 Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АТР.
Россиянин приехал в Украину несколько дней назад на Международный православный кинофестиваль "Покров", и даже получил на этом фестивале награду. Корчевников также увиделся с победителем украинского шоу "Голос" Александром Клименко и прогулялся по центру Киева.
Также россиянин объявил среди своих подписчиков сбор средств на восстановление больницы в Киево-Печерской Лавре.
В то же время Корчевников внесен в базу "Миротворца" как "пропагандист" и "пособник террористов". Ранее ему был официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.
«Єлі жарєних людєй».
А вот шо это за сходка поповская с присутствием русни - вот это вопрос
Марш на историческую
животворящийпри власти творит...или вытворяет...
скоро пореченков с охлобыстиным по Киеву гулять будут и скарабеева с соловьвым бачками сливными греметь
СБУ? бу-бу-бу...или может среагируете как-то?
встречаем тогда уже и Гиркина с Азировым. г*споди, ну вот как это так чтобы всякая шваль открыто тусовалась тут то?
хотя.... Деревьев вроде много еще....(ну, типо послушать шелест листьев там или как...)
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
Где все эти нацжены, семенченки, сааки?
Это показатель, как работает наше СБУ!
Зебилоиды, вы это сделали вместе!
и как это впихивается в мп??? или он по совместительству?
Будешь опять рыдать админу, что это в последний раз.
Сюрреализм и украинский маразм.