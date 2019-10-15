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Все про:Госпогранслужба (3493) запрет (1366) пропаганда (2326) Россия (74051) Демченко (15)

 Пропагандисту Корчевникову не запрещали въезд в Украину, - Госпогранслужба

Для ведущего телеканала "Россия-1" Бориса Корчевников, незаконно посещавшего оккупированный Крым, не было запрета на въезд в Украину.

Об этом "Укринформу" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В отношении Бориса Корчевникова не было запрета на въезд в Украину", - сказал он.

Демченко отметил, что Госпогранслужба не владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева. ФОТО

Ранее во вторник, 15 октября стало известно, что ведущий пропагандистского телеканала "Россия-1" Борис Корчевников приехал в Киев на Международный православный кинофестиваль "Покров". Корчевников внесен в базу "Миротворца" как "пропагандист" и "пособник террористов". СМИ сообщают, что ранее ему был официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3154047
 
 
 Топ комментарии
 
Отлично, раньше эти мрази боялись сунуться в Киев. Ну а теперь... спасибо зебилам.
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Зашибись!!!.. Вы за это проголосовали, Зебилы!!!
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На цензоре полно русни, все топят за Монику.
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В перекладі на українську: «Якщо українці вімовляться від капітуляції, ми зріжемо вам зарплати, пенсії, і медицину»

Вони, хоч самі розуміють, що кажуть ????
А чому ж при «злодії, мародьорє мальдівсько-офшорно-ліпецьком» Порошенко, не зрізали??
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Ще й як зрізали. Падіння курсу гривні більше, ніж в три рази це і було зрізання зарплат, пенсій та соціальних виплат. .
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Отлично, раньше эти мрази боялись сунуться в Киев. Ну а теперь... спасибо зебилам.
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Дещо, про Боріса Корчєвнікова:


https://www.048.ua/news/538966/rossianam-rasskazali-cto-v-odesse-edat-ludej-video

«Россиянам рассказали, что в Одессе едят людей (ВИДЕО)
14:20, 21 мая 2014 г.
https://youtu.be/6-IyTjOEeY4

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Зашибись!!!.. Вы за это проголосовали, Зебилы!!!
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Да, зебил, ты голосовал за то, что никто за прошедшие пять годков так и не запретил этому мудозвону вьезд в Украину.
Гордись теперь этим!
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Знову попередники? То його напевно Порох навмисно запросив за для дискредитації молодої зеленої команди. Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2564 Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2564 Пропагандисту Корчевникову не забороняли в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2564
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Опрос: приход к власти Зеленского резко улучшил отношение россиян к Украине





Результаты опроса, проведенного аналитической компанией "Левада Центр" и Киевским международным институтом социологии, свидетельствуют о том, что 56% граждан России "хорошо относятся" к соседней Украине.
Об этом пишет во вторник, 15 октября, новостной портал РБК.
При этом с февраля по сентябрь 2019 года доля россиян, которые положительно относятся к Украине, возросла в полтора раза до рекордного уровня с апреля 2014 года: 47% россиян заявили, что относятся к соседней стране хорошо, 9% - очень хорошо.
Более половины россиян (54%) уверены, что России и Украине следует быть дружественными независимыми государствами, обходящимися без виз и таможен.
Любопытно, что такого же мнения придерживаются почти столько же украинцев (49%). Социолог "Левада-центра" Карина Пипия предположила, что это связано с надеждами россиян на нового президента Украины Владимира Зеленского и его политику, направленную на улучшение отношений с Россией - а также обмен заключенными.
Количество украинцев, которые хорошо относятся к России, немного снизилось: с 57% в феврале текущего года до 54% в сентябре. Однако социологи считают, что эти изменения находятся в рамках статистической погрешности и не свидетельствуют о реальном ухудшении отношения.
В "Левада Центре" отмечают формирование украинского тренда на улучшение отношения к России. Эта тенденция возникла в 2015 году и с тех пор неуклонно усиливается.
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Теперь россияне будут убивать украинцев с лучшим отношением. Перемога чо.
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На цензоре полно русни, все топят за Монику.
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Ну вот ты русня? Русня сахалинская
А топишь за Петю
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Это ты Альоша расскажешь кому-то ещё
А де-факто ты родился и вырос на роисси и оттуда во взрослом возрасте свалил в Штаты
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С этим не спорю, наташа. Все остальное - твое вранье. И ты сама это прекрасно знаешь,наташа.
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Я уже просила дать тебя ссылку хотя бы на один твой критический комментарий в сторону Порошенко
Ни одного так и не дал

А так конечно ты не за Порошенко 😁
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А я перед брехливыми наташами оправдываться не обязан. Почему бы наташе не найти хоть один мой комент в защиту Пэдры? Пoка еще ни один зебил этого сделать не смог. Но дерьмо из пастей лететь не перестает, бо для зебилов врать - это доблесть, как и для их мышебратух.
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Ни одного комментария с критикой Порошенко за 5,5 лет

Q.E.D.
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а нафиг нам тогда Госпогранслужба - сигареты стрелять у "честных" контрабандистов?
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Позор ,как можно было позволить этой нелюди топтаться по Святой земле Украины ? ПОЗОР !
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какая там в жёппу "святая" земля тут, если пройдешься по истории то?
земля крови, уныния и православия разве что
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Ну да.
Ведь раньше данные Миротворца что-то значили ( многое значили)
А теперь все изменилось
Я так и говорю - не прошло и полгода(
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Так что, Бутусов набрехал? А вдруг Борю уже повесили?
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Скоро будут писать, что его даже с удовольствием приглашали посетить Украину. При Зе все перевернули с ног на голову.
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Ну не владеет Госпогранслужба информацией! Ясно же сказали. Пора бы пограничникам интернет провести, что-ли. Пока ямщик пьяный доедет или голубь пролетит....
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Погранцы в Украине, кроме тех кто воевал на Донбассе, не служат Украине. А кто недавно хвастался биометрией и запретом на въезд россиянам, который оказывается не затронул полностью мужчин призывного возраста
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Демченко отметил, что Госпогранслужба не владеет информацией о лицах, которые могут представлять угрозу нацбезопасности - такие данные поступают из других правоохранительных органов
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Я так понимаю, правая рука не знает, что делает левая........Приехали..........😡
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Следующими свободно разгуливать по Крещатику будет скабеева с поповым
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Шо, Зєля таки позвонив Бакланову і цього фрукта із списку заднім числом таки вилучили7
Ну і Зєєєля!
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///// Пропагандисту Корчевникову не запрещали въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7366 Пропагандисту Корчевникову не запрещали въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9652
В свою очередь, в СБУ в комментарии также сказали о вероятном отсутствии запрета на въезд.
"Если вы говорите, что он уже заехал, то, наверное, у него не было запрета. Их тысячи, их сотни, я думаю, что их больше тысячи, там десятки тысяч. Всех не отследишь. Поэтому мы всегда просим как раз журналистов нам помогать, обращать внимание", - сказала спикер спецслужбы Елена Гитлянская.
И добавила: "Если бы вы нам позвонили до того, как переехал, то, возможно, мы бы рассмотрели его дело и запретили ему заранее въезд".
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И нахрена нам такая СБУ и такая граница?
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а я знаю???
они на неплательщиков алиментов))) обучены... там с базой данных все нормас)))))
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Шо за Международный православно-кгбшный фестиваль в Киеве?
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нехай їдуть на обмін буде кого ставити...
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а сколько уже при власти Зе и его СБУ? почему не приняли меры? отмазка на пороха уже нет уже ваш Баканов и компания это не первая неделя при власти что не успели слепить запрет -при порохе ни одна гнида не появлялась ни портнов не лукаш закон один для всех кто посещал крым -запрет
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