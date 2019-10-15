 Выполнение блока Минских соглашений по безопасности - ключевое для возвращения мира на Донбасс, - украинская сторона ТКГ

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам сегодняшней работы ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ.
"Вопреки Минским договоренностям, НЗФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где в соответствии с Рамочным решением ТКГ 2016 года должно состояться разведение сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НЗФ ОРДЛО не отводит от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы. Отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника", - отметила Олифер.
По ее словам, остро стоит вопрос доступа СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы. Патрулям систематически препятствуют НЗФ ОРДЛО, "что является прямым нарушением Минских соглашений".
Гуманитарная подгруппа работает над освобождением удерживаемых лиц.
В подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.
"Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок "Л/ДНР", полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями", - говорится в сообщении.
Ключевое - это желание и возможности *****.
А главный рупор зебилов всё наоборот пишет. Так кто из низ пи*дит?
И наивен тот, кто им верит.......
Дилема:Не знаю,как объяснить жене,что она теперь жена фермера. То,что она жена укпрфашиста,она знает
Украина победила в апелляции в Высоком суде Лондона Коломойского. Адвокаты олигарха пытались доказать, что у Лондонского суда нет права рассматривать дело Приватбанка, а значит надо разморозить активы и отпустить его домой.
Ключевая проблема Игоря Коломойского - все его активы заморожены. Потому что позиция Украины в этом суде - налогоплательщики вынуждены были заплатить 5,5 млрд долларов для спасения банка и теперь олигарх должен расплатиться с ними.
При этом в суде адвокаты олигарха не оспаривали факт вывода денег из банка. Они настаивали, что это не дело лондонского суда. Простой украинский междусобойчик, к чему тут британского правосудие.
Но к счастью, деньги из банка выводились через британские оффшорки, а значит британская система правосудия тут причем. И значит есть шанс на справедливый вердикт.
Лондонский суд выступил на стороне Украины абсолютно по всем пунктам. Суд постановил, что Лондонский Суд обладает юрисдикцией.
мы получим вердикт по британскому праву, которым будет предписано продать замороженные активы бывших собственников банка.
И передать деньги в бюджет Украины. В той или иной форме. Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому.
Единственный путь для Коломойского теперь - получить контроль над Приватбанком и отозвать иск. Под любым предлогом.
нет сомнений, что сейчас, после поражения в Лондоне, он активизирует свои действия в Украине.Ведь потеря всех своих активов стала для него еще ближе. И тут очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков.Если украинская власть будет говорить, что в вопросе Привата все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского.
Коломойский имеет влияние на суды. И власть это знает.Зеленский должен помешать Коломойскому влиять на суд.И когда он не мешает Коломойскому, который использует свое влияние на суд чтобы противостоять украинскому государству, то он уже ПОМОГАЕТ Коломойскому.Если лидер государства не играет на стороне государства - то это игра в поддавки. Потому что никто другой не может помешать олигарху изнасиловать страну. И это видят все. И лицемерно говорить о независимом суде.И сегодня Верховный Суд Лондона подчеркнул, что любые компромиссы с Коломойским - суть ПРЕДАТЕЛЬСТВО. И ПРЕСТУПЛЕНИЕ. И любой, кто помогает теперь Коломойскому - его СООБЩНИК.
**** ЧЕКАЄМО реакції зєлєкаманди разом з зєлєЧМОнікою! щодо рішення суду!!! І нехай тільки спробують за хабарі в печерському продажному чи в Баришевському підгодованому купити потрібне їм рішення!!! НЕ вийде!!! Бо Бог шельму мітить!!!
..
.