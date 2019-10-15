 Российский пропагандист с канала "Россия-1" Корчевников, которому ранее был запрещен въезд в Украину, постит фото из Киева. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АТР.

Россиянин приехал в Украину несколько дней назад на Международный православный кинофестиваль "Покров", и даже получил на этом фестивале награду. Корчевников также увиделся с победителем украинского шоу "Голос" Александром Клименко и прогулялся по центру Киева.

Также россиянин объявил среди своих подписчиков сбор средств на восстановление больницы в Киево-Печерской Лавре.

В то же время Корчевников внесен в базу "Миротворца" как "пропагандист" и "пособник террористов". Ранее ему был официально запрещен въезд в Украину из-за журналистской деятельности, направленной на пропаганду войны против Украины.





