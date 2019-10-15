 Зеленский подписал закон, разрешающий НАБУ и ГБР осуществлять прослушку

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные содержатся в карточке законопроекта на официальном портале Верховной Рады.
"15.10.2019 возвращен с подписью Президента", - говорится в таблице.
Как известно, Верховная Рада украины 4 октября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных положений уголовно-процессуального законодательства" (№1009).
По словам председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, этот закон отменяет часть "поправок Лозового", которые нарушают права человека и ограничивают возможности органов досудебного расследования осуществлять его должным образом и качественно.
Кроме того, закон определяет продлении сроков досудебного расследования после объявления подозрения.
Большинство положений закона вступают в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".
Президент Владимир Зеленский 29 августа внес законопроект №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию отдельных положений уголовно-процессуального законодательства".
10 сентября Верховная Рада приняла его в первом чтении.
Изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу 15 марта 2018 года.
Этими положениями былb ограничены сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка — 6 месяцев. Кроме того, согласно изменениям в УПК подозреваемый получил право оспорить факт вручения ему уведомления о подозрении - через 2 месяца после вручения подозрения.
Следователей и прокуроров лишили права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.
Также были изменены правила проведения обысков силовиками. В частности, правоохранители в ходатайствах о проведении обысков должны указывать, какие именно предметы они хотят найти. Во время обыска является обязательным присутствие адвоката, а следственные действия следует фиксировать с помощью аудио - и видеоаппаратуры.
19 сентября Рада направила законопроект №1009 на повторное второе чтение. В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство следует закрыть. В исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.
мокша НЕ палісь так відверто.
Каждому за каждый пост
Всем 73%
если скажешь, где и кто это мне выплатит
Коротка новина
Там уже спрятались агенты Зеленского
Украина победила в апелляции в Высоком суде Лондона Коломойского. Адвокаты олигарха пытались доказать, что у Лондонского суда нет права рассматривать дело Приватбанка, а значит надо разморозить активы и отпустить его домой.
Ключевая проблема Игоря Коломойского - все его активы заморожены. Потому что позиция Украины в этом суде - налогоплательщики вынуждены были заплатить 5,5 млрд долларов для спасения банка и теперь олигарх должен расплатиться с ними.
При этом в суде адвокаты олигарха не оспаривали факт вывода денег из банка. Они настаивали, что это не дело лондонского суда. Простой украинский междусобойчик, к чему тут британского правосудие.
Но к счастью, деньги из банка выводились через британские оффшорки, а значит британская система правосудия тут причем. И значит есть шанс на справедливый вердикт.
Лондонский суд выступил на стороне Украины абсолютно по всем пунктам. Суд постановил, что Лондонский Суд обладает юрисдикцией.
мы получим вердикт по британскому праву, которым будет предписано продать замороженные активы бывших собственников банка.
И передать деньги в бюджет Украины. В той или иной форме. Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому.
Единственный путь для Коломойского теперь - получить контроль над Приватбанком и отозвать иск. Под любым предлогом.
нет сомнений, что сейчас, после поражения в Лондоне, он активизирует свои действия в Украине.Ведь потеря всех своих активов стала для него еще ближе. И тут очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков.Если украинская власть будет говорить, что в вопросе Привата все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского.
Коломойский имеет влияние на суды. И власть это знает.Зеленский должен помешать Коломойскому влиять на суд.И когда он не мешает Коломойскому, который использует свое влияние на суд чтобы противостоять украинскому государству, то он уже ПОМОГАЕТ Коломойскому.Если лидер государства не играет на стороне государства - то это игра в поддавки. Потому что никто другой не может помешать олигарху изнасиловать страну. И это видят все. И лицемерно говорить о независимом суде.И сегодня Верховный Суд Лондона подчеркнул, что любые компромиссы с Коломойским - суть предательство. И преступление. И любой, кто помогает теперь Коломойскому - его СООБЩНИК.
*** чекаємо реакції самої зєлєЧМОніки та її каМАНДИ!!!
Да. Государство, но не вы. Вы - не государство, вы злокачественный нарост на теле украинского государства, мутация принципов демократии. Это победа - победа незгибаемых и смелых людей государственного банка "ПриватБанк", на которых вы и ваши подельники натравливаете свою полицию и ГБР, вы те, кто возбуждал против них уголовные дела и требовал выдачи данных об адвокатах их защищавших. вы не государство - вот ОНИ - это Государство. именно они доказали, что украинское государство есть. Ибо государство существует до тех пор, пока существуют его защитники.
Правильно ли я понял, что подозреваемому можно сообщить о преступлении, а потом от полугода до полутора года полиция может устанавливать его причастность к этому преступлению? И этого срока им мало и теперь они ещё дольше могут "устанавливать" причастность?
Як СБУ повідомила ГПУ про НАБУ