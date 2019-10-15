 По факту хищений на предприятиях оборонного комплекса начато три уголовных производства, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Как сообщается в информации, уголовные производства открыты по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).
Так, 15 октября зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными чиновниками совместно со служебными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по производству 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".
Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств во время производства 82-мм миномета "Верба".
Также начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин "Oncilla" польской компании "Mista" по завышенным ценам.
Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), сообщили в Генпрокуратуре.
За последние 5 лет насмотрелись уже на открытые производства которые не привели ни к каким приговорам
Всі нові розробки - зупинені, розробники - під слідством.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Навіть тоді, коли кацапам чоботи будете лизати не переставайте радіти і пишатися своїм вибором!
Arzach_73%
@Arzach612
Генпрокуратура с ЧЕСТЬЮ подняла выпавшее было из нетрезвых, но крепких коррупционных рук югика луценко Воровское знамя. Подняла и гордо понесла его по стране обирая всех, кто попадается на пути. Рассказывает Макс Бужанский.
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Ребята ваша бренхя по поводу Порошенко не стоит и выеденного яйца.