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 По факту хищений на предприятиях оборонного комплекса начато три уголовных производства, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины открыла ряд уголовных производств по фактам хищения бюджетных средств в оборонной сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщается в информации, уголовные производства открыты по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Так, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными чиновниками совместно со служебными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по производству 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств во время производства 82-мм миномета "Верба".

Также начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista" по завышенным ценам.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), сообщили в Генпрокуратуре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3154046
 
   
 Топ комментарии
 
Вы гниды рапортуйте когда будут возвращены украденные средства и виновные понесут наказание, дела они открыли...
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Получат откупные и закроют...
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Якщо раптом ви не отримаєте свої гроші, негайно дзвоніть на гарячу лінію НАБУПо факту хищений на предприятиях оборонного комплекса начато три уголовных производства, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6000
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За последние 5 лет насмотрелись уже на открытые производства которые не привели ни к каким приговорам
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Якщо раптом ви не отримаєте свої гроші, негайно дзвоніть на гарячу лінію НАБУПо факту хищений на предприятиях оборонного комплекса начато три уголовных производства, - ГПУ - Цензор.НЕТ 6000
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Пусть они для начала освободят тысячи патриотов, которых при Пете посадили, а потом уже и деньги раздают.
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Йдiть до оффicу преЗЕдента-може,вiн винесе!))
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Вы гниды рапортуйте когда будут возвращены украденные средства и виновные понесут наказание, дела они открыли...
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не прошло и пол года. к концу срока может закончат расследовать.
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Ви зє! біли не роздіплилися ще, що відбувається?
Всі нові розробки - зупинені, розробники - під слідством.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Навіть тоді, коли кацапам чоботи будете лизати не переставайте радіти і пишатися своїм вибором!
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Виборці @ZelenskyyUa , скажіть, будь ласка, простий хлопець з наріду™ не краде? Не краде! Найвеличніший лідер світу™ не заробляє на війні? Не заробляє! А чому ж немає грошей на школи і лікарні?За фактом розкрадань на підприємствах оборонного комплексу розпочато три кримінальні провадження, - ГПУ - Цензор.НЕТ 811
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Arzach_73%

@Arzach612

Генпрокуратура с ЧЕСТЬЮ подняла выпавшее было из нетрезвых, но крепких коррупционных рук югика луценко Воровское знамя. Подняла и гордо понесла его по стране обирая всех, кто попадается на пути. Рассказывает Макс Бужанский.За фактом розкрадань на підприємствах оборонного комплексу розпочато три кримінальні провадження, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1500
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​В Генпрокуратуре Украины заблокировано расследование против бывшего президента Петра Порошенко. В связи с этим одиозный юрист Андрей Портнов закатил настоящую истерику и угрожает отставкой нынешнему главе ГПУ Руслану Рябошапке.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192043_1571055956

Ребята ваша бренхя по поводу Порошенко не стоит и выеденного яйца.
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