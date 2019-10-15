 Пропагандисту Корчевникову не запрещали въезд в Украину, - Госпогранслужба

Об этом "Укринформу" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.
"В отношении Бориса Корчевникова не было запрета на въезд в Украину", - сказал он.
Демченко отметил, что Госпогранслужба не владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева. ФОТО
Ранее во вторник, 15 октября стало известно, что ведущий пропагандистского телеканала "Россия-1" Борис Корчевников приехал в Киев на Международный православный кинофестиваль "Покров". Корчевников внесен в базу "Миротворца" как "пропагандист" и "пособник террористов". СМИ сообщают, что ранее ему был официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.
Вони, хоч самі розуміють, що кажуть ????
А чому ж при «злодії, мародьорє мальдівсько-офшорно-ліпецьком» Порошенко, не зрізали??
https://www.048.ua/news/538966/rossianam-rasskazali-cto-v-odesse-edat-ludej-video
«Россиянам рассказали, что в Одессе едят людей (ВИДЕО)
14:20, 21 мая 2014 г.
https://youtu.be/6-IyTjOEeY4
Гордись теперь этим!
Результаты опроса, проведенного аналитической компанией "Левада Центр" и Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют о том, что 56% граждан России "хорошо относятся" к соседней Украине.
Об этом пишет во вторник, 15 октября, новостной портал РБК.
При этом с февраля по сентябрь 2019 года доля россиян, которые положительно относятся к Украине, возросла в полтора раза до рекордного уровня с апреля 2014 года: 47% россиян заявили, что относятся к соседней стране хорошо, 9% - очень хорошо.
Более половины россиян (54%) уверены, что России и Украине следует быть дружественными независимыми государствами, обходящимися без виз и таможен.
Любопытно, что такого же мнения придерживаются почти столько же украинцев (49%). Социолог "Левада-центра" Карина Пипия предположила, что это связано с надеждами россиян на нового президента Украины Владимира Зеленского и его политику, направленную на улучшение отношений с Россией - а также обмен заключенными.
Количество украинцев, которые хорошо относятся к России, немного снизилось: с 57% в феврале текущего года до 54% в сентябре. Однако социологи считают, что эти изменения находятся в рамках статистической погрешности и не свидетельствуют о реальном ухудшении отношения.
В "Левада Центре" отмечают формирование украинского тренда на улучшение отношения к России. Эта тенденция возникла в 2015 году и с тех пор неуклонно усиливается.
А топишь за Петю
А де-факто ты родился и вырос на роисси и оттуда во взрослом возрасте свалил в Штаты
Ни одного так и не дал
А так конечно ты не за Порошенко 😁
Q.E.D.
земля крови, уныния и православия разве что
Ведь раньше данные Миротворца что-то значили ( многое значили)
А теперь все изменилось
Я так и говорю - не прошло и полгода(
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Я так понимаю, правая рука не знает, что делает левая........Приехали..........😡
Ну і Зєєєля!
В свою очередь, в СБУ в комментарии также сказали о вероятном отсутствии запрета на въезд.
"Если вы говорите, что он уже заехал, то, наверное, у него не было запрета. Их тысячи, их сотни, я думаю, что их больше тысячи, там десятки тысяч. Всех не отследишь. Поэтому мы всегда просим как раз журналистов нам помогать, обращать внимание", - сказала спикер спецслужбы Елена Гитлянская.
И добавила: "Если бы вы нам позвонили до того, как переехал, то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему заранее въезд".
они на неплательщиков алиментов))) обучены... там с базой данных все нормас)))))