сторонников методом давления на их пульсирующую экономическую жилку; я так понимаю, что к иным чувством своих сторонников зелёные уже не обращаются.
Поскольку «...подавляющее большинство, поддержавшее Зеленского» никак не сподобиться выйти не то что на марш, хотя бы на струйку его поддержки, креативной команде приходиться общаться с ним через угрозы и телевизор.
Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий и неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета.
Мелкие, отвратные гаденыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалёких сторонников.
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а это ЗЕбилам удар под дых, то чего онги самое больше боятся=))

Альтернативою "формулі Штайнмаєра" може бути повна мобілізація, - Пристайко
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Все правильно. Или никто не гибнет или вся нация живет войной.
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Через наркомана Зеленського за добу знову загинули два українських воїна!
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Загибла сьогодні з 101 бригади охорони Генштабу ЗСУ. Вчора ми мали цілу делегацію в зоні ООС на чолі з УЗеленським. Незнаю навіть, якісь ось такі думки йдуть в голову...

Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2532
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Спи спокійно, сестричко. Герої не вмирають!
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Президент в Україні один, до нових виборів. Для тебе щось не так???
Контрозвідка СБУ може тобою зайнятись.
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Московит з мізками як у равлика і яндекс перекладачем - прокинься. За тобою вже виїхав Омон. Ердоган випадково потиснув руки кримським "депутатам" Поклонській і Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 3985
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Царство ей небесное, земля ей пухом, а тварям, кто убил СМЕРТЬ!!!
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Ярослава, донька загиблого у 2014 році бійця «Айдару»....
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сьогодні кажуть після погоджувальної зустрічи у Мінську де нічого не було досягнуто кацапи посилили обстріли тим самим показуючи не погоджуютесь відводити навіть під постріли ми будем обстрілювати вас щоб скоріше думав Зе- кацапи шантажують-цікаво чи напише щось Зе пуйлу про двох вбитих ?
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а ну расскажи про действия зеленского и ее гибель, и приведи причинно - следственную связь. просто интересен ход твоих мыслей
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Що? Не розумію російської мови. Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
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а свой никнейм - написанный по русски, ты как то нашкарябать смог? ахахахахахахаха)))))))
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каже, що ЗЕлена Шмаркля мітає ікру у пельку зедибілів . Незабаром на екранах .... Бггг

Ердоган випадково потиснув руки кримським "депутатам" Поклонській і Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 4983
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а британский флажок у тебя - из большой любви к родине?)))
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московіт я вибачаюсь, вказуйте таки повне ім'я наркомана - валадимир ігарьвалерьич узеленского
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Три , а не два. Двое от снайпера, один тяжело раненный и эта девушка. Кровавое перемирие в одностороннем порядке по версии кремлёвского предателя ЗЕкловуна.
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Приятно осознавать, что меня еще можно чем-то удивить. Есть еще заявления, которых я не слышал.
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При тебе, имитатор игры х..м на рояле и офшорной крысе, ни чего случайного нет. ВСЁ ЗАКОНОМЕРНО. И йолка то же.
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Харош бухать! Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 7355
Тебе ж завтра на работу!
Или ты пенсионэр х...ров?
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15-шка в Харькове тебя ждёт, ну или Стрелечье.
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Русские уже собрались вместе с Турцией воевать против США.
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В Турцію нема чого їхати в цьому році кацапів там багато...ФСЕ...тільки Шарм і Єгіпет!!!
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Эрдоган - это ***** турецкого разлива!
Ни больше, ни меньше...
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был эрдоган стал эргандон.Как он ***** жопу лизал за збитый самолет,сучек
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Ну так говорить не стоит. Эрдоган хоть и г-дон, но очень хитрый. Еще не известно кто кого на выходе поимеет. В новостях толкует, что саудиты вместе с курдами Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 489 нанесли поражение турецкой армии
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наступление на курдов в сирии тоже случайно?
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Стоило Зеленке встретится с Эрдоганом и вот уже и няша в Турции А прошло только два месяца
Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2569
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Может Поклонская теперь переключится с гражданина Романова на гражданина Эрдогана?
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Нет-нет, вы не ошиблись.
Именно этому человеку вы доверили быть главным воинским начальником Украины на втором, более подлом и агрессивном, чем первый, этапе российской агрессии (2019-21) во времена, когда международная обстановка сложилась не в нашу пользу.
--
Знаете, в чем опасность военной формы?..
Будучи надетой, она проявляет сущность человека. Не спрячешь.
С нею нельзя заигрывать.
Слышали выражение: «как на корове седло»?
Теперь перечитайте второе предложение.

Алексей Арестович
Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 6408

Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 593

Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 7694
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Да Арестович ещё тот ыксперд!
Точь в точь, как Тарасык Березовец Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 2296
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РЕДЧАЙШИЙ СНИМОК И СЛУЧАЙ!

В одном месте собралось сразу 4 двойника моральных уродов.
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ну пожал руку и ладно. патриоты спать спокойно не будут
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Иди отсюда на свою сру весну гнида винторогая.
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От і схвильований патріот відзначивсь, чи то пак глибоко стурбований.
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А вот и ещё одни винторогий кацап обозначился.
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Да, главное, что бы Кива своей рукой ни кому ни чего не пожал.

Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 5564
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Ердоган випадково потиснув руки кримським "депутатам" Поклонській і Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 1417

Ага!
Вот чем ты страдаешь, старый извращенец Ердоган випадково потиснув руки кримським "депутатам" Поклонській і Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 1417
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Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала.
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Шо за дыбил пишет такие заголовки?
Эрдоган,случайно пожал.
Это тебя случайно родили
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Какая связь этого рукопожатия с тем, что Зе' хреновый, одним только порохоботам понятно Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко - Цензор.НЕТ 9111
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такая же как и связь между абсолютно любой темой в которую ЗЕбилы они же бывшие жюляботы прибегали и визжали о зраде от Порошенко. Вот тебе и связь. У себя спроси, ты ж в курсе.
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Оставте больного в покое. Он не ощущает когнитивного диссонанса. Идиот, знаете ли. Скорее всего от рождения.
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Ну, у этого сифилитика детей с Крупской не было. впрочем оно так зажигало по борделям Германии, что magic SOM возможно и его прапраправнук. Вполне возможно, судя по уровню интеллекта означеного magic SOM.
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То, что зе просырает внешнюю политику
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Тепер треба випадково порозтискати. Щоб випадкова робота дипломатів пройшла недаремно.
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*Кутузов---смотри не пэрэпутай! Цветы бабе---мороженое детям*! Туркеман ********* увидел и поплыл!
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А може там було протокольно тискати руку, а без камер - все решту
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Та по большому счёту там и тронуть не за что. А турки и на запах бабский клюют. Невзирая на обвес!
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тут букин и абраша восхищался созданием совместных предприятий с эрдогашей - получите и распишитесь..промышленный шпионаж это наше все..)) как у китайцев..
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заграє з мокшами....,але їм не українських санкцій треба боятися,американці можуть закрити свій ринок для турків які заробляють там 8 мільярдів доларів на рік.
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В ответ Украине нужно случайно принять а потом пожать руки лидерам курдов и Исламского государства.
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На такому рівні випадковостей не буває. Нажаль, Україна втрачає міжнародний авторитет.
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Туреччина підігрує московитам.А ердоган уявив себе падишахом.
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а в миде там не могли просто промолчать, понятно тот зелёный дришчь, он как сопля на проволке дёргается, но ведь кто то в миде остался с мозгами.
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"Случайность" это частный случай закономерности.
Вчера Поклонская лобзалась с Эрдоганом, сегодня пропагандон московии бегает свободно по Киеву. Формулы какие то подписываете в угоду кремлевским бандитам.
Что дальше, зебилы?
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"случайный" пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, информирует о "случайных " рукопожатиях выгораживая подельников рашистской оккупации украинского Крыма ,
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