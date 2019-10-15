EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  7416  153
Все про:Лавра (227) пропаганда (2326) Россия (74051)

 Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева. ФОТО

Российский телеведущий на телеканале "Россия 1" Борис Корчевников активно делится в своем Instagram-аккаунте фотографиями из Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АТР.

Россиянин приехал в Украину несколько дней назад на Международный православный кинофестиваль "Покров", и даже получил на этом фестивале награду. Корчевников также увиделся с победителем украинского шоу "Голос" Александром Клименко и прогулялся по центру Киева.

Также россиянин объявил среди своих подписчиков сбор средств на восстановление больницы в Киево-Печерской Лавре.

В то же время Корчевников внесен в базу "Миротворца" как "пропагандист" и "пособник террористов". Ранее ему был официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.

Российский пропагандист с канала Россия-1 Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева 01
Российский пропагандист с канала Россия-1 Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева 02
Российский пропагандист с канала Россия-1 Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева 03

Источник: https://censor.net.ua/n3154037
 
 
 Топ комментарии
 
Де Зєєєєля?
Чому не позвонив Баканову? Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину постит фото из Киева - Цензор.НЕТ 3611
 показать весь комментарий
 
Ну для Зели и Баканова это не враг. Для них и Портнова главный враг сейчас - Порох.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Это зе захотел прогнуться перед агрессором и дал добро на въезд вате.
 показать весь комментарий
 
 
Є відео, де цей поц, розказував, що українці під час подій в Одессі, 2 травня 2014:
«Єлі жарєних людєй».
 показать весь комментарий
 
 
ну и что они этим хочет доказать, мне не понять. да, это камень в садик пограничников и СБУ, но - законы приняты чтоб люди их соблюдали и если кто то осознанно не соблюдает, то его за это стоит наказывать - полгода реальной тюрмы для начало будет достаточно. Это не суровое наказание - ведь на лицо показательно и специально нарушен закон, должно бить наказание виновного и это покажет - в Украине закон выше всего.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
База Миротворца давно себя дискредитировала
А вот шо это за сходка поповская с присутствием русни - вот это вопрос
 показать весь комментарий
 
Точно лалка дискредитировала..тем что тебя туда не занесли. Это явно недоработка, согласен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Русня, поребрик вон там ➡️
Марш на историческую
 показать весь комментарий
 
покацапленная лалка сбежавшая с Украины сидящая под левым флажком дезертирша рассказывает кто русня. Северный поток 2 кацапам уже построила кацапка???
 показать весь комментарий
 
 
от шо шоубиз животворящий при власти творит...или вытворяет...
скоро пореченков с охлобыстиным по Киеву гулять будут и скарабеева с соловьвым бачками сливными греметь
СБУ? бу-бу-бу...или может среагируете как-то?
 показать весь комментарий
 
 
ЗеБобикам сразу язык в ж#пу залетел. Один тявкнул, и тишина...
 показать весь комментарий
 
 
А шо им теперь визжать? Они бы рады повизжать про Петиного начальника СБУ, да он давно не Петин, они бы рады повизжать про Петиного начальника таможни, да он давно не Петин...Они бы рады повизжать про Петиного прокурора Луценко, да он давно уже не Петин. Шо теперь прикажете визжать бедному ЗЕбилу??
 показать весь комментарий
 
 
дранослабная дрянь свободно приехала?

встречаем тогда уже и Гиркина с Азировым. г*споди, ну вот как это так чтобы всякая шваль открыто тусовалась тут то?
хотя.... Деревьев вроде много еще....(ну, типо послушать шелест листьев там или как...) Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева - Цензор.НЕТ 2353
 показать весь комментарий
 
 
интересно, что он скажет о своей поездке в Киев. Киев это круто. в Киеве все по настоящему. Киев последняя надежда. но есть сомнения, что он в этом признается, вата его не поймет. там все так запущено, что в ближайшие годы не получится переломать этот тренд - нищеброды, поберушки и копатели моря. когда украинцы в результате реформ и сближением с ЕС начнут жить так, что кацапня массово прозреет и скажет, - хочу тоже так. это и будет первая трещина в монолите абсурда и мракобесия. все остальное от лукавого.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Дебіл з довідкою поясни.чому в час твого спікерства не зупинені позди в расєю?(
 показать весь комментарий
 
"Депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей нравится кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. «Он замечательный режиссер, замечательный актер. Я очень люблю его сериал «Сваты»."(с)

https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
 показать весь комментарий
 
 
Да, московитам и отсталым в своём умственном развитии людям нравятся сериалы типа "Скоты", пардон, "сваты", ниже плинтусный "юмор" для дегенератов кипрской офшорной компании ТОВ "Квартал 95" и имитация игры х...м на рояле. Російський пропагандист з каналу "Росія-1" Корчевников, якому раніше було заборонено в'їзд в Україну, постить фото з Києва - Цензор.НЕТ 4778
 показать весь комментарий
 
 
А где девочка по вызову билецкий и его платный кордебалет "Нацжёны"? Где олежка тягнибок? Куда он смотрит, этот товарисчь "патриот" с комсомольским билетом в кармане? Где непримиримые "борцуны" садовой, гриценко, сулугуни, серлещи, пуштуны и прочая мерзкая продажная шваль верещавшая до недавних пор о продаже Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Ну если честно такими вопросами должна занимаца вообще то СБУ, начиная с того что изначально не пускать. Если эта шваль уже тут - это автоматически вопросы к СБУ. Пусть клоун позвонит Баканову по поводу этого черта.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, я то это прекрасно понимаю. Но вот Зедебилы, к сожалоению нет.
 показать весь комментарий
 
 
Ты представь, если бы это было при Порохе! Уже бегали вокруг Администрации Президента и орали, что Порох сливает Украину!
Где все эти нацжены, семенченки, сааки?
 показать весь комментарий
 
 
Да, я не просто представляю, я помню вонь от этих "борцунов" по малейшему поводу и без оного по менее ганебным фактам при Петруччо. А тут эти "борцуны" молчат, как декрьма в рот набрали. впрочем почему КАК?
 показать весь комментарий
 
 
Да и хер с этим корчевником, он и так уже почти покойник.
 показать весь комментарий
 
Террористы, теперь пропагандоны, спокойно приезжают в Украину! Обалдеть!
Это показатель, как работает наше СБУ!
Зебилоиды, вы это сделали вместе!
 показать весь комментарий
 
 
тю, вчора 20 тисяч вийшло з транспарантами, а сьогодні і трьох з бітами не знайдеш )))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Покричали побухали и обратно в Польшу на клубнику уехали. Вот и весь патриотизьм по-украински. Одно дело с смолоскыпамы по улицам ходить и злостные лозунги выкрикивать, а другое реально делом заняться.
 показать весь комментарий
 
Да Зебил, да... Знаю я, знаю - ворон ворону глаз не выклюет.................... Російський пропагандист з каналу "Росія-1" Корчевников, якому раніше було заборонено в'їзд в Україну, постить фото з Києва - Цензор.НЕТ 7334
 показать весь комментарий
 
 
Закончился срок запрета вьезда. Прошли 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
хм.....корчевников гомик.
и как это впихивается в мп??? или он по совместительству?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский сдаёт Украину не по дням, а по часам, так что это всего-лишь одно из мелких следствий. "Болезненный компромисс", так сказать, вернее, самое его начало. Скоро окажется, что Майдан и защита независимости Украины за последние пять лет, всё - зря, всё будет съедено "болезненным компромиссом", как того и хочет Путин.
 показать весь комментарий
 
 
Кремлевская агентура в полном составе работает в Киеве. Против кого тогда на фронте стоят наши солдаты? Никто не желает пополнить обменный фонд? Ниукого нет в разейском плену родственников или знакомых? Чего тогда воете что нам нужно капитулировать чтобы освободить своих пленных?
 показать весь комментарий
 
 
Ну пробито дно в 134-раз , ну и что? И что вы сделаете?
 показать весь комментарий
 
 
ЕСЛИ НЕОДНОКРАТНО (!) МАШИНЫ СТОЯТ НА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЯХ ЧАСАМИ, И ТАКИЕ СЛУЧАИ ПРОИСХОДЯТ ГОДАМИ - ПОЛИЦИЯ НИКУДА НЕ ГОДИТСЯ. ЕСЛИ ПЕРСОНЫ НОН ГРАТА ПРИЕЗЖАЮТ В СТРАНУ - ПОГРАНЦЫ НИКУДА НЕ ГОДЯТСЯ. ЭТО ПРЯМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МИНИСТРОВ. ТАКИХ НАДО ГНАТЬ В ШЕЮ!
 показать весь комментарий
 
 
Ух, опасный парень, сегодня буду сидеть дома и плакать от страха.
 показать весь комментарий
 
 
Зе на это уже не обращает внимания, он налаживает дружбу с путином.
 показать весь комментарий
 
 
Там кацапский шоубиз еще требует от зекретина, чтоб опять прямой самолет мацква -Киев пустили
 показать весь комментарий
 
 
Горбатого могила исправит???
Будешь опять рыдать админу, что это в последний раз.
 показать весь комментарий
 
и наступило время мокшанских историй... 😂
 показать весь комментарий
 
Там шо, Дейнека нюх потерял? Надавать по карацуповке и напомнить, как Цигикал отцигикал.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а Сваты-5 кокое место на этом фестивале заняли?
 показать весь комментарий
 
 
Двое бойцов погибли, один - получил ранения в результате вражеских обстрелов на Донбассе

Сюрреализм и украинский маразм. Російський пропагандист з каналу "Росія-1" Корчевников, якому раніше було заборонено в'їзд в Україну, постить фото з Києва - Цензор.НЕТ 9790
 показать весь комментарий
 
 
Почему в Киеве не нашли у него взрывчатку, подобно крымским "диверсантам" и не выставили на их обмен?
 показать весь комментарий
 
 
Уверен- это не случайность,что его пропустили. Это тенденция. Скоро Хазины с Дугиными будут по Киеву гулять. 73% решили ,так вот получите и распишитесь...
 показать весь комментарий
 
 
Я не бачу цього покидька у переліку осіб, яким заборонено в'їзд до України. Так, нацрада пропонувала СБУ його кандидатуру серед інших для такої заборони, але чи було рішення? На який термін?
 показать весь комментарий
 
порадьте йому приїхати до Львова... Я фотку зберіг
 показать весь комментарий
 
А где " националисты"? Торчат под гей-клубами в надежде встретить свою половинку?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх