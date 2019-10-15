EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  679  25
Материалы по теме:
Все про:Минск (1283) Сайдик (185) Трехсторонняя контактная группа (156)

 На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик

Стороны конфликта подтверждают приверженность разведению сил в Золотом и Петровском.

Об этом сегодня заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик по итогам очередного заседания ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Ситуация с безопасностью в зоне конфликта и вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были сегодня основными темами ТКГ и рабочей группы по безопасности. Разведение сил было назначено на 7 октября на прошлом заседании, на этом возобновить его не удалось. "Тем не менее сегодня они подтвердили приверженность выполнению этого решения. Надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим его воплощение в жизнь", - отметил дипломат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое бойцов погибли, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Новый график разведения сил и средств в Петровском и Золотом сегодня обсуждался. "Но не могу сказать, что мы достигли взаимопонимания по конкретной дате", - добавил Мартин Сайдик.

Спецпредставитель с сожалением констатировал, что не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений резко возросло. "В этой связи еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", - сказал посол.

Подводя итоги сегодняшних переговоров, Мартин Сайдик проинформировал, что экономическая подгруппа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), выплаты пенсий.

Гуманитарная рабочая группа ТКГ продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми в связи с конфликтом. Кроме того, были затронуты вопросы поиска пропавших без вести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выполнение блока Минских соглашений по безопасности - ключевое для возвращения мира на Донбасс, - украинская сторона ТКГ

В центре внимания политической рабочей группы сегодня была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе с учетом процесса децентрализации в Украине. Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 29 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3154048
 
 
 Топ комментарии
 
Вова поки не пізно складай повноваження вибачся перед народом і іди з Богом поки не пізно !!!!!
 показать весь комментарий
 
Сайдик.... Учился в МГУ, был генеральным директором совместного предприятия во, внезапно, Якутске.
В ОБСЕ случайных людей не бывает. Там надежные люди, что сдали Масхадова и Чечню, сдали Грузию, ну и нас сдадут.
 показать весь комментарий
 
блаженний той хто вірить кацаповіНа заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 4821
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вова поки не пізно складай повноваження вибачся перед народом і іди з Богом поки не пізно !!!!!
 показать весь комментарий
 
 
банду - геть,
зелених - на...уй!
(вчора на марші чув )
 показать весь комментарий
 
У дристайка , та його спільників , печалька !😈
Дайош , свинарчуківську 🐷 владу , в зад !
 показать весь комментарий
 
 
Петя не гарячкуй до виборів про тебе забудуть.
 показать весь комментарий
 
Підараха обстріляла ООС 21 раз за добу, найбільше в зоні розведення військ.
Ви, придурки кончені - це ***** так хоче миру?
Губу закатайте.
 показать весь комментарий
 
 
блаженний той хто вірить кацаповіНа заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 4821
 показать весь комментарий
 
 
Alexander Fesenko‏ @sashkof2 5 ч.5 часов назад

На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 4717ЗАЯВИ ПРИСТАЙКА ЩОДО "ФОРМУЛИ ШТАЙНМАЄРА" Є НИЗЬКОСОРТНИМ ШАНТАЖЕМ НА СПОЖИВЧОМУ РІВНІ - МИХАЙЛО ЗАБРОДСЬКИЙ
 показать весь комментарий
 
 
может начнем договариваться с Дебальцево???
 показать весь комментарий
 
 
Дмитрий‏ @dmitriypaut 10 ч.10 часов назад



Дилема:Не знаю,как объяснить жене,что она теперь жена фермера. То,что она жена укпрфашиста,она знает На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 4775
 показать весь комментарий
 
 
На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 5384
вот никогда не было и опять!

все резко стали козоводами На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о дате разведения сил в Золотом и Петровском, - Сайдик - Цензор.НЕТ 5384
 показать весь комментарий
 
 
"продолжили дискуссию" ...вы, бараны. не дискуссировать должны, с кацапобыдлогопотой, а четко ставить условия по обмену.
 показать весь комментарий
 
 
предлагаю - комиссии по разведении сил и Сайдику, обязательно.... проводить свои заседания в Золотом или Петровском... на постоянной основе
ну...чтоб на месте посмотреть что, где, когда... и мониторить сам процесс и итоги разведения, а главное - пользу от этого развода именно Украине...
 показать весь комментарий
 
 
Сайдик.... Учился в МГУ, был генеральным директором совместного предприятия во, внезапно, Якутске.
В ОБСЕ случайных людей не бывает. Там надежные люди, что сдали Масхадова и Чечню, сдали Грузию, ну и нас сдадут.
 показать весь комментарий
 
 
Изучал право в Венском университете (1967-1971), международное право в Московском университете (1972-1973) и международные отношения в Университете Джонса Хопкинса (1973-1974). Так что в США он тоже учился.
 показать весь комментарий
 
короче зебеня продолжает гнуть сво линию, как всегда плевал на мнение народа и на конституцию.Какое вообще разведение сил? Чтобы кацапы не претендовали на Украину ,страну надо перенести или на другой континент,или укреплять армию и искать союзников,привлекать бизнес в Украину,если в Европе решают кто прав относительно бабла,так пусть они будут заинтересованы в Украине.А вот эти танцы и сдача территорий " два шага на лево ,два шага направо ,шаг вперед и два назад" - оплачены жизнями украинцев,и бессмыслены.
 показать весь комментарий
 
 
Я думаю почему у нас сегодня столько убитых и сильные обстрелы. Оказывается опять в минске переговоры. Может уже хватит убивать наших парней своими переговорами? За время минских переговоров у нас убитых больше чем за время активных боев, Еслы бы воевали а не переговаривались то ета война еще закончилась бы несколько лет назад, так как ***** понял бы что вести ее бесполезно и уступок он не добьется.
 показать весь комментарий
 
 
В мінських домовленостях ніяких розведень військ нема!!!
Нас вводять в оману зарази капітуляції!
 показать весь комментарий
 
 
Як дристайки не бажають впіхнуть , формулу штанген маєра ! А не ******** не впихаїться ! Й крокодил не ловиться ! Біда за бідою ! Думали вибрали коня , а він з звіздою 😆
 показать весь комментарий
 
 
интересно глянуть бюджет сиего мероприятия,и сколько на это уходит наших украинских денег
 показать весь комментарий
 
 
Мартин Сайдик проинформировал, что экономическая подгруппа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), выплаты пенсий.

Они нам снаряды и пули а мы им воду, пенсии и связь? А больше вам ничего не нужно для комфортной войны? Ето же сверхнаглости, цинизма и здорового смысла. Почему Сайдик хотелки ***** выдает за свои? Сколько можно терпеть етого переговорщика который явно кремлевский агент. Почему только условия кремля мы должны выполнять, где хоть одно украинское условие? Наши только обязанности? Зачем нам вообще ети переговоры, во время которых мы получаем исключительно повышенное количество жертв и АБСОЛЮТНО ничего положительного для Украины?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх