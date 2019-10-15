 На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик

Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного заседания ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были сегодня основными темами ТКГ и рабочей группы по безопасности. Разведение сил было назначено на 7 октября на прошлом заседании, на этом возобновить его не удалось. "Тем не менее сегодня они подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим его воплощение в жизнь", - отметил дипломат.
Новый график разведения сил и средств в Петровском и Золотом сегодня обсуждался. "Но не могу сказать, что мы достигли взаимопонимания по конкретной дате", - добавил Мартин Сайдик.
Спецпредставитель с сожалением констатировал, что не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло. "В этой связи еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - сказал посол.
Подводя итоги сегодняшних переговоров, Мартин Сайдик проинформировал, что экономическая подгруппа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), выплаты пенсий.
Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. Кроме того, были затронуты вопросы поиска пропавших без вести.
В центре внимания политической рабочей группы сегодня была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе с учетом процесса децентрализации в Украине. Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО.
Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября.
зелених - на...уй!
(вчора на марші чув )
Дайош , свинарчуківську 🐷 владу , в зад !
Ви, придурки кончені - це ***** так хоче миру?
Губу закатайте.
ЗАЯВИ ПРИСТАЙКА ЩОДО "ФОРМУЛИ ШТАЙНМАЄРА" Є НИЗЬКОСОРТНИМ ШАНТАЖЕМ НА СПОЖИВЧОМУ РІВНІ - МИХАЙЛО ЗАБРОДСЬКИЙ
Дилема:Не знаю,как объяснить жене,что она теперь жена фермера. То,что она жена укпрфашиста,она знает
вот никогда не было и опять!
все резко стали козоводами
ну...чтоб на месте посмотреть что, где, когда... и мониторить сам процесс и итоги разведения, а главное - пользу от этого развода именно Украине...
В ОБСЕ случайных людей не бывает. Там надежные люди, что сдали Масхадова и Чечню, сдали Грузию, ну и нас сдадут.
Нас вводять в оману зарази капітуляції!
Они нам снаряды и пули а мы им воду, пенсии и связь? А больше вам ничего не нужно для комфортной войны? Ето же сверхнаглости, цинизма и здорового смысла. Почему Сайдик хотелки ***** выдает за свои? Сколько можно терпеть етого переговорщика который явно кремлевский агент. Почему только условия кремля мы должны выполнять, где хоть одно украинское условие? Наши только обязанности? Зачем нам вообще ети переговоры, во время которых мы получаем исключительно повышенное количество жертв и АБСОЛЮТНО ничего положительного для Украины?