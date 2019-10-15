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 Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет

Коллегия судей Святошинского районного суда Киева заочно приговорила к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым по статье "государственная измена".

Решение было принято еще 8 октября, но Главная военная прокуратура сообщила о нем только сейчас, информирует Цензор.НЕТ.

Подсудимая – судья Севастопольского апелляционного суда АР Крым, ее имя не называют.

Установлено, что гражданка Украины, будучи судьей Севастопольского апелляционного суда АРК, умышленно в марте-декабре 2014 года обеспечила становление и укрепление оккупационной власти РФ на территории АР Крым путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории Крыма. Также она содействовала выполнению на оккупированной территории функций представителя оккупационной власти государства-агрессора.

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19 декабря 2014 года указом президента РФ она была назначена судьей "Двадцать первого арбитражного апелляционного суда Республики Крым". Эта судья оказывала помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, в составе незаконно созданного на территории АРК "Севастопольского апелляционного хозяйственного суда" она принимала так называемые судебные решения о признании имущества Министерства обороны Украины, находившегося на территории полуострова, собственностью органов военного управления РФ.

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"По принципиальной позиции прокуроров при поддержании публичного обвинения в суде, коллегия судей Святошинского районного суда Киева в порядке специального судебного производства 8 октября 2019 года признала судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет 01

Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3154050
 
 
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Могут только заочно судить. В Украине сепара отпустил бы, самый гуманный...
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Подсудимая - судья Севастопольского апелляционного суда АР Крым, ее имя не называют. Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет - Цензор.НЕТ 8542
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А тепер, для повноти картини, нехай суддя, після заочної відсидки в СІЗО, подасть на заочну касацію, щоб заочно вийти за заочним законом заочної Савченко!
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не прошло и 5 лет как раше отжала крым, а в киеве только проснулись и засудили ( заочно) судью севастопольского суда Судье, признавшей имущество Минобороны в Крыму собственностью РФ, заочно дали 12 лет - Цензор.НЕТ 1085
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Это выброс в воздух. Ну какой прок от этого приговора?
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такой же как и от кучи чиновников сидящих в киеве, но как им кажется регулирующими политику в крыму. Кретинизм власти..
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Вовчик из Махачкалы говорил Малышу в Фанате - ты его ударил рукой, а он заслужил лишь пощёчины.Так перефразируя эти слова дал 12 лет а он заслужил лиш 12 лет и переезда гусиничным трактором.
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А факты, конкретные факты а не трёп бабушек под подъездом можно?
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Реально, эта дама Джон Доу?!
Почему Цензор сегодня подаёт все новости в кастрированном виде?
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С приговором Дубневичу так же было
"Бывший народный депутат»
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