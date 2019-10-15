 Совет Нацбанка должен получить финансовую и операционную независимость от правления НБУ, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Милованов отметил: "Независимость НБУ значит, что на его решения не могут влиять политики. А кто же тогда контролирует НБУ, или он полностью бесконтролен?

НБУ отчитывается перед политически-технократическим органом, который называется Совет НБУ. Я там работал до назначения министром.

К сожалению, по моему мнению, Совет НБУ не выполняет свой мандат. Например, никому неизвестна позиция Совета НБУ по ситуации с Приватбанком. Также неизвестно, что Совет НБУ думает о курсе или уровне процентной ставки. Так, Совет формально выполняет задачи, возложенные на него законом. Пишет отчеты, оценивает правление. Но Совет никогда не стал настоящим органом которому доверяет общество и к которому прислушиваются политики, эксперты и международные партнеры. Это мое мнение, у вас может быть другое.

Почему так случилось? Почему Совет НБУ не стала органом, который балансирует независимость и подотчетность НБУ? Думаю предыдущий президент и ВР не были в этом заинтересованы.

Что можно сделать сейчас? У меня есть несколько рекомендаций.

1. 22-го октября будут перевыборы председателя Совета НБУ. Нужно выбрать человека, который сможет значительно усилить институциональную способность Совета НБУ и гарантировать подотчетность НБУ Совету и обществу.

2. Совет НБУ должен получить финансовую и операционную независимость от правления. На сегодня, зарплата членов Совета НБУ зависит от зарплаты правления, а зарплата правления от решений членов Совета НБУ. Замкнутый круг, который создает мотивацию идти на конфликт. Более того, в свое время правления НБУ жестко пролоббировали ограничение зарплаты членов Совета НБУ. Это ограничивает возможность Совета НБУ привлекать профессионалов высокого уровня. И наконец, в Совете НБУ должен быть свой отдельный бюджет, достаточный для того, чтобы проводить аналитическую работу независимо от НБУ.

Например, наблюдательный совет НАК Нафтогаз имеет достаточно ресурсов чтобы нанять себе независимую консалтинговую компанию высокого уровня, будет давать независимую оценку действиям правления НАК Нафтогаз. А у Совета НБУ такой возможности нет. Мое предложение было бы предоставить Совету НБУ бюджет, которым он может распоряжаться независимо от правления.

3. Завтра, 16-го октября, профильный комитет Верховной Рады будет выбирать нового члена Совета НБУ, на замену мне. Там у 30-ти кандидатов. Юристы, банкиры, экономисты. По моему мнению нужен независимый макроэкономист, с идеальной репутацией. Почему экономист? Потому этот человек должен видеть общую картину того, как влияет политика НБУ на экономику Украины. И добиваться от НБУ подотчетности от имени и для общества, при этом не нарушая независимость политик НБУ".